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Vahşete hazırlık görüntüleri ortaya çıktı! Kaçak maden ocağında cesedi bulunmuştu; uyarıya rağmen yakmışlar

12.11.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında cesedi tüyler ürperten bir vaziyette bulunan Afganistan uyruklu Mohammad Nourtani (50) cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 10 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre Nourtani'nin bedeninin yakılması yönünde karar alındığı sırada şüphelilerden bir "Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?” dese de diğerleri dinlemedi. Olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Mohammad Nourtani'nin 10 Kasım'da cansız bedeninin yanmış halde bulunması üzerine aralarında maden ocağının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Nourtani'nin maden ocağında önce fenalaşıp hareketsiz kaldığı tespit edildi. Daha önce başka bir suçtan ceza alan kaçak ocağın sahipleri ise "Ortaya çıkarsa infazımız yanar" düşüncesiyle hareket edip Nourtani'yi yaktı. Şüphelilerin akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı.

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TÜYLER ÜRPERTEN CESEDİ YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

Olay, 10 Kasım'da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de inceleyip, kalıbını çıkardı. Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğunu belirledi. Otopside Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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“ORTAYA ÇIKARSA İNFAZIMIZ YANAR”

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağına gidip işçilerle ve ocağın sahipleriyle görüştü. Jandarma, görgü tanıklarının ifadelerinden Nourtani’nin kaçak ocakta fenalaşarak bilincini kaybettiğini öğrendi. Soruşturma kapsamında kaçak maden ocağı sahipleri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinden, daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen H. K. ve E. G. isimli maden ocağı sahiplerinin, ‘Ortaya çıkarsa infazımız yanar’ düşüncesiyle Nourtani’nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı ve Nourtani bu sebeple hastaneye götürülmedi.

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İfadelere göre şüpheliler, Vezir Mohammad Nourtani’yi yakmaya karar verdiği sırada içlerinden biri “Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?” diyerek yanlarından ayrıldı.

Şüphelilerin Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldıkları kamera kayıtlarından tespit edildi. Nourtani, daha sonra bir araçla Kırat Mahallesi’ndeki ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldı.

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ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Nourtani'nin yakıldığında ölü mü yoksa sağ mı olduğu Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun sonucuna göre belli olacak. Ayrıca Vezir Mohammad Nourtani’nin maden ocağında kaza kaynaklı mı yoksa sağlık sorunu sebebiyle mi fenalaştığı da raporun sonucuna göre ortaya çıkacak.

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O OCAK 4 GÜN ÖNCE KAPATILMIŞ

Bu arada, Nourtani’nin çalıştığı kaçak ocağın 6 Kasım’da jandarma tarafından tespit edilerek Türkiye Taşkömürü Kurumu mühendislerince patlayıcı kullanılarak kullanılamaz hale getirildiği ortaya çıktı. Kaçak ocağın kullanıma kapatıldıktan sonra, başka bir giriş açılarak tekrar faal hale getirildiği belirlendi. Olayın ardından ocak yeniden kapatıldı.

Gözaltındaki 6 kişinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı
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