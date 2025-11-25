KADIN

Vodafone’dan 25 Kasım mesajı: “Şiddete karşı rol yapmak zorunda kalan tüm kadınların yanında duruyoruz.”

Vodafone, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde dikkat çekici bir farkındalık çağrısı yapıyor. Hayatın içinde, kendilerini güvende hissetmek için "rol yapmak zorunda kalan" kadınların sesi oluyor.

Vodafone, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, hayatın içindeki kadın oyunculara dikkat çekiyor.

Şiddete karşı rol yapmak zorunda kalan kadın oyunculara...

Mesela, gece eve dönerken tedirgin olduğu için telefonda birisiyle konuşuyormuş gibi rol yapan kadın oyunculara…

Ya da gördüğü şiddeti çocuğundan saklamak için sanki dünyanın en mutlu annesiymiş gibi rol yapan kadın oyunculara…

Vodafone, her sene olduğu gibi, bu 25 Kasım’da da Kırmızı Işık uygulamasıyla şiddetin karşısında, tüm kadınların yanında duruyor.

Siz de Vodafone Kırmızı Işık uygulamasını indirebilir, kendinizi güvende hissetmediğiniz acil durumlarda çağrı göndererek şiddete dur diyebilirsiniz.

Vodafone Kırmızı Işık uygulamasını indirmek için tıklayın.

