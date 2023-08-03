Uzun ömürlü ve kullanışlı bir yazıcı isteyenler için en iyi tanklı yazıcı tavsiyeleri

Belgeleri yazdırmanızı sağlayan yazıcılar, özellikle iş yerlerinin olmazsa olmazı. Düşük maliyetli olması sebebiyle tanklı yazıcı modelleri, diğer seçeneklere nazaran daha çok tercih ediliyor. "Tanklı yazıcı ne demek?" diye soracak olursanız bu soruyu, dökülme riski olmadan rahatça doldurulabilen mürekkep tanklarına sahip yazıcı türü olarak açıklayabiliriz. Bu ürünlerle daha düşük maliyet harcayarak daha çok belge yazdırabilirsiniz. "En iyi tanklı yazıcı hangisi?" diye merak ediyorsanız gelin, hazırladığımız listede yer alan birbirinden kullanışlı tanklı yazıcı önerisini birlikte inceleyelim.

1. Benzersiz özellikleriyle: HP Smart Tank 615 Çok Fonksiyonlu AIO Renkli Tanklı ADF Faks Tarayıcı Fotokopi Wi-Fi Yazıcı

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"En iyi tanklı yazıcı hangisi?" diyenler için HP Smart Tank 615 Çok Fonksiyonlu AIO Renkli Tanklı ADF Faks Tarayıcı Fotokopi Wi-Fi Yazıcı ile karşınızdayız! Evde veya ofiste kullanabileceğiniz ürünün dokunmatik ekranı bulunuyor. Bu sayede rahatça kullanılabiliyor. Mürekkep tankı dolu olarak satılan cihaz, ilk kullanımdan itibaren üç yıla kadar doluma ihtiyaç duymuyor.

Ürünün tam dolu mürekkep kapasitesiyle 18.000'e kadar renksiz, 8000'e kadar renkli belge çıktısı alabilirsiniz. En iyi baskı kalitesini sunan ürünün HP Smart uygulamasını akıllı cihazlarınıza indirerek uzaktan da çıktı alabilme şansına sahipsiniz.

2. Kaliteli renkli baskılar alabileceğiniz: Epson L810 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Foto Yazıcı

En iyi tanklı yazıcı modellerinden biri olan Epson L810 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Foto Yazıcı, şık görünümü ve işlevsel özellikleriyle ofiste kullanmak için oldukça uygun. 70 mililitrelik mürekkep tankları sayesinde düşük maliyetle çok sayıda çıktı alabileceğiniz cihazın LED dokunmatik ekranı bulunuyor. Bu ekranı kullanarak bilgisayara ihtiyaç duymadan fotokopi, tarama, çıktı gibi işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise fotoğraf yazdırılabilmesi. Üstelik her bir fotoğraf için 12 saniye kadar kısa bir sürede dilediğiniz kadar fotoğraf basabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan cihazı detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

3. Kaliteli ve kesintisiz çıktı alabilmenize yardımcı olacak: Canon PIXMA G2411 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı

En iyi tanklı yazıcı markasından biri olan Canon ile karşınızdayız! Canon PIXMA G2411 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı sayesinde hızlı ve kaliteli baskılar elde edebilirsiniz. Yüksek tarama çözünürlüğüne sahip cihaz ile tarama, baskı, fotokopi işlerinizi halledebilir ve cihazı uzun süre mürekkep dolumu yapmadan kullanabilirsiniz.

Ürünün ortalama boyutu sayesinde onu evinizde ya da iş yerinizde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. LCD ekranını kullanarak bilgisayara ihtiyaç duymadan belgelerinizi yazdırabilmeniz de mümkün. Uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir yazıcı almak istiyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

4. Evde ya da iş yerinde kullanabileceğiniz: HP LaserJet Tank MFP 1602w Fotokopi, Tarayıcı, Wi-Fi, Airprint Mono Tanklı Lazer Yazıcı

Ofis ortamında kullanmak için kaliteli bir yazıcıya ihtiyacınız varsa HP LaserJet Tank MFP 1602w Fotokopi, Tarayıcı, Wi-Fi, Airprint Mono Tanklı Lazer Yazıcı; tam da size göre! Yüksek kalitede kesintisiz çıktı alabilmenize yardımcı olan cihazı kullanarak fotokopi, tarama ve evrak yazdırma gibi işlemleri kısa sürede halledebilirsiniz.

"Tanklı yazıcı nedir?" diyorsanız mürekkep sıçrama problemi yaşamadan saniyeler içerisinde mürekkep tanklarına dolum yaparak uzun süre çıktı almanızı sağlayan yazıcı türü olarak açıklayabiliriz. Hem kullanım kolaylığı hem de düşük maliyetiyle en çok tercih edilen modellerden biri olan cihaz, kullanıcılardan tam not alıyor.

