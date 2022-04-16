HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'dan o ülkeye çağrı! "Siz de katılın"

Ukrayna'dan o ülkeye çağrı! "Siz de katılın"

16.04.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken çok sayıda ülkeden Rusya’ya yönelik yaptırım kararları açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna, Gürcistan’a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, Gürcistan hükümetine Rusya’ya karşı uluslararası yaptırımlara katılma çağrısı yaptı.

Ukrayna'dan o ülkeye çağrı! "Siz de katılın"

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, ülkesinde temaslarda bulunan Gürcü mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile Ukrayna ordusunun yeniden kontrol sağladığı Kiev bölgesindeki Buça, İrpin ve Borodyanka kentlerini ziyaret etti. Şehirlerdeki incelemelerin ardından başkent Kiev'de ortak basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı Stefançuk, Gürcü halkına, Ukraynalı mültecilere gösterdikleri misafirperverlik için minnettar olduklarını belirterek "Gürcü meslektaşlarıma uluslararası arenada sürdürdükleri destekleri ve Rusya'ya karşı mücadeledeki katkıları için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLARA KATILMA ÇAĞRISI

Stefançuk, Gürcistan'ı Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaya davet ettiğini belirterek Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın benzer hedeflerinin olduğunu, bu ülkelerin halkları arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Stefançuk, Rusya'nın ülkesine karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden gönüllü Gürcü savaşçıları rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili de Ukrayna ile Gürcistan'ın dost ülkeler olduğuna dikkati çekerek Ukrayna halkıyla dayanışma göstermek için Kiev'e geldiklerini dile getirdi.

Savaşta son dakika gelişmesi: Doğrulanırsa Rusya'nın en büyük zaferi olacakSavaşta son dakika gelişmesi: Doğrulanırsa Rusya'nın en büyük zaferi olacak

"RUSYA, UKRAYNALILARIN SEÇİMİNİ KABUL ETMELİ"

Kiev bölgesinde ziyaret ettikleri kentlerde gördükleri acı sahneleri kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını belirten Papuaşvili, "Rusya bu savaşı sona erdirmeli ve kabul edilen uluslararası sınırlar dahilinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Ukraynalıların seçimini kabul etmeli." diye konuştu.

Papuaşvili, Rusya'nın, Ukrayna gibi 1990'lardan bu yana Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini de bombaladığını belirterek "Şehirlerimiz ve umutlarımız da bombalandı ve yıkıldı. Yani biz Gürcüler acınızı çok iyi anlıyoruz." ifadesini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de bir saldırı daha! Yaralılar varABD'de bir saldırı daha! Yaralılar var
Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyorAvrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor
"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…

CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Ankara'da kan donduran olay! "Sen daha ölmedin mi?" diyerek defalarca bıçakladı

Ankara'da kan donduran olay! "Sen daha ölmedin mi?" diyerek defalarca bıçakladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.