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Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

17.11.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

Son dakika haberine göre tarihi Vaniköy Camii yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporunda "Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi" denildi.

355 yıllık Vaniköy Camii pazar günü alevlere teslim oldu. Yangında tarihi cami büyük çapta hasar gördü. Yangının çıkış nedenine ışık tutacak itfaiye raporu ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, "Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir" bilgileri yer aldı.

CAMİ İMAMI: EŞİM BENİ ARADI VE KADINLAR BÖLÜMÜNÜN YANMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ

Yangına ilişkin olarak, "Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesini alınmıştı
Olay günü Şile'de olduğunu söyleyen Mustafa Coşkun, "Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Bizim ev camiye bitişik lojmandır. Lojmanın altında kadınlar bölümü var. Bende karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş'i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'ın kontrol etmesini istedim. Ben, dışarıda işim olduğu için gidemedim. Sonradan Zeki Memiş'i tekrar aradığımda sıkıntı olmadığını söyledi. Tedbir olarak caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Bende apar topar camiye gittim. 14.00 sıralarında camiye vardım. Gittiğimde itfaiyenin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Yangından dolayı cami kullanılmaz hale gelmişti. Evde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvurduk ancak henüz bağlanmadı. Bizden önce kalanlar soba ile ısınıyormuş. Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar ısıtma sistemi ile sorun yaşanmadığını biliyorum. Olayla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde davacı ve şikayetçiyim" demişti.

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İMAMIN EŞİ KOKUYU İKİ SAAT ÖNCE ALMIŞ

İmam Mustafa Coşkun'un eşi Havva İmam da bilgi sahibi sıfatı ile verdiği ifadede, olay günü saat 11.00 sıralarında caminin bitişiğindeki evlerinde farklı bir koku geldiğini belirterek, "Telefonla eşime haber verdim. Eşim caminin karşısındaki yalının güvenlik görevlisi aracılığı ile yine karşıdaki yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'a haber verdi. Vahdettin beyle beraber camiye girdik. Camide değişik bir koku vardı. Vahdettin bey kadınlar bölümünde bulunan elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Sonrasında Vahdettin beyle birlikte camiden çıktık. Çocuklarla kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından oğlumu kontrol amaçlı camiye yolladım. 13.10 gibi tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu esnada evimin kapısının dibinden duman geldiğini gördüm. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm. Evim, kadınlar bölümünün üstündedir. Çevredekilere haber verdim. Yalı çalışanları ve balık tutan şahıslar yangını söndürmeye çalıştı. Sonrasında 110 ekibi olay yerine geldi ve yangını söndürdü. Oturduğum ev içerisinde bulunan eşyalarla birlikte yandı" ifadelerini vermişti.

(DHA)

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