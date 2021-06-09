Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün

Kimi markalar alım gücü bakımından pek çok kişinin erişemeyeceği kadar pahalı olabilir. Neyseki bu internet çağında aramanın gücüne inanabilir ve ünlü markaların ürünlerini için kaliteli alternatifler bulabiliriz. İşte ünlü markaların ürünlerine muadil ürünler...
Chanel rouge coco gloss dudak parlatıcısı dudaklarınıza gün boyu sürecek parlaklığı sunuyor. Ancak fiyatı da bir o kadar pahalı.
Pastel markasına ait dudak parlatıcısı da chanel markası gibi gün boyu süren parlaklık ile beraber, tazeleme ihtiyacı duymadan dilediğiniz gibi yiyip içmenize olanak sağlıyor.
Fiyatı oldukça uygun olan pastel dudak parlatıcısına buradan ulaşabilirsiniz.
Mac rimel, kirpiklerinize dolgunluk ve hacim katmak için en iyi markalardan birisi. Ancak Maybelline, aynı kaliteyi ve etkiyi size çok daha uygun fiyata sunan bir ürün.
Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara’ya buradan ulaşabilirsiniz.
Inglot doğal renklere sahip ojeleri ve yüksek fiyatlarıyla bilinen kozmetikte öncü markalardan birisi. Pastel markası ise aynı canlılığı tırnaklarınıza çok daha uygun fiyatlar ile sunuyor. Pastel pure uygun fiyatlı oje seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.
Parlak ve dikkat çekici hatlar için, ultra ince ucu ile keskin hatlar oluşturmanıza yardımcı olacak sephora black eyeliner size en iyiyi sunan markalardan birisidir. Oldukça da yüksek bir fiyata sahip. Note markasının black eyeliner’ı ise size aynı ultra inceliği ve keskin hatları çok daha uygun fiyatlara sunmaktadır.
Amazfit GTS 5 saat modeli oldukça kullanışlı ve çok fonksiyonlu bir yapıya sahip akıllı saat. Xiaomi mi band 5 ise su geçirmezliği, güçlü hoparlörü, uzun pil ömrü, dokunmatik ve geniş ekranı ile aynı özellikleri size çok daha uygun fiyatlara sunuyor.
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VIOMI V3 Vaccuum Cleaner evinizi hem süpüren hemde silen teknolojisi ile işlerinizi büyük ölçüde kolaylaştıran, akıllı robotların en iyilerinden. Maalesef fiiyatı da bir o kadar pahalı. Anker Eufy modeli ise size VIOMI’nin verdiği bütün kolaylıkları daha uygun bir fiyata sunuyor. Her iki model de, temizlemek için en verimli yolda kalarak ev işlerine yardımcı olmaktır. Tercih sizin!
Asus Ra05 Gaming klavye size kolay kullanım, sıvı dökülmelerine karşı güvenlik, usb 2.0 ile hızlı bağlantı, kolay kısayol tuşları ayarlayabilme ve şık bir tasarım sunmakta. Fiyatı da özellikleri ile orantılı olarak oldukça yüksek. Aynı özelliklerin hepsine sahip Logitech G213 gaming klavye ise çok daha uygun fiyata sahip.
Samsung P1100 powerbank 10.000 mAh pil gücü ile size uzun süre ve hızlı bir şekilde şarj desteği veriyor. Buna göre de size yüksek bir fiyat sunmakta. Aynı özellikleri birebir karşılayan Dexim AM75 Powerbank ise çok daha uygun fiyata sizlerin yardımcısı olacak bir ürün.
Montaile Paris hem kalıcılığı hem de geniş koku piramidi ile size her zaman en iyiyi sunan ve en çok tercih edilen parfüm markalarından. Bu kusursuzluğun karşılığı ise oldukça pahalı. Zara red vanilla parfümü size benzer kokuları çok daha uygun fiyata sunmakta ve uzun süreli kalıcılığı ile memnun bırakmakta.
Samsung A71 128 gb telefon piyasa da performans ve fiyat olarak sıkça tercih edilen telefonlardan. Ancak Huawei P Smart Pro da aynı özelliklere sahip olmasının yanı sıra, Samsung A71’e göre içerdiği birçok artı ve uygun fiyatı ile ondan çok daha cazip. Üstelik ön kamerası da ekranınızdan çalmıyor.
WMF Mix Go Smoothie, orta iyi ürünler çıkarabileceğiniz kaliteli ve kullanışlı bir ürün. Sağlamlığı ile göz dolduran bu cihaz, fiyatı konusunda ise hiç de mütevazi değil. Ancak çok daha düşük fiyatlarda olan Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender’ da aynı performansının yanında uygun fiyatı ile de işinizi görecek bir ürün. Philips’in Smoothie Blender’ına buradan ulaşabilirsiniz.
Philips sonicare 4100 protectiveclean şarj edilebilir diş fırçaları içinde marka ve model olarak tercih edebileceğiniz en güvenilir ürünlerden. Bu güvenin fiyat olarak da yüksek bir karşılığı var elbette. Bu güvenilirliği ve ağız bakımınıza aynı şekilde yardımcı olacak olan Oral-B Vitality Cross Action size çok daha uygun fiyatlarla sunulmakta.c
Laura Mercier mat göz farı hem cildinize verdiği önem hem de uygulama kolaylığı sunan popüler kozmetik markalarından. Doğal renklere sahip olan göz farı, doğal bir görünüm yaratır. Bu mükemmelliğin de pahalı bir karşılığı var elbette. Ancak Pastel markasının Nude göz farı aynı doğallığı ve kullanım kolaylığını size uygun fiyatla sunmakta. Renk çeşitleri ile de memnun kalacağınız bir ürün olmaktadır.
JBL T225 Tws Kablosuz Kulaklık size mesafe konusunda, ses kalitesinde ve uzun süreli şarj gibi önem arz eden durumlarda kusursuz bir kullanım imkanı sunuyor. Bu kusursuzluğun da fiyat karşılığı ister istemez yüksek. Xiaomi Mi True Earphones 2 aynı kusursuz yapıyı JBL markasından çok daha uygun fiyatlara sunmaktadır. Yine tercih sizin!
Havaianas, terlik konusunda geniş bir çeşitliliğe ve kaliteye sahip. Uzun ömürlü kullanım için en iyi markalardan birisi. Bu güzel şeylerin bütünlüğü de oldukça pahalı. Ancak Calvin Klein Ff Sandals Terlik hem tasarım olarak hem de diğer özellikleri çok daha uygun fiyata sizlere sunmaktadır. Kırmızının canlılığı ve rahatlığı size en uygun şekilde eşlik etsin.
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