'Vatandaşı dinlemiyor' denilmişti... Bakan Muş, videonun tamamını paylaştı: "Bu açık bir trollüktür"

Ticaret Bakanı ve Samsun Milletvekili adayı. Mehmet Muş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için saha çalışmalarına hız verdi. Sahaya inen Muş, seçim ziyaretlerine devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsüyle gündem oldu. Bakan Muş, Tekkeköy ilçesinde yapılan kamulaştırılma sonrası mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlarla parti seçim koordinasyon merkezinde görüştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Bakan Muş'un kamulaştırma nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan kadını dinlerken, o sırada telefon ile meşgul olduğu anlara ait bir video ise sosyal medyaya servis edildi.

'VATANDAŞI' DİNLEMEDİ' İDDİASI

Söz konusu videoda Bakan Muş'un kendisine sorununu anlatan kadını, dinlemediği iddia edilip; telefonu ile meşgul olduğu anlar yer aldı.

Söz konusu iddialar üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

VİDEONUN TAMAMINI PAYLAŞTI

Bakan Muş, gündeme düşen videonun tamamını yayınlarken; Muş'un kendisine sorununu anlatan kadını dinleyip, aldığı notları görüntülerde yer aldı.

BAKAN MUŞ'TAN AÇIKLAMA: "SONUNA KADAR DİNLEYİP NOT ALDIM"

Bakan Muş konuyla ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamasında ise "1 buçuk dakikanın 12 saniyesini kesip algı oluşturuyorlar. Yazık! Videonun tamamından da anlaşılacağı üzere vatandaşımızı sonuna kadar dinleyip not aldım. Daha sonra notu muhatabına ilettim. Bu açık bir trollüktür! Görüntülerin tamamı;" diyerek söz konusu videonun orjinal halini paylaştı.





