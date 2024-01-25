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  4. 'Ulan Afgan mısın?' Ümit Özdağ böyle seslendi, tüm salon kahkaha attı... Sosyal medyada gündem olan görüntü

'Ulan Afgan mısın?' Ümit Özdağ böyle seslendi, tüm salon kahkaha attı... Sosyal medyada gündem olan görüntü

25.01.2024 15:04 | Son Güncelleme:
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kayseri'deki bir basın toplantısında kullandığı ifadeler gündem oldu. Özdağ, konuşmasına başlamadan önce, lise öğrencisi olduğunu düşündüğü kişiye 'oğlum otursana' diye selendi. İşaret ettiği kişi oturmayınca "Ulan Afgan mısın?" diye seslenen Özdağ, salondakileri güldürdü. Özdağ'ın seslendiği kişinin ise basın mensubu olduğu öğrenildi.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi. Basın toplantısı öncesinde basın mensuplarının önlerde yer alması için çağrı yapan Özdağ, daha sonrasında ise öndeki lise öğrencilerinden oturmalarını istedi.

Bu sırada ayaktaki bir kişiye seslenen Özdağ, "Gelin bakalım şuraları doldurun. Gelin bakalım çocuklar. Oğlum otur. Bırak fotoğraf çekmeyi, otur" dedi.

"ULAN AFGAN MISIN?"

Seslendiği kişi oturmayınca Özdağ bu kez, "Ulan Afgan mısın, otur dedim sana." dedi.

GDFGSDH

SALONDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Yerine oturmayan kişinin basın mensubu olduğu öğrenilirken; Özdağ'ın sözleri salondakileri güldürdü.

GULME

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunana Zafer Partisi lideri Özdağ, Zafer Partisi heyeti olarak Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Kayseri’yi kapsayan 11 gün süren bir gezi gerçekleştirdiklerini belirtti.

"ÇOK VAHİM" DİYEREK TEK TEK AÇIKLADI

"Yanıma gelen öğretmenlerin benimle paylaştıklarını kamuoyunun bilmesi gerekiyor" diyen Özdağ, şu ifadelere yer verdi:

-Gaziantep, Hatay, Kilis’te durum eğitim açısından çok vahim.

-Suriyeli öğrenciler bir çok sınıfta çoğunlukla veya önemli bir grup oluşturuyorlar. Mesela Hatay/Reyhanlı’da bir sınıfta 28 Suriyeli 10 Türk öğrenci var.

-Suriyeli öğrenciler dil sorunu olduğu ve derslere önem vermedikleri için, derslerdeki genel disiplinsizlikten ötürü Türk öğrencilerde derslerden geri kalıyorlar.

-Bu illerde okula giden bir öğrenci mesela Edirne’deki bir öğrencinin çok gerisinde. Ayrıca öğretmenlerin ortak şikayeti Suriyeli öğrencilerin çeteleştiği ve Türk öğrencileri ezdiği doğrultusunda. Türk öğrencilerin öz güveni ortadan kalkıyor diyor öğretmenler.

-Öğretmenler disiplin sağlamaya veya öğrenciler arasına girmeye kalktıklarında hemen “ırkçı” olmakla suçlanıyorlarmış.

-Sadece Türk öğrenciler değil Türk öğretmenler de yılmış ve sinmiş. Bu ülkeye çok yazık oluyor çok.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi
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