Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Voleybol bir takım olarak oynanabilecek ve aynı zamanda hareket hâlinde kalınabilecek en eğlenceli sporlardan biri. Ama bu eğlencenin de yarıda kalmaması için sağlam ve orijinal voleybol topu şart. Aksi hâlde oyunun yarısında elinizde patlamış ya da soyulmuş bir topla kalabilirsiniz. Bunun için topu, profesyonel mi amatör olarak mı kullanmak istediğinize ya da topla salonda mı plaj da mı oynayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Voleybol topu özelliklerine bakarak sizin için en ideal topu bulabilirsiniz. Hem profesyonel voleybolcuların hem amatörlerin kullanabileceği voleybol topu önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Etkili smaçlarda en büyük yardımcınız: USR Progressive 5 No Voleybol Topu Kırmızı

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Voleybol, dünyada oynanan en popüler spor dallarından biri. Arkadaş grupları arasında park, bahçe ya da plajda oynanan voleybol; iyi bir topla oynanıyorsa keyifli saatler yaşatır. Profesyonel kulüplerin kullandığı, farklı kalite ve sertlikte toplara ulaşmaksa oldukça kolay. Eğer federasyonun belirttiği standartları karşılayan, sert zeminde ve okullarda kullanılabilen beş numara bir voleybol topuna ihtiyacınız varsa USR Progressive 5 No Voleybol Topu Kırmızı'ya mutlaka göz atmalısınız. El dikişiyle kauçuk iç astar ve üç kat poliüretan deri ile üretilen topun çevresi 66 cm.

2. Başarılı servislerin mimarı: WENTER Voleybol Topu

Kaliteli voleybol topu alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Top alırken ilk olarak voleybol oynayacağınız yeri belirlemekle başlayabilirsiniz. Eğer profesyonel bir voleybolcuysanız ve topu müsabaka ya da antrenmanlar için kullanacaksanız federasyon onaylı topları tercih etmenizi öneririz. Maçlarda kullanılan toplar genellikle 65-67 santim aralığında ve 260-280 gram ağırlığında olmalı. WENTER Voleybol Topu, beş numara sertliğinde ve spor salonunda kullanıma uygun. En ucuz voleybol topu kategorisinde yer alan topu amatör olarak kısa süreli antrenmanlarınızda da değerlendirebilirsiniz.

3. Voleybol oynamanın keyfini katlayan: Avessa Voleybol Topu 8 Panel

Voleybol toplarını profesyonel anlamda kullanacaksanız iç basıncının dışı kadar iyi olması önemli bir detay. Eğer "Voleybol topu nasıl şişirilir?" derseniz bir şişirme pompası ile topu kolayca şişirebilirsiniz. Ancak topu şişirirken iç basıncını doğru ayarlamak, topun kalitesini korumak ve rahatça voleybol oynamak için oldukça kritik. Topun iç basıncı için federasyonun belirttiği standart 4,26 ila 4,61 psi olduğu için topu bu değerler arası şişirmeniz gerekir. Avessa Voleybol Topu 8 Panel hem bahçede hem plajda voleybol oynamak için oldukça uygun. Kaliteli malzemesiyle yıllarca voleybol keyfi yaşatacak ürünü kaçırmayın!

4. Voleybol oynamayı sevenlerin en yakın arkadaşı: StarWorld Plaj Voleybol Topu

Sadece dost ve arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirmek ve eğlenmek için bir voleybol topu arıyorsanız StarWorld Plaj Voleybol Topu, tam size göre! Beş numara olan top, plaj voleybolunda kullanmak için en ideal ürünlerden biri. Diğer ürünlere nispeten daha hafif ve yumuşak olan topa vururken zorlanmaz ve topu karşı tarafa istediğiniz gibi gönderebilirsiniz. Ayrıca "Ekonomik olarak da uygun olsun." derseniz uygun fiyatlı ürünü tercih edebilirsiniz. Uyumlu renkleriyle klasik voleybol toplarından ayrılır. Eğer profesyonel bir amacınız yoksa ve sadece eğlenmek için bir voleybol topuna ihtiyaç duyuyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

5. Kaliteden vazgeçemeyenler için: Delta Unisex Voleybol Topu Action

Uyumlu renkleriyle herkesin beğenisini kazanan Delta Unisex Voleybol Topu Action; dikişli, kaliteli materyaller ile üretilen ve sağlam bir voleybol topu. Çok renkli ve tek beden seçeneği ile piyasada yer alan model, amatörler için kaliteli seçeneklerden. Amatör voleybol oyuncularının severek kullanacağı topun dış yüzeyi, diğer modellere göre biraz sert. Bu sayede topu dilerseniz bahçede ya da parkta, dilerseniz plajda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzun süreli kullanabileceğiniz top ile birbirinden keyifli voleybol maçları düzenlemeye hazır mısınız?

