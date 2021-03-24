HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

24.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı başında başlayan kademeli normalleşme dönemiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi de merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler güz dönemi sonrası üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler açılacak mı sorularının yanıtını arıyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

Mart başında alınan kademeli normalleşme kararıyla birlikte üniversitelerin açılış tarihi de merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler açılacak mı sorularının yanıtını arıyor. Peki milyonlarca öğrencinin merak ettiği üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" konulu açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtını da verdi. Bakan Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini söylerken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını devam ettirdiklerini de belirtti.

Koca "Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak?5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

Lise sınavları ne zaman?

İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İSG başvuru ücretleri belli oldu

5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınav tarihleri

5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise çıkmış sorular | 3. dönem sınav sorular neler?

Açık lise çıkmış sorular

Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

Lise sınavları ne zaman yapılacak?

MEB açıkladı! Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi

Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.