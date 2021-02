Ünlülerin bile vazgeçemediği saç modeli: At kuyruğu modelini adım adım anlattık!

At kuyruğu, hem sade oluşu hem de hemen her kıyafete uyum sağlaması ile gönlümüzde ayrı bir yeri olan saç modeli. Günlük hayatta bizi kurtaran bu modeli, biraz daha şık bir hale getirmek ister miydiniz? Videoyu izleyin ve adım adım şık bir at kuyruğu nasıl yapılır öğrenin!

AT KUYRUĞU SAÇ YAPMAK İÇİN ADIMLAR

At kuyruğu yapmak için ilk olarak, paket lastiğini tel tokaya geçirip yeni bir saç tokası elde edin. Saçlarınızın yatışması ve elektriklenmemesi için fön çekin ya da bir parça wax sürün.

Saçlarınızı tarayarak tepede toplayın ve hazırladığınız toka ile sıkıca bağlayın.

Daha sonra tokayı gizlemek için saçınızdan ince bir tutam alıp tokanın üzerine sarın ve başka bir toka ile tutturun.

Son olarak saç spreyi kullanarak atkuyruğunuzun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Dilerseniz saçlarınızın ucuna hafif dalgalar verebilir ve modeli biraz daha farklı bir havaya bürüyebilirsiniz.

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian'ın at kuyruğuna olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Kırmızı halıda da, sokak görünümünde de stiline sıklıkla bu modeli uyguluyor.

BELLA HADİD

BEYONCE

KOURTNEY KARDASHIAN

HAILEY BIEBER

BLAKE LIVELY

JESSICA ALBA

RIHANNA