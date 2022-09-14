Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Giyim kuşam konusunda yapılan en büyük yanlışlardan biri, insanların vücut tiplerini yeterli şekilde tanımadan yaptıkları kıyafet seçimleri oluyor. Göz ardı edilen bu detay yüzünden maalesef kişiler, istediği görünümü elde edemiyor. Hatta pek çok kişi, nasıl göründüğünün farkında bile olmuyor. "Hangi vücut tipi nasıl giyinmeli ve nasıl elbise seçmeli?" sorularını araştırıp birbirinden güzel modelleri derledik.

1. Dikdörtgen vücut tipli kişiler için: Jane’s Crep Kumaş Likralı Tam Boy Yazlık Elbise

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Vücudu saran maksi veya midi boylu elbiseler, düz ya da dikdörtgen olarak tabir ettiğimiz vücut tipleri için en ideal elbise tarzlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok fazla kıvrımlara sahip olmayan bu tarz elbiseler, bedenin diğer güzel noktalarını öne çıkarabiliyor. Jane’s Crep Kumaş Likralı Tam Boy Yazlık Elbise de dikdörtgen biçimli vücut yapılarına sahip kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği tipte bir elbise oluyor. Siz de saydığımız vücut özelliklerine sahip biriyseniz bu elbise modelini detaylıca inceleyip satın alabilirsiniz.

2. Elma vücut tipi için ideal bir seçim: Jimmy Key Kadın Siyah Bol Kesim Bisiklet Yaka Kolsuz Örme Midi Elbise

Elma vücut tipi, armut vücut tipinin tam tersi yani göğüs ve omuz bölgesi kalça bölgesinden daha geniş olur. Bu nedenle orantılı bir görünüm için alt bölgeyi ön plana çıkarmak gerekir. Geniş desenli pantolonlar, pileli etekler ya da midi elbiseler tercih edilebilir. Jimmy Key Kadın Siyah Bol Kesim Bisiklet Yaka Kolsuz Örme Midi Elbise, elma vücut tipi için doğru bir seçim olabilir. Kolsuz tasarlanan elbise, omuzları dar gösterir ve alt beden ile eşit bir görüntü sağlar.

3. Üçgen veya armut vücut tipli kişiler için: STİL ADVENTURE - Karpuz Kollu, Çan Elbise

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Armut tipli yani geniş bir kalça, dar göğüs ve omuz ölçüsüne sahip kişilerin kıyafet tercihlerini üst bölgeyi geniş gösteren parçalardan yana kullanması gerekir. Oversize tişörtler, geniş omuzlu ceketler, karpuz kollu bluzlar ve elbiseler tercih edebilir. Bu parçalar, üst bölgeyi daha geniş göstereceğinden alt bölge ölçüsü ile eşit görünüm elde edilir. STİL ADVENTURE-Karpuz kollu, Çan Elbise; armut tipli vücuda sahip kişiler için ideal bir seçim olabilir. Ürünün geniş kalıbı ve kol kesimi sayesinde sayesinde daha orantılı bir görünüm elde ederek istediğiniz stile kavuşabilirsiniz.

4. Orantılı vücut tipine sahip kişiler için: Mossta İnce Askılı Yırtmaçlı Dokuma Elbise Yeşil

Kıyafet seçimi konusunda sorun yaşamayan vücut tiplerinden biri de kum saati formundaki kişiler olabilir. Beli ince, üst ve alt bedeni ise eşit görünümde olan insanlar, diğer vücut tiplerine nazaran daha orantılı bir görünüme sahip oldukları için istedikleri gibi giyinebilir. Bu noktada bizim önerimiz Mossta İnce Askılı Yırtmaçlı Yeşil Dokuma Elbise, olabilir. Ürünün ince askısı, yırtmacı ve vücudu saran yapısı; şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Elbisedeki gibi kullanılan minimal desenler de düz renkler gibi vücut hatlarını daha da ön plana çıkarır.

5. Minyon vücut tipi için ideal elbise: MARATON Kırmızı Kadın Polo Yaka Kolsuz Dizüstü Elbise

Minyon tipli kadınların, boylarını kısa gösteren kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durmaları gerekir. Bilek hizasında biten pantolon paçası, bol kesimli bluzlar, uzun elbiseler ya da alt üst farklı renkte yapılan kombinler; boyu olduğundan daha kısa gösterir. Minyon yapıda biriyseniz MARATON Kırmızı Kadın Polo Yaka Kolsuz Dizüstü Elbise Kadın ile bacak boyunuzu daha uzun göstererek boyunuzu da uzun gösterebilirsiniz. Polo yaka detaylı ürün, kaliteli kumaş yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Toplamda dört farklı renk seçeneği olan bu elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

6. Fazla kilolarını gizlemek isteyenler için: Koton Kısa Kollu Fırfırlı Elbise

Balık etli ya da kilolu yapıdaki kişilerin genellikle yaptığı bir hata var ki o da zayıf görünmek için dar kıyafetler seçmek. Hâlbuki dar kıyafetler, vücut hatlarını daha da belirginleştirir ve mevcut kilodan fazla gösterir. Bu yapıdaki kişilerin daha dökümlü kıyafetler giymesi gerekir. Sizin için seçtiğimiz Koton Kısa Kollu Fırfırlı Elbise, bu modellerden biri olabilir. Rengi ve tasarımıyla da oldukça şık ve spor duran elbise, sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterir. Toplamda üç farklı renk seçeneği olan ürünü, hem spor ayakkabılar hem topuklu sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.

7. Puantiye deseninin sihri: TRENDYOLMİLLA Siyah Kuşaklı Puantiyeli Elbise

Desenli kıyafetlerin yanlış seçimi, sizi olduğunuzdan daha kilolu ve geniş gösterebilir. Özellikle büyük desenli ve yatay çizgili kumaşlar, kilolu görünüme sebep olur. Sizin için seçtiğimiz TRENDYOLMİLLA Siyah Kuşaklı Puantiyeli Elbise; etek ucunun volanlı olmasıyla dikkati bacak kısmına çeker ve beli olduğundan daha ince gösterir. İster günlük hayatta ister şık akşam davetlerinde kullanabileceğiniz elbiseyi minimal takılar ile kombinleyerek daha şık görünebilirsiniz. Aynı zamanda renkli topuklu sandaletler de bu elbise ile oldukça uyumlu olur. Puantiye desenini seven biriyseniz bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.