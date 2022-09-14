KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

12.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda sayfalarında ya da cansız mankenlerin üzerinde görüp beğendiğiniz kıyafetler, sizin üzerinizde istediğiniz gibi durmuyor olabilir. Bu durum, pek çok insanın başına geliyor. Kendi vücut tipinizi tanımanız ve bu doğrultuda uygun kıyafet seçimi yapmanız sizi bu sorundan kurtarabilir. En doğru elbiseleri almanızı sağlayan gerekli bilgiler ve modelleri sizler için araştırdık. İşte detaylar!

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Giyim kuşam konusunda yapılan en büyük yanlışlardan biri, insanların vücut tiplerini yeterli şekilde tanımadan yaptıkları kıyafet seçimleri oluyor. Göz ardı edilen bu detay yüzünden maalesef kişiler, istediği görünümü elde edemiyor. Hatta pek çok kişi, nasıl göründüğünün farkında bile olmuyor. "Hangi vücut tipi nasıl giyinmeli ve nasıl elbise seçmeli?" sorularını araştırıp birbirinden güzel modelleri derledik.

1. Dikdörtgen vücut tipli kişiler için: Jane’s Crep Kumaş Likralı Tam Boy Yazlık Elbise

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Vücudu saran maksi veya midi boylu elbiseler, düz ya da dikdörtgen olarak tabir ettiğimiz vücut tipleri için en ideal elbise tarzlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok fazla kıvrımlara sahip olmayan bu tarz elbiseler, bedenin diğer güzel noktalarını öne çıkarabiliyor. Jane’s Crep Kumaş Likralı Tam Boy Yazlık Elbise de dikdörtgen biçimli vücut yapılarına sahip kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği tipte bir elbise oluyor. Siz de saydığımız vücut özelliklerine sahip biriyseniz bu elbise modelini detaylıca inceleyip satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Elma vücut tipi için ideal bir seçim: Jimmy Key Kadın Siyah Bol Kesim Bisiklet Yaka Kolsuz Örme Midi Elbise

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Elma vücut tipi, armut vücut tipinin tam tersi yani göğüs ve omuz bölgesi kalça bölgesinden daha geniş olur. Bu nedenle orantılı bir görünüm için alt bölgeyi ön plana çıkarmak gerekir. Geniş desenli pantolonlar, pileli etekler ya da midi elbiseler tercih edilebilir. Jimmy Key Kadın Siyah Bol Kesim Bisiklet Yaka Kolsuz Örme Midi Elbise, elma vücut tipi için doğru bir seçim olabilir. Kolsuz tasarlanan elbise, omuzları dar gösterir ve alt beden ile eşit bir görüntü sağlar.

Ürünü İncele

Okula ve şehre dönüş indirimlerini kaçırmayın! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (14.09.2022)

Aradığın indirim burada: Trendyol Collection spor giyim günleri

Elektrikli ev aletlerinde yüzünüzü güldürecek özel fiyatlar

Kalitesiyle daima adından söz ettiren Stanley termos ve soğutucu çantalar

Evinize yenilik katın: Madame Coco ev yaşam ürünlerinde indirim

Ayaklarınıza konfor getirecek ayakkabılarda dev fırsat

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Üçgen veya armut vücut tipli kişiler için: STİL ADVENTURE - Karpuz Kollu, Çan Elbise

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Armut tipli yani geniş bir kalça, dar göğüs ve omuz ölçüsüne sahip kişilerin kıyafet tercihlerini üst bölgeyi geniş gösteren parçalardan yana kullanması gerekir. Oversize tişörtler, geniş omuzlu ceketler, karpuz kollu bluzlar ve elbiseler tercih edebilir. Bu parçalar, üst bölgeyi daha geniş göstereceğinden alt bölge ölçüsü ile eşit görünüm elde edilir. STİL ADVENTURE-Karpuz kollu, Çan Elbise; armut tipli vücuda sahip kişiler için ideal bir seçim olabilir. Ürünün geniş kalıbı ve kol kesimi sayesinde sayesinde daha orantılı bir görünüm elde ederek istediğiniz stile kavuşabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Orantılı vücut tipine sahip kişiler için: Mossta İnce Askılı Yırtmaçlı Dokuma Elbise Yeşil

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Kıyafet seçimi konusunda sorun yaşamayan vücut tiplerinden biri de kum saati formundaki kişiler olabilir. Beli ince, üst ve alt bedeni ise eşit görünümde olan insanlar, diğer vücut tiplerine nazaran daha orantılı bir görünüme sahip oldukları için istedikleri gibi giyinebilir. Bu noktada bizim önerimiz Mossta İnce Askılı Yırtmaçlı Yeşil Dokuma Elbise, olabilir. Ürünün ince askısı, yırtmacı ve vücudu saran yapısı; şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Elbisedeki gibi kullanılan minimal desenler de düz renkler gibi vücut hatlarını daha da ön plana çıkarır.