6. Yumuşak bir top arayanlara: Muba Soft Touch Voleybol Topu

Sert toplarla voleybol oynamak istemiyor, yumuşak yüzeyiyle cildinize zarar vermeyecek bir voleybol topu arıyorsanız Muba Soft Touch Voleybol Topu ile mutlaka tanışmalısınız. Soft touch özelliği ile diğer ürünlere göre çok daha yumuşak bir yüzey sunan voleybol topu, maç esnasında kollarınızda morarmalar oluşmasına izin vermez. Pas atarken ya da topu manşetle karşılarken canınız yanmaz. 285 gram ağırlığındaki top hem iç hem dış mekânda rahatlıkla kullanılabilir. Uzun yıllar size eşlik edecek kaliteli bir voleybol topuna ihtiyacınız varsa severek kullanacağınız ürünü alışveriş listenize eklemeden geçmeyin.

7. "Sağlam ve parlak dokusuyla sahada parlasın." diyenlere: Molten Top Voleybol V5m2500

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Molten Top Voleybol V5m2500, kaliteli iç ve dış dikişleri ile uzun yıllar sorunsuz şekilde voleybol maçlarına eşlik eder. Spor salonu, bahçe, park ve okullarda kullanmak için ideal olan ürün; renkli tasarımı ile gören herkesin beğenisini kazanır. Yeşil, kırmızı ve beyazın uyumu sayesinde sahada kolaylıkla fark edilen top; yumuşak dokusuyla oyun sırasında cilde zarar vermez. Beş numara sertliğe sahip topla birbirinden keyifli voleybol maçları yapabilirsiniz. Topu ilk kullanımdan önce 24 saat şişik vaziyette bekletmeniz gerektiğini hatırlatalım.

8. Voleybolcuların vazgeçilmezi: MIKASA V200W Ã-VV Voleybol Topu

Profesyonel oyuncuların vazgeçilmezi olan voleybol topu arayanlar burada mı? Öyleyse sizi MIKASA V200W Ã-VV Voleybol Topu ile tanıştıralım. Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarının, Bundeslig gibi profesyonel liglerin vazgeçilmezi olan top; iyi dengelenen aerodinamik panel tasarımıyla etkili servisler kullanmanızı sağlar. 18 panel konstrüksiyonu, iyileştirilmiş yapıştırma teknolojisi sayesinde yıpranma payı minimum ve sağlamlığı maksimum olan ürün ile sahaların tozunu attırabilirsiniz. Hem profesyonel hem amatör voleybol oyuncularının vazgeçilmezleri arasında yer alan topu incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin.

9. Voleybol öğrenmek isteyenler için en iyisi: Allsix V100 Voleybol Topu

Allsix V100 Voleybol Topu, voleybola yeni başlayanlar için en ideal ürünlerden biri. Harika bir dokunuş hissi yaşatan 5 numara voleybol topu, antrenman yaparken en büyük yardımcınız olmaya aday. Sentetik bileşenden oluşan top, yumuşak yüzeyiyle canınızı yakmaz. 5000 atış testinden geçmiş olup resmî standartlara da uygun. Okulda, spor salonunda ya da park ve bahçelerde oynamaya uygun olan voleybol topunu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Rengi kadar dokusu da soft olan top, uygun fiyatıyla bütçenizi de zorlamaz.

10. "Farklı renklerle sahaya canlılık gelsin." diyenlere: Voit Voleybol Topu

Hem marka hem renkler iddialı olunca ortaya en güzeli çıkıyor. Profesyonellerin tercih ettiği markaların başında gelen Voit, canlı ve enerjik renkleriyle herkesin kalbini çalıyor. Eğer siz de "En iyi voleybol topu hangisi?" diye merak ediyorsanız Voit Voleybol Topu'nu tercih edebilirsiniz. Kaliteli kauçuktan üretilen voleybol topu; makine dikişli olduğu için uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Yumuşak yüzeyiyle oynarken can yakmaz. Pembe, yeşil ve turuncu renkleri ile âdeta insanın içini açan topla voleybol maçlarında başarıdan başarıya koşmaya hazır olun!