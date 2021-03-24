Mart başında alınan kademeli normalleşme kararıyla birlikte üniversitelerin açılış tarihi de merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler açılacak mı sorularının yanıtını arıyor. Peki milyonlarca öğrencinin merak ettiği üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" konulu açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtını da verdi. Bakan Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini söylerken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını devam ettirdiklerini de belirtti.

Koca "Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir." dedi.

