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Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

25.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Barosu, programında Kürtçe konuştuğu esnada hakaret ettiği gerekçesiyle konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van Barosu, programına telefonla bağlanarak Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan ve "Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

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"CEZALANDIRILMASI TALEPLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ"

Van Barosu Başkanlığı tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Sunucu, programda da açıkladığı üzere sanki Türkiye Cumhuriyetinde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.

Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt ırkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir."

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Van Didem Arslan
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