5. İşlevsel kullanımıyla mükemmel baskılar elde edebileceğiniz: Brother DCP-T520W Wi-Fi, Yazıcı, Tarayıcı Fotokopi Renkli Tanklı Yazıcı

Uzun yıllar kullanabileceğiniz tanklı yazıcı tavsiyesi isterseniz Brother DCP-T520W Wi-Fi, Yazıcı, Tarayıcı Fotokopi Renkli Tanklı Yazıcı ile yüksek kalitede hızlı çıktılar alabilirsiniz. Ortalama boyutu sayesinde masanızın üzerine koyarak kullanabileceğiniz cihazın şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleri kullananlardan tam not alıyor. Wi-Fi bağlantısını kullanarak belge yazdırabileceğiniz cihaz; tarama, fotokopi, ve fotoğraf baskısı almak için de uygun.

LED ekrana sahip cihazın mürekkeplerini uzun süre kullanabilir ve bittiğinde saniyeler içerisinde kolayca doldurabilirsiniz. Kompakt tasarımıyla günlük olarak da kullanabileceğiniz cihazı evde ya da ofiste kullanabilirsiniz.

6. Hızlı ve kaliteli çıktı alabilmek için şık bir alternatif: Epson L15160 MEAF Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Faks Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı

Fiyatının hakkını sonuna kadar veren kaliteli bir tanklı yazıcı tavsiyesi ile karşınızdayız! Epson L15160 MEAF Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Faks Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı sayesinde saniyeler içerisinde siyah-beyaz, renkli çıktılar alabilirsiniz. Oldukça düşük maliyette belge çıkarabileceğiniz cihaz, ofis içi kullanımlar için de oldukça uygun bir model.

Yüksek kalitede çıktı alabileceğiniz cihazın 50 sayfalık arkadan besleme ve 250 sayfalık iki adet ön tepsisi bulunuyor. Bu sayede sürekli kâğıt eklemenize gerek kalmadan belgelerinizi yazıcıya gönderebilir ve saniyeler içerisinde çıktı alabilirsiniz. LED ekranını kullanarak fotokopi, tarama, faks gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz cihazı uzun yıllar kullanabilirsiniz.

7. Günlük kullanımda maksimum verim alabileceğiniz: Canon PIXMA G3420 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı

Kullanışlı bir yazıcı modeli olan Canon PIXMA G3420 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı ile yüksek çözünürlüklü çıktılar alabilirsiniz. Cihazın dört adet doldurulabilen mürekkep tankı mevcut. Böylece 12000 sayfaya kadar siyah beyaz, 7700 sayfaya kadar da renkli çıktı alabilirsiniz.

Wi-Fi, bulut bağlantısı ve Canon Print uygulamasını kullanarak pratik bir şekilde baskı almanızı sağlayan yazıcı, Android ve iOS cihazlarıyla da uyumlu. Herhangi bir kablo bağlantısı kullanmadan çıktı alabileceğiniz yazıcı; uzun ömürlü, ev tipi yazıcı arayanların seveceği bir modellerden biri.

8. Kullanımı son derece kolay bir ürün: Brother DCP-T420W Renkli Mürekkep Tarayıcı Fotokopi Wi-Fi Tanklı Yazıcı

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Brother DCP-T420W Renkli Mürekkep Tarayıcı Fotokopi Wi-Fi Tanklı Yazıcı, masaüstü kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Evde veya ofiste kullanabileceğiniz cihazın kurulumu ve kullanımı ise oldukça kolay. Fotokopi, tarama, yazdırma gibi işlerinizi kolayca yapabileceğiniz yazıcıyla yılda 15000 sayfaya kadar siyah-beyaz çıktı alabilirsiniz.

Hızlı yapısı sayesinde işlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Tanklı bir model olması sebebiyle mürekkebi bittiğinde rahatlıkla doldurabilirsiniz. Şık tasarımı ve ortalama ağırlığı ile evinizin dilediğiniz köşesinde muhafaza ederek istediğiniz kadar belge yazdırabileceğiniz cihazın baskı kalitesi sizi pişman etmeyecek.

9. Profesyonel kalitede çıktı alabileceğiniz: HP Neverstop Laser MFP 1200w Fotokopi Tarayıcı Doldurulabilir Tanklı Lazer Yazıcı

Ofis tipi yazıcı modeli arayanların seveceği bir model olan HP Neverstop Laser MFP 1200w Fotokopi Tarayıcı Doldurulabilir Tanklı Lazer Yazıcı ile karşınızdayız! Yüksek çözünürlüklü baskı kalitesine sahip cihazı kullanarak dakikada 21 sayfaya kadar siyah-beyaz çıktı alabilmeniz mümkün. Üstelik ilk andan itibaren 5000 sayfa belge yazdırabilme kapasitesi bulunuyor.

