Ümit Özdağ, Binali Yıldırım, Abdullah Gül... Davutoğlu'ndan birbirinden önemli açıklamalar! O teklif ayakta alkışlandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Youtube'daki Babala TV'de yayınlanan ve Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı "Mevzular Açık Mikrofon" programına katıldı. 6 Ekim'de yayınlanacak olan programın tanıtım videosunda birbirinden önemli açıklamalar yer aldı.

ÜMİT ÖZDAĞ SÖZLERİ: BÜTÜN CESARET ONA AİT ÖYLE Mİ?

Katılımcıların soru sorduğu programda söz alan bir dinleyici, "Ümit Özdağ ile Babala TV'de karşı karşıya gelip bu konuyu tartışma cesaretini gösterebilir misiniz?" dedi. Dikkat çeken soruya, "Dünyada herkesle tartışırım, insani ve milli bir konuyu istismar eden bir siyasetçiyle, kullandığı üslup gereği, bakarım..." şekline yanıt veren Davutoğlu, "Benim üzerimden kimse prim yapamaz" ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan dinleyici, Aynı soruyu Ümit Özdağ'a da sorduğunu ve kendisinin, 'Seve seve kabul ederim, kendisinin o kadar cesur olduğunu düşünmüyorum' şeklinde yanıt verdiğini belirtti. Bunun üzerine ise Davutoğlu, "Bütün cesaret ona ait öyle mi? Yalnız Ümit Özdağ bilmeli; Ben Süleyman Soylu değilim öyle sataşacak." şeklinde yanıt verdi.

ABDULLAH GÜL, KILIÇDAROĞLU, MANSUR YAVAŞ...

Programın sunucusu Oğuzhan Uğur, altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı konusunda "Siz ve Sayın Babacan Abdullah Gül'ün aday olmasını istiyormuş,

Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak istiyormuş, Meral Akşener Mansur Yavaş'ı istiyormuş... Herkes birini istiyormuş" şeklinde bir soru sordu.

Davutoğlu ise soruya, "Net cevap vereyim, tümüyle sadece dedikodudan ibaret. Böyle bir tartışma söz konusu olmadı" şeklinde yanıt verdi.

"BİNALİ YILDIRIM DÜŞÜK PROFİLLİ BAŞBAKAN"

Yine söz alan bir dinleyicinin "Kendizi güçlü başbakan, Binali Yıldırım'ı güçsüz başbakan olarak görüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Davutoğlu, "Ben yüksek profilli başbakanım o düşük profilli başbakan. Ben demedim onlar dedi." şeklinde yanıt verdi

KOKOREÇ SÜRPRİZİ

Programın bir bölümünde Gelecek Partisi lideri, tüm salona kokoreç teklifinde bulundu ve "Bizim ikramımızdır" dedi. Davtoğlu'nun bu teklifi salonda büyük alkış aldı.

