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Ülkede gündem oldu! ABD Başkanı Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürerek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.

Ülkede gündem oldu! ABD Başkanı Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi

Geçen hafta koronavirüs yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

SIK SIK ÖKSÜRDÜ

Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump’ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi.

HENÜZ TEST YAPTIRMADI

Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

Kaynak: DHA


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