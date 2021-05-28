Uzak mesafe ilişkisi nasıl yürütülür? Uzak mesafe ilişkisini yürütmek için 8 öneri

Hayatınızın bir noktasında mutlaka uzak mesafe ilişkisi yaşamışsınızdır. Sevdiğiniz kişiyle aranıza kilometrelerce mesafe girdiğinde fiziksel olarak yanyana olmanın değerini daha iyi anlarsınız. Kaybetme korkusuyla beraber paniklediğiniz anlar olmuştur ancak derin bir nefes alın. Çünkü uzak mesafe ilişkisinin dinamiklerini anlatıyoruz. PARTNERİNİZİN HAYATIYLA İLGİLENİN Partnerinizin hayatıyla ilgilenin. Ancak bu ilgilenme halinin çok ince bir çizgisi vardır. Partnerinizin iyi olup olmadığını kontrol edebileceğiniz gibi soruların şeklinden yapması ya da yapmaması gereken şeylere ilişkin sorgulama durumuna gelebilirsiniz. Bu tamamen partneriniz için güvenle alakalı bir kapının açılmasına neden olabilir. Bu nedenle uzakta yaşadığı hayatla ilgili sorularınızı nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. SADECE TEKNOLOJİYE GÜVENMEYİN Görüntülü aramalar, günlük konuşmalar ve fotoğraflar aslında bir ilişki için yeterli değildir. Çünkü insanların fiziksel bir şeye ihtiyacı vardır. Onlara anında sizi hatırlatabilecek somut bir şey hediye etmenin gücünü küçümsemeyin. Her zaman kullandığınız bir parfüm, partnerinizin çok sevdiği bir kıyafet veya ikiniz için özel bir şey olabilir. Beraber olmayı arzuladığınız zorlu zamanlarda, özel anlamı veya manevi değeri olan bu eşyalar sizi daha iyi hissettirecek.

MESAFENİN GEÇİCİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN İlişkinin artık uzak mesafe olması gerekmediğini anlatan bir bitiş tarihi belirlemek önemlidir. Böylece ikiniz de dört gözle o tarihi bekleyeceksiniz. Ancak kesin bir tarihin herkes için pratik olmadığını da unutmamalısınız. Değişim hakkında uzun uzun konuşmalısınız. Taşınma masrafları, taşınmayla birlikte alınan risk ve fedakarlıklar üzerine düşünmelisiniz. İLETİŞİMİN KALİTESİNE ODAKLANIN İletişim sadece konuşmaktan daha fazlasıdır. İletişim aslında kişilerin arasında bağı ve bağlılığı ifade eder. Bu nedenle gün içerisinde konuşma süreleri ve sayılarına odaklanmamalısınız. İkiniz de istediğiniz için konuşmalısınız, mecbur olduğunuzu düşündüğünüz için değil. İletişim frekansını değiştirmekten çekinmeyin, ancak sizin ve sevginizin kabul ettiği programa bağlı kaldığınızdan emin olun. Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor? HAYATINIZI DOLU DOLU YAŞAYIN Sevdiklerinizin yanınızda olmasını beklemek yerine, mesafeyi kabul etmeniz ve enerjinizi kontrol edebileceğiniz şeylere yönlendirmeniz daha iyi olacaktır. Onların yokluğunda hayatınızdan zevk almazsanız ya da işler yolunda gitmezse bu ilişkinize de yansır. Nedenini anlayamadığınız bir gerginlik ile tartışmaların sayısı artabilir. Kendi arkadaşları ve aileleri ile takılan ya da kariyerine odaklanan partnerler, birbirine çok bağımlı olan çiftlerden daha başarılı olabilir.