Cihazın 150 sayfa giriş tepsisine kâğıt yerleştirerek çok sayıda çıktı alabilirsiniz. Doldurulabilir mürekkep tankına sahip cihazın mürekkep dolumunu da saniyeler içerisinde gerçekleştirebilir ve kaliteli çıktılar alabilirsiniz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz, en çok tercih edilen modellerden biri olan cihaza bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

10. Masa üstü kullanıma uygun şık tasarımıyla: Epson EcoTank L14150 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi, Faks Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Yüksek kaliteli yazıcı modellerinden biri olan Epson EcoTank L14150 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi, Faks Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı ile hızlı ve kaliteli çıktılar alabilirsiniz. Kablosuz olarak çalışma avantajı bulunan cihazı akıllı cihazlarınıza bağlayarak dilediğiniz yerde dilediğiniz sayıda belgeyi yazdırabilirsiniz. Mürekkep tankları uzun süre dolum gerektirmez. Doldurmanız gerektiğinde ise mürekkep tanklarına kolayca dolum yapabilirsiniz.

Fotokopi, tarama, çıktı işlemlerinizi oldukça rahat yapabileceğiniz cihazın kullanımı ve kurulumu da son derece pratik. Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz ortalama boyutta bir yazıcı arıyorsanız ürünün fonksiyonları taleplerinizi fazlasıyla karşılayacak.

11. Dilediğiniz kadar çıktı alabileceğiniz: HP Smart Tank 720 Fotokopi Tarayıcı Wi-Fi Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Yazıcı

Hızlı ve kaliteli baskı almanıza yardımcı olacak HP Smart Tank 720 Fotokopi Tarayıcı Wi-Fi Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Yazıcı, en çok tercih edilen ofis tipi yazıcılardan bir tanesi. Ürünü kullanarak fotokopi, tarama ve çıktı alma gibi işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Tanklı mürekkep yuvaları bulunan cihazı uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Mürekkebi bittiğinde tanklara saniyeler içinde bulaşma riski olmadan mürekkep dolumu yapabilirsiniz. Bu sayede oldukça düşük maliyetle çok sayıda belge yazdırabilirsiniz. Kablosuz olarak kullanabilme avantajı bulunan yazıcıya akıllı cihazlarla bağlanabilir ve belgelerinizi uzaktan da yazdırabilirsiniz.

12. Ev tipi yazıcı arayanlara kullanışlı bir model: Epson L3250 Renkli Inkjet Tanklı Yazıcı

Evde rahatlıkla fotokopi çekmek ve belgelerinizi yazdırmak için bir yazıcı arıyorsanız Epson L3250 Renkli Inkjet Tanklı Yazıcı ile mutlaka tanışmalısınız! Şık tasarımı ve fonksiyonel yapısı sayesinde her mekânda kullanabileceğiniz cihazla çok sayıda belgeyi hızlı bir şekilde yazdırabilirsiniz.

Mürekkep tankına sahip ürünle kırtasiyelerde pahalı çıktı ücretleri ödemeden düşük maliyetle çok sayıda dokümanı yazdırabilirsiniz. Üstelik mürekkebi bittiğinde sıçrama, dökülme riski yaşamadan çok rahat doldurulabilirsiniz. Wi-Fi teknolojisi sayesinde rahatlıkla akıllı cihazlarınızla eşleştirebileceğiniz ürünü çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

13. Yüksek performansıyla ofisinizin vazgeçilmezi hâline gelecek: Canon PIXMA G6040 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı

Canon PIXMA G6040 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı sayesinde yüksek kalitede, hızlı yazdırma kalitesinin keyfini çıkarın! Cihazı tarama, fotokopi, belge yazdırma işleriniz için kullanabilirsiniz. Cihazın mürekkep tankı tam dolu seviyedeyken 18000 sayfaya kadar siyah-beyaz, 7700 sayfaya kadar da renkli çıktı alabilirsiniz. 350 sayfa kapasiteli kâğıt tepsisine sahip yazıcıya Wi-Fi ile bağlanabilir, belgelerinizi Airprint ve Canon Print gibi seçeneklerle kolayca yazdırabilirsiniz.

Hızlı ve kaliteli çıktı alabileceğiniz ürün, dakikada 13 sayfa yazdırabilme kapasitesiyle zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Doldurulabilir mürekkep tankları sayesinde düşük maliyetle çıktı alabileceğiniz yazıcıyı incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz.

14. Birçok işinizi kısa sürede yapmanızı sağlayacak: Epson EcoTank L3266 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Çok Fonksiyonlu Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Şık tasarımı ile evinizin dilediğiniz köşesinde kullanabileceğiniz Epson EcoTank L3266 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Çok Fonksiyonlu Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, mükemmel baskı kalitesine sahip. Ürüne akıllı cihazlarla bağlantı kurarak belge gönderebilir, hızlı ve kesintisiz çıktı alabilirsiniz. Evde veya ofis ortamında kullanabileceğiniz yazıcı ile fotokopi, tarama, yazdırma işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Ürünün kurulumu ve kullanımı da oldukça pratik. Ayrıca saniyeler içinde doldurulabileceğiniz mürekkep tankları mevcut. Düşük maliyetle çok sayıda çıktı alabileceğiniz cihazı kullanarak yüksek çözünürlüklü baskı kalitesine sahip belgeler yazdırabilirsiniz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir yazıcı arıyorsanız ürün sizi bekliyor, acele edin!

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