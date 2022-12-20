Uzmanlar açıkladı: 24 saatte nezleyi iyileştirecek basit yöntem!

Soğuk algınlığı burun akıntısı, tıkanıklığı ile doğru nefes almayı engelleyerek yaşam kalitesinin oldukça düşmesine ve halsizliğe neden oluyor. Nezle olduğunuzda bu durumdan hemen kurtulmak istiyorsanız evde uygulayacağınız basit yöntemler bulunuyor. Bolca dinlenmek ve susuz kalmamak, yüzde 100 hissetmeye geri dönmenin en iyi ve kanıtlanmış yollarından ikisidir. Ancak uzmanlara göre burun akıntısı, boğaz ağrısı ve havlayan öksürükle mücadele etmenin biraz daha sıra dışı başka yolları da var...

ILIK DUŞ BİRÇOK PROBLEMİ GÖTÜREBİLİR

Ilık bir banyo veya duş, bu kış sessizce gizlenen böceklerin kötü yan etkilerinden biri olan ağrıları ve ağrıları hafifletebilir. Reading Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr Simon Clarke'a göre, sıcak kalmak aslında soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. "Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın bir yoludur" dedi.

SICAK SU BUHARINI SOLUYABİLİRSİNİZ

Duştaki buhar sadece sizi ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu, daha kolay akmasını sağlar. Eczacı Thorrun Govind, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor. O, "Bir kase sudan derin nefes alıyorsanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilir" dedi. Duşta veya banyoda sıcak su aynı zamanda kan akışını artırır, bu da kaslarınızı rahatlatır ve yatıştırır - sizi o masalsı ağrılardan ve ağrılardan kurtarır.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YORGUNLUĞA İYİ GELECEK

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, muhtemelen dışarıdaki soğuğa göğüs germek konusunda isteksizsinizdir. Ancak uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma cesaretini bulmanın gerçekten yardımcı olabileceğini söylüyor. Dr Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınız için her zaman iyi olduğunu ekliyor. Ama yılın bu zamanında sıkı giyin, diye ısrar ediyor. Bir ABD tıbbi araştırma merkezi olan Mayo Clinic, egzersizin burun kanallarınızı açarak tıkalı burnunuzu geçici olarak rahatlatabileceğini söylüyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ BAĞIŞIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ancak, hastayken yürüyüşe çıkmanın yardımcı olacağı mantığına herkes katılmıyor.

Govind, "Sadece dinlenmek, uyumak ve sıcak kalmak istiyorsun. Kendini daha iyi hissedene kadar diğer insanlarla temastan kaçınmalısın." Düzenli egzersiz de zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu da uzun vadede size yardımcı olabilir.

KÖRİ YEMEK BURNUNUZU AÇIYOR

Dr Clarke şöyle dedi: "Şahsen ben bunun işe yaradığını düşünüyorum. Bunun herhangi bir bilimsel dayanağından haberim yok, ancak baharatlı yiyecekler yemek sizi biraz neşelendiriyor." Bunun bir nedeninin, baharatların hava yollarınızı tahriş ederek onları açması olabileceğini açıkladı. Burnunuzu açar ve kolayca nefes almanızı sağlar, ancak Dr Clarke uzmanların kendisinin neden işe yaradığından yüzde 100 emin olmadığını kabul ediyor.

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISINI AZALTIYOR

Önde gelen soğuk algınlığı araştırmacıları tarafından yapılan testler, bir Madras yemenin de yardımcı olabileceğini buldu. Cardiff Üniversitesi'ndeki Soğuk algınlığı Merkezi, baharatlı yemeğin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını buldu.

VİRÜSLERİ YOK EDİYOR

Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemeler, birçok soğuk algınlığına neden olan rinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bakımından bol miktarda bulunur. Uzmanlar hemen harekete geçeceklerini düşünmüyorlar, ancak potansiyel olarak yardımcı olabilirler.

SICAK İÇECEKLERİ TERCİH EDİN

Cardiff Üniversitesi'nin Soğuk algınlığı Merkezi'nden Profesör Ron Eccles ve ekibi, bir keresinde rahatlatıcı bir sıcak içecek tüketmenin burun tıkanıklığı üzerindeki etkilerini inceledi. Rhinology dergisinde 2008 yılında yapılan araştırma , sıcak bir içeceğin burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunlukta anında rahatlama sağladığını buldu. Ancak oda sıcaklığında bir içecek yalnızca burun akıntısı, öksürük ve hapşırma semptomlarını hafifletti. Profesör Eccles şöyle dedi: "Herhangi bir sıcak ve lezzetli içecek, özellikle boğaz ağrısı ve öksürük olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarının çoğunu giderir."

BOL MİKTARDA ILIK SIVI İÇİN

Boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olan sıcak frenk üzümü likörü teorisini test eden bir klinik deney yürüttü. Ancak sıcak frenk üzümü olmasına gerek yok, dedi ki: "Herhangi bir sıcak lezzetli sıvı salivasyonu ve mukus salgılanmasını teşvik eder ve iltihaplı boğazı yatıştırır." Sıcak bir duş ve havadaki nemin nasıl yardımcı olabileceğine dair teori, sıcak içeceğin içindeki buharın mukusu yumuşatıp parçalayarak daha kolay nefes almanızı sağlamasıdır. Bayan Govind, "Bol miktarda sıvı içmeniz gerekiyor çünkü bu, mukus zarlarınızı kaygan tutacak. İnsanları biraz daha rahat hissetmenizi sağlayabileceği için ılık sıvı içmeye teşvik ediyoruz."

