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  4. Ünlü İngiliz iş insanından jest... Işıkları Türk bayrağını yansıttı

Ünlü İngiliz iş insanından jest... Işıkları Türk bayrağını yansıttı

05.10.2023 01:49 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev yolcu gemisi, 2 bin 63 yolcu getirdi. Ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'a ait geminin ışıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı nedeniyle Türk bayrağını yansıttı. Branson'ın talimatıyla geminin ışıklarının Türk bayrağına çevrildiği öğrenildi.

Ünlü İngiliz iş insanından jest... Işıkları Türk bayrağını yansıttı

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda, 42 metre, ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın ait Resilient Lady isimli kruvaziyer, yeniden Bodrum’a geldi. 2022 yılında İtalya’da inşa edilen 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Bodrum’a demir attı. 2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 63 yolcu ve bin 131 personel bulunuyor.

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IŞIKLARI TÜRK BAYRAĞINI YANSITTI

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket etmeden önce geminin ışıkları kırmızı, beyaza çevrildi. İçerisine ay yıldız ışıklandırılan gemi Türkiye’nin yüzüncü yılını kutladı.

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İNGİLİZ İŞ İNSANINDAN JEST

Kumbahçe ve paşa tarlası sahilinden görülen dev gemiyi görenler o anları fotoğraf çektirerek kayda aldı. Ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın talimatıyla geminin ışıklarının Türk bayrağına çevrildiği öğrenildi. (İHA)

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Bodrum Türk bayrağı gemi Richard Branson

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