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  4. Deniz Zeyrek'in Hamza Dağ ile ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi! "İsmini duyunca umursamamıştı" diyerek ilk kez açıkladı

Deniz Zeyrek'in Hamza Dağ ile ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi! "İsmini duyunca umursamamıştı" diyerek ilk kez açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Deniz Zeyrek'in AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'la ilgili sözleri gündem olmuştu. AK Parti cephesinden ise Zeyrek'in sözlerine çok sert yanıt geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, yıllar önce Zeyrek'in Dağ'dan istediği şeyi açıklarken, "Bugün hala Hamza Dağ onu umursamıyor. Onun için onu tahrik etme çabasına gerek yok" dedi.

Deniz Zeyrek'in Hamza Dağ ile ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi! "İsmini duyunca umursamamıştı" diyerek ilk kez açıkladı

Yerel seçimlere iki ay gibi bir süre kalmasına karşın CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı. CHP Genel Merkezi'nin mevcut başkan Tunç Soyer'le yola devam edip etmeyeceği merak edilirken, AK Parti'nin adayı ise geçtiğimiz günlerde netleşti. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olarak ilan edildi.

DENİZ ZEYREK'TEN HAMZA DAĞ ÇIKIŞI

Kentte çalışmalarına hızlı başlayan Dağ'ın performansının ne kadar etkili olacağı merak edilirken, gazeteci Deniz Zeyrek'in açıklamaları ise gündem yarattı.

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"ÇIKALIM SOKAKTA YÜRÜYELİM KAÇ KİŞİ TANIR?'

Sözcü Tv'deki yayında İzmir'de AK Parti'nin şansının ne olduğu konusunda değerlendirmelerde bulunan Zeyrek "30 yıldır gazetecilik yapıyorum ve siyaseti takip ediyorum. Binali Yıldırım'ın başaramadığını, Nihat Zeybekci'nin başaramadığını Hamza Dağ mı yapacak? Ben iddia ediyorum Hamza Dağ'la çıkalım Karşıyaka'da Konak'da bir yürüyelim. Ama etrafında hiç koruma falan olmasın vatandaş gibi yürüyelim. Kaç kişi tanır? 'Sen AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayısın' diye..." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT YANIT

Zeyrek'in bu sözlerine ise AK Parti'den çok sert bir yanıt geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Hamza Dağ ile Deniz Zeyrek arasında yıllar önce yaşananları yazdı.

"İSMİNİ DUYUNCA UMURSAMAMIŞTI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ayvalı, Sözcü TV'nin kurulduğu ilk günlerde Zeyrek'in Hamza Dağ'ı 'kanalın ismi duyulsun' diye yayına davet ettiğini ancak Dağ'ın Zeyrek ismini duyunca umursamadığını söyledi.

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Bugün de Hamza Dağ'ın Deniz Zeyrek'i hala umursamadığını belirten Avval, "Ama Deniz Zeyrek öngörüldüğü gibi doğasının gereğini yapıyor" diye yazdı.

AK Partili Avval'ın söz konusu paylaşımı şöyle;

"Sözcü TV’nin ilk yayın zamanları…

Deniz Zeyrek 'Kanalın adını duyurmak istiyoruz. Hamza Başkan bize konuk olur mu?' diye sormuştu.

Hamza başkana ilettim, Deniz Zeyrek ismini duyunca umursamadı.

Ben de “Deniz Zeyrek verilere göre değil duygularına göre gazetecilik yapar, şimdi sizi yersiz hedefe koyar” demiştim. “Ne yaparsa yapsın” demiş yine umursamamıştı.

Bugün Hamza Dağ hala umursamıyor. Ama Deniz Zeyrek öngörüldüğü gibi doğasının gereğini yapıyor.

Hamza Dağ ile Konak ve Karşıyaka’da gezebilmek için onu tahrik etme çabasına gerek yok. Programlar halka açık, etkileşim ortada. :)"

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek Hamza Dağ ak parti
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