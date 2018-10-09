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Uluslararası İpek Oya Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:15 | Son Güncelleme

Festival için Japonya ve Bulgaristan'dan gelen 14 koleksiyoner, ipek iğne oyalarına hayran kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası İpek Oya Festivali için Japonya ve Bulgaristan'dan gelen 14 koleksiyoneri, ip atölye çalışmalarındaki ipek iğne oyaları etkiledi.

Festival kapsamında, oyalarıyla ünlü İznik ilçesi Müşküle ve Mudanya ilçesi Mirzaoba mahallelerinde ipek iğne oya atölyesi düzenlendi. Japonya ve Bulgaristan'dan festival için gelen ve el emeği göz nuru ipek iğne oyalarının modellerini dikkatle inceleyen koleksiyonerler, köy yaşantısına ve kadınların iğne oyalarına hayran kaldı.

Daha sonra katılımcılar, kadınlar tarafından hazırlanan ve oyalarla süslenen "sünnet yatağı"nı inceledi.

Atölye çalışmasının ardından sona eren festivale katılanlara Büyükşehir Belediyesinin Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ve Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik tarafından sertifika ve hediyeler takdim edildi.

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Bursa festival

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