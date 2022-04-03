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  4. Ünlü şarkıcı Maks Barskih Ukrayna ordusuna katıldı: Bir ay önce elimde mikrofon vardı

Ünlü şarkıcı Maks Barskih Ukrayna ordusuna katıldı: Bir ay önce elimde mikrofon vardı

03.04.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih, aldığı silah eğitiminin ardından Ukrayna ordusunda yer alacak. Hayranlarına seslenen bir video paylaşan ünlü şarkıcı "Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih hayranlarına seslendiği yeni bir video yayınladı.

Barskih, videoda Ukrayna ordusuna katılacağını belirterek, “Yarından itibaren silah eğitimi başlıyor. Kim düşünebilirdi ki? Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti. Söylesenize nasıl zaferimizi kutlayacağız ? Fikriniz var mı? Yorumlara yazın" ifadelerini kullandı.

"MÜZİKLERİMİ RUSYA'DA YASAKLIYORUM"

Öte yandan sanatçı 10 Mart’ta yaptığı açıklamada kendisine ait şarkıları Rusya’da yasakladığını duyurarak, "Resmi olarak duyuruyorum. Benim şarkılarımın Rusya’da herhangi bir radyoda, televizyon kanalında, filmde ya da dizide kullanılmasını yasaklıyorum. Tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum. Ülkeme savaş açan ülkede eserlerimin çalmasını istemiyorum. Tüm Ukraynalı sanatçılara da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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