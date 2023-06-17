Vücut çatlakları tamamen iyileşir mi? Çatlak görünümünü gidermek için neler yapmak gerekir?

Genellikle kol, bacak, kalça, göğüs ve karın bölgelerinde görülen çatlak sorunuyla başa çıkabilmek için yardım alabileceğiniz bazı yöntemler var. Bu yöntemler sayesinde çatlak görünümünü tamamen ortadan kaldıramasanız bile en aza indirebilirsiniz. Siz de vücudunuzda oluşan çatlaklardan şikayetçiyseniz ve onlardan kurtulmak istiyorsanız neler yapmanız gerektiği konusunda vereceğimiz tüyoları dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Çatlak kremleri ile cildinize düzenli bakım yapın

Çatlaklar, derideki aşırı gerilmeye bağlı olarak cildin alt katmanlarındaki yırtılmalar sonucunda oluşur. Bu gerilmenin arkasında vücuttaki elastin ve kolajen liflerinin zarar görmesi var. Siz de çatlak sorunuyla karşı karşıyaysanız bu sorunu bazı bakım ürünleriyle çözmenizin mümkün olduğunu belirtmeliyiz. Özel olarak hazırlanan çatlak kremleri sayesinde çatlak görünümünün azalmasını sağlayabilirsiniz.

Özellikle anne adaylarının ve yeni doğum yapmış annelerin kullanabileceği Mustela Maternite Stretch Marks Çatlak Kremi gibi çatlak kremleri ile cildinizin esnekliğini arttırabilir, böylece çatlakların oluşumunu önleyebilirsiniz. Çatlaklara karşı koruyucu bariyer görevi üstlenen kremleri çatlakların bulunduğu bölgeye hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Piyasada yer alan bakım ürünlerinden istediğiniz sonucu elde edebilmeniz için düzenli olarak uygulama yapmanız gerektiğini unutmayın.

Doğal ürünlerle de cilt bakımı yapabilirsiniz

Cilt bakımı için krem kullanmak yerine doğal ürünler ile evde kendinize özel formüller hazırlamayı da tercih edebilirseniz. Çatlak görünümünü azaltmak için kakao yağı, Aloe vera yağı, badem yağı, jojoba yağı ya da Avofarm Organik Soğuk Sıkım Hindistan Cevizi Yağı kullanabilirsiniz. Bu ürünleri ister tek başına ister bir arada kullanarak çatlak olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Örneğin kakao yağını günde iki defa sürüp yavaşça masaj yapabilirsiniz ya da badem yağı ve Hindistan cevizi yağını karışıp aynı bölgeye yine düzenli şekilde uygulayabilirsiniz.

Fırça ve masaj ile etkili çözümlere kavuşabilirsiniz

Çatlak görünümünü azaltmak için krem ve yağları kullanmanın yanı sıra masaj fırçaları ile kuru fırçalama yapmayı da deneyebilirsiniz. Kuru fırçalama işlemi, kan ve lenf dolaşımını uyarır ve bu sayede bölgedeki toksinlerin çok daha kolay şekilde yok olmasına katkıda bulunur. Bu uygulama sayesinde pürüzsüz, yumuşak ve çatlaksız bir cilde sahip olabilirsiniz.

Vücudunuza fırça ile masaj yaptığınızda cildinizdeki yağ ve ter bezlerinin işlevselliği artar ve cildiniz ölü hücrelerden arınır. Dolayısıyla fırçalama ve masaj seansını bir rutin hâline getirmeniz çok önemli. İşlem sırasında kullanacağınız vücut fırçasının yapısı da dikkat etmeniz gereken bir diğer konu. Örneğin doğal ve yumuşak kıllı Bluefox Banyo, Duş, Islak ve Kuru Keseleme için Vücut Fırçası'nı çatlakların olduğu bölgeye dairesel şekilde masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Vazelinin çatlaklar üzerindeki mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz

Fazla kilo alıp verme, hamilelik döneminde derinin sürekli olarak gerilmesi, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden etkilendiğinde çatlaklarla tepki veren vücudunuz; bazen de genetik yapısı nedeniyle sizi bu cilt sorunuyla baş başa bırakabilir. Ancak bu o kadar büyütülecek bir sorun değil, günümüzde çatlaklarla başa çıkabilmeniz için size yardımcı olmaya hazır birçok ürün var. Onlardan biri de vazelin.

Vazelin, yapısı ve içeriği sayesinde ciltteki nemi hapseder. Bu sayede kuru ve gergin ciltleri hızlı şekilde iyileştirebilir. Vazelini her gece yatmadan önce çatlaklarınızın olduğu bölgeye uyguladığınız zaman vazelinin mucizevi etkisini net bir şekilde görebilirsiniz. İşlemi bakım rutininize dâhil edip Vaseline Nemlendirici Jel Krem ile çatlaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Lazerli çatlak tedavi yöntemini deneyebilirsiniz

Genellikle göğüs, karın, bel, bacak ve kalça bölgelerinde görülen çatlaklar sizi rahatsız ediyor olabilir. Ancak bu konuda üzülmenize hiç gerek yok çünkü sizin için birbirinden etkili yöntemler geliştiriliyor. Bu yöntemler ile çatlak görünümü azaltılabiliyor. Çatlak konusunda size yardımcı olacak tekniklerden biri de lazer! Doktor kontrolünde ve düzenli olarak lazer yaptırdığınız zaman kısa süre içerisinde çatlakların azaldığını görebilirsiniz.

Vücudunun farklı bölgelerinde çatlaklar olan her yaştan kadın, öncelikle doktorunun onayını almak şartıyla güvenilir bir klinikten lazer tedavisi alabilir. Lazer ışınlarının cilt üzerinde uyguladığı atımlar tamamen acısız olduğu için uygulama sırasında ve sonrasında hiç ağrı hissetmezsiniz. Bu mucizevi tedavi sayesinde teniniz çatlak görünümünden arınır ve yenilenir. Ancak çatlaklarla başa çıkma konusunda lazerden yardım alanların unutmaması gereken önemli bir nokta var: Tedavi süreci boyunca ve sonrasında vücudunuzu güneşten mutlaka korumalısınız! Güneşten korunmak için dışarı çıkmadan en az 15 dakika önce güneş kremi sürmelisiniz.

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