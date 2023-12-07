Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e yerel seçim için ittifak çağrısı: 'Minimum yüzde 20 oy'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Türk siyaseti her zaman olduğu gibi dinamik bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün kendi sosyal medya hesabım üzerinden kapsamlı bir cevap vereceğim ve cevaplaması için bazı sorular soracağım. Evet sığınmacılar nasıl Türkiye'nin milli güvenliği, halkımızın refahı ve ülkemizin geleceği için artık bir tehdit noktasına gelmiş ise şimdi de bu rezerv alan yasası Türk milletinin elinden mülkünü alma, varlığını alma yasasına dönüşmüştür. Tabii ki depreme yönelik özellikle de İstanbul depremine yönelik hızlı tedbirler alınmalıdır. 22 seneden beri iktidarda mıyız biz? Neredeydi aklınız? Şimdi mi geldi aklınıza? Çok geç kaldınız. Ama sadece geç kalmakla kalmadınız şimdi depremi vesile ederek milletin elinden malını, mülkünü alacak bir yasayla yeni bir süreç başlattınız" diye konuştu.

'ZAFER PARTİSİ'NİN ÇOK GENİŞ VE DENEYİMLİ KÖKLERİ VAR'

Sundukları tekliflere değinen Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak İstanbul depremini, sığınmacılar, uyuşturucu ve ekonomik krizle birlikte Türk milletinin en önemli dört sorunundan bir tanesi kabul ediyoruz. Ve bundan dolayı da somut tekliflerimiz var. Bakın bizim seçimden önce İstanbul'un her ilçesine Anadolu'da valilik görevi yapmış bir vali atanması yine İstanbul'da her ilçeye bir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmış il emniyet müdürünün atanması şeklinde teklifimiz var. AKP şimdi bunu valiler kısmında gerçekleştirdi. Özetle siz daha sorunları teşhis etmeden biz tedavilerini ortaya koyan bir partiyiz. Çünkü Zafer Partisi'nin çok geniş ve deneyimli kökleri var" ifadelerini kullandı.

'ZAFER PARTİSİNİN UZATMIŞ OLDUĞU ELİ GERİ ÇEVİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimlere bağımsız girme açıklamasına Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne İYİ Parti'nin vermiş olduğu cevabı olumlu, geç kalmış doğru bir cevap olarak görüyoruz. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Türk siyasetinde bir Cumhur İttifakı gerçeği varken ve bu Cumhur İttifakı en etkili, kendi içinde en fazla bütünleşmiş dönemini yaşarken İYİ Parti, Zafer Partisi'nin önerisini kabul etmez ise Cumhur İttifakı bu seçimlerde ciddi bir sonuç alır. Onun için biz Sayın Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduk. Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki de ötesinde olduğunu ifade ettik. Sokaklar, caddeler ve meydan anketleri bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

(DHA)





