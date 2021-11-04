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WhatsApp, 3 özellik birden duyurdu! Artık neye tıkladığınızı bileceksiniz

04.11.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS ve Android uygulamaları bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 3 yeni özelliğini Twitter'dan duyurdu. WhatsApp'ın 3 yeni özelliği; Masaüstü Fotoğraf düzenleyicisi, Çıkartma Önerileri ve artık neye tıkladığınızı bilmenizi sağlayacak Bağlantı Önizlemeleri olarak sıralanıyor.

WhatsApp, 3 özellik birden duyurdu! Artık neye tıkladığınızı bileceksiniz

WhatsApp, WhatsApp Web ile masaüstünden mesajlaşmaya devam etmek isteyenlere hitap ediyor. Meta çatısı altında bulunan şirket, iOS ve Android gibi işletim sistemlerine sunduğu mobil uygulamalarla ise insanların akıllı telefonlarıyla mesajlaşmalarına olanak sağlıyor. WhatsApp'ın kullanıcıların uygulamada daha iyi vakit geçirmesi için bazı yeni özellikler geliştirdiği herkes tarafından biliniyor. Twitter'dan yapılan resmi duyuru da bunun bir kanıtını oluşturuyor.

WHATSAPP'TAN 3 ÖZELLİK

WhatsApp, yeni özelliklerini Twitter'dan duyurdu. Yapılan duyuruya göre WhatsApp'a 3 yeni özellik birden geliyor. Bu özellikler; Masaüstü Fotoğraf düzenleyicisi, Çıkartma Önerileri ve Bağlantı Önizlemeleri olarak sıralanıyor.

WhatsApp'ın 3 yeni özelliği

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MASAÜSTÜ FOTOĞRAF DÜZENLEYİCİSİ

WhatsApp'ın Masaüstü Fotoğraf Düzenleyicisi özelliği ile kullanıcılar, artık sadece mobil uygulamalarda değil, WhatsApp Web'te de fotoğrafların düzenlemesini yapabilecek. Böylece WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda bir fotoğrafı kırpabilir, çıkartma veya metin ekleyebilir ve döndürebilirsiniz.

ÇIKARTMA ÖNERİLERİ

WhatsApp'ın diğer bir özelliği ise Çıkartma Önerileri. Bu özellik ile mobil kullanıcılar, mesaj yazarken yeni çıkartma önerileri alacak. Şu anda, bir konuşmada çıkartma (sticker) kullanmak isteyenler, doğru çıkartmayı bulmak için uzun uğraşlar verip vakit kaybediyor ve bu da sohbeti bölüyor. Yeni özellik hem bu süreci basitleştiriyor hem de zaman kaybı oluşturmuyor.

BAĞLANTI ÖNİZLEMELERİ: ARTIK NEYE TIKLADIĞINIZI BİLECEKSİNİZ

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden sonuncusu ise mobil kullanıcıların bağlantı önizlemelerini görmesine olanak sağlıyor. WhatsApp kullanıcıları böylece gönderdikleri veya aldıkları bir bağlantı hakkında, bağlantıya tıklamadan bilgi alabiliyor.

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WhatsApp bu özellik için "Artık neye tıkladığınızı bileceksiniz" ifadesini kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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