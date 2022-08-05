Uğruna 180 milyon dolar harcanan KPLO’yu uzaya fırlattılar! Güney Kore'nin ay misyonuna yönelik ilk adımı

Güney Kore, ay keşif görevini başlattı. ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan ay keşif aracı KPLO, Güney Kore’nin ay misyonuna yönelik ilk adımı oldu.

180 MİLYON DOLAR HARCANDI

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Ay Yörüngesi Keşif Aracı’na (KPLO) 180 milyon dolar harcandığı biliniyor.

KPLO, Korece “Ayın tadını çıkar” anlamına gelen “Danuri” olarak da adlandırılıyor.

"NURİ"Yİ İKİNCİ KEZ GÖNDERMİŞTİ

Uzay yarışına katılan Güney Kore, son yıllarda bu alandaki yatırımlarına hız kazandırmış, ilk denemesinin başarısız olmasının ardından yerli üretim roketi "Nuri"yi 21 Haziran’da ikinci kez uzaya göndermişti. (AA)