Ürünü İncele

5. Minyon vücut tipi için ideal elbise: MARATON Kırmızı Kadın Polo Yaka Kolsuz Dizüstü Elbise

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Minyon tipli kadınların, boylarını kısa gösteren kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durmaları gerekir. Bilek hizasında biten pantolon paçası, bol kesimli bluzlar, uzun elbiseler ya da alt üst farklı renkte yapılan kombinler; boyu olduğundan daha kısa gösterir. Minyon yapıda biriyseniz MARATON Kırmızı Kadın Polo Yaka Kolsuz Dizüstü Elbise Kadın ile bacak boyunuzu daha uzun göstererek boyunuzu da uzun gösterebilirsiniz. Polo yaka detaylı ürün, kaliteli kumaş yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Toplamda dört farklı renk seçeneği olan bu elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Fazla kilolarını gizlemek isteyenler için: Koton Kısa Kollu Fırfırlı Elbise

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Balık etli ya da kilolu yapıdaki kişilerin genellikle yaptığı bir hata var ki o da zayıf görünmek için dar kıyafetler seçmek. Hâlbuki dar kıyafetler, vücut hatlarını daha da belirginleştirir ve mevcut kilodan fazla gösterir. Bu yapıdaki kişilerin daha dökümlü kıyafetler giymesi gerekir. Sizin için seçtiğimiz Koton Kısa Kollu Fırfırlı Elbise, bu modellerden biri olabilir. Rengi ve tasarımıyla da oldukça şık ve spor duran elbise, sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterir. Toplamda üç farklı renk seçeneği olan ürünü, hem spor ayakkabılar hem topuklu sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Puantiye deseninin sihri: TRENDYOLMİLLA Siyah Kuşaklı Puantiyeli Elbise

Vücut tipinize göre seçmeniz gereken size yakışacak elbise önerileri

Desenli kıyafetlerin yanlış seçimi, sizi olduğunuzdan daha kilolu ve geniş gösterebilir. Özellikle büyük desenli ve yatay çizgili kumaşlar, kilolu görünüme sebep olur. Sizin için seçtiğimiz TRENDYOLMİLLA Siyah Kuşaklı Puantiyeli Elbise; etek ucunun volanlı olmasıyla dikkati bacak kısmına çeker ve beli olduğundan daha ince gösterir. İster günlük hayatta ister şık akşam davetlerinde kullanabileceğiniz elbiseyi minimal takılar ile kombinleyerek daha şık görünebilirsiniz. Aynı zamanda renkli topuklu sandaletler de bu elbise ile oldukça uyumlu olur. Puantiye desenini seven biriyseniz bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!
Buzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyinBuzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyin
Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor! Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!
Anahtar Kelimeler:
elbise modelleri günlük elbise modelleri şık elbise modelleri armut vücut tipi Göz bilek ilik balık etli ayaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Kıyafeti çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in kombinindeki o bralete alternatif öneriler

Kıyafeti çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in kombinindeki o bralete alternatif öneriler

Denim on denim modasıyla konfor ve şıklık bir arada!

Denim on denim modasıyla konfor ve şıklık bir arada!

Buhar gücü yüksek, kaliteli ütü arayanlar buraya! Philips'in Azur serisini keşfedin

Buhar gücü yüksek, kaliteli ütü arayanlar buraya! Philips'in Azur serisini keşfedin

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...

Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...

Tümünü Gör
Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...

Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Sonbahara şık ve göz alıcı kombinlerle merhaba deyin!

Sonbahara şık ve göz alıcı kombinlerle merhaba deyin!

En zamansız parçalardan blazer ceketlerle şıklığınıza şıklık katın!

En zamansız parçalardan blazer ceketlerle şıklığınıza şıklık katın!

Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için pratik ürünler

Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için pratik ürünler

Gördüğünüz an almak isteyeceksiniz!

Gördüğünüz an almak isteyeceksiniz!

Tümünü Gör
Gördüğünüz an almak isteyeceksiniz!

Gördüğünüz an almak isteyeceksiniz!

Şefler öneriyor! Mutfağınızı düzene sokacak, yerden ve zamandan kazandıracak

Şefler öneriyor! Mutfağınızı düzene sokacak, yerden ve zamandan kazandıracak

Pratik tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan en iyi beslenme kutusu modelleri

Pratik tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan en iyi beslenme kutusu modelleri

Hem sizin hem de bebeğinizin konforu için tercih edebileceğiniz en iyi emzirme yastıkları

Hem sizin hem de bebeğinizin konforu için tercih edebileceğiniz en iyi emzirme yastıkları

FPS oyunu tutkunları buraya! Sizin için en iyi FPS mouse modellerini derledik

FPS oyunu tutkunları buraya! Sizin için en iyi FPS mouse modellerini derledik

Kendisi küçük etkisi büyük! Kullananlar öve öve bitiremiyor

Kendisi küçük etkisi büyük! Kullananlar öve öve bitiremiyor

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Kıyafeti çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in kombinindeki o bralete alternatif öneriler

Kıyafeti çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in kombinindeki o bralete alternatif öneriler

En zamansız parçalardan blazer ceketlerle şıklığınıza şıklık katın!

En zamansız parçalardan blazer ceketlerle şıklığınıza şıklık katın!

Denim on denim modasıyla konfor ve şıklık bir arada!

Denim on denim modasıyla konfor ve şıklık bir arada!

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Sonbahara şık ve göz alıcı kombinlerle merhaba deyin!

Sonbahara şık ve göz alıcı kombinlerle merhaba deyin!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kokusuyla büyüleyen dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümleri

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Göğüs tipinize göre seçmeniz gereken göğüslerinizi daha dolgun gösterecek sütyen modelleri

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Her tarz ve bütçeye uygun 2022'nin modası olacak blazer çeşitleri

En zamansız parçalardan blazer ceketlerle şıklığınıza şıklık katın!

Tek bir hamleyle Kate Moss'un elmacık kemiklerine sahip olmanız mümkün

Elmacık kemiklerinizi anında ortaya çıkaracak hile

Moda uzmanı belirtti! Bu kıyafetler ucuz görünüme sebep oluyor

Moda uzmanı belirtti! Ucuz görünüme sebep oluyorlar

Sadece 5 dakikada yeşil çay ve patates ile daha genç görünün! Cildinizin anında sıkılaştığını hissedeceksiniz

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.