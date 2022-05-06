WhatsApp'ın eski yöneticisinden şok itiraf! Herkes şaşırdı: "Pişmanım"

WhatsApp, 2014 yılında milyarlarca dolar karşılığında Facebook'a satılmıştı. Böylece mesajlaşma uygulaması yeni bir şirketin çatısı altına girmişti. WhatsApp'ın Facebook'taki geleceği o dönem merak konusuydu. Facebook, o günden bugüne kadar WhatsApp'ta birçok değişiklik yaptı ve uygulamayı bir mesajlaşma uygulamasından çok bir sosyal medya uygulaması haline getirdi. WhatsApp'ın eski yöneticilerinden Neeraj Arora ise yıllar sonra ilginç bir itiraf ile gündeme geldi.

WHATSAPP'IN ESKİ YÖNETİCİSİNDEN İTİRAF: "PİŞMANIM"

WhatsApp'ın eski yöneticisi Neeraj Arora, Twitter'da bir dizi gönderi paylaştı. Arora, ilk olarak Facebook'a yapılan 22 milyar dolarlık satışın pazarlığına yardım ettiğini söyledi ve şu sözleri kaydetti: "Bugün, pişmanım."

In 2014, I was the Chief Business Officer of WhatsApp.



And I helped negotiate the $22 billion sale to Facebook.



Today, I regret it.



Here’s where things went wrong: — neeraj arora (@neerajarora) May 4, 2022

FACEBOOK'UN VAATLERİ

Arora, Facebook'un ilk teklifini reddettiklerini, 2014'ün başlarında bir ortaklık gibi görünen bir teklifle şirketin kendilerine tekrar geldiğini söyledi. Facebook'un verdiği vaatlerden bahseden Arora'ya göre ilk vaatlerden biri ürün kararlarında tam bağımsızlıktı. Mark Zuckerberg'in şirketinin diğer vaatleri ise, reklamları ve platformlar arası izlemeyi uygulamaya entegre etmemek ve kullanıcı veri madenciliği olmamasını sağlamaktı.

HER ŞEY GÜZEL GİBİYDİ AMA İŞLER DEĞİŞTİ

Arora'ya göre Facebook ve yönetimi de aynı fikirdeydi ve onların misyonlarına inandıklarını düşündüler. Bunun sonucunda 2014 yılında WhatsApp, Facebook tarafından 22 milyar dolara satın alındı. Ancak eski yöneticiye göre 2017 ve 2018'e gelindiğinde işler çok farklı görünmeye başladı.

Uygulamanın kurucu ortaklarından Brian Acton, 2017'de ayrılık kararı aldı. Bir yıl sonra Forbes'a verdiği demeçte Acton, Facebook'un anlaşmadan önce bile WhatsApp'ta reklam göstermeyi planladığını dile getirdi. 2018'de, WhatsApp'ın diğer kurucu ortağı Jan Koum ve Aora da şirketten ayrıldı.

"FRANKENSTEİN CANAVARI"

Aurora, son olarak "Bugün WhatsApp, Facebook'un en büyük ikinci platformudur (Instagram veya Facebook Messenger'dan bile daha büyük). Ama yüreğimizi akıttığımız ve dünya için inşa etmek istediğimiz ürünün bir gölgesi. Ve Facebook'un bir parçası olduğu zaman pişman olan tek kişi ben değilim. Teknoloji şirketleri yanlış yaptıklarında bunu kabul etmek zorundalar. Başlangıçta kimse Facebook'un kullanıcı verilerini silip süpüren bir Frankenstein canