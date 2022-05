WhatsApp'ın eski yöneticisinden şok itiraf! Herkes şaşırdı: "Pişmanım"

WhatsApp, 2014 yılında milyarlarca dolar karşılığında Facebook'a satılmıştı. Böylece mesajlaşma uygulaması yeni bir şirketin çatısı altına girmişti. WhatsApp'ın Facebook'taki geleceği o dönem merak konusuydu. Facebook, o günden bugüne kadar WhatsApp'ta birçok değişiklik yaptı ve uygulamayı bir mesajlaşma uygulamasından çok bir sosyal medya uygulaması haline getirdi. WhatsApp'ın eski yöneticilerinden Neeraj Arora ise yıllar sonra ilginç bir itiraf ile gündeme geldi.

WhatsApp'ın eski yöneticisi Neeraj Arora, Twitter'da bir dizi gönderi paylaştı. Arora, ilk olarak Facebook'a yapılan 22 milyar dolarlık satışın pazarlığına yardım ettiğini söyledi ve şu sözleri kaydetti: "Bugün, pişmanım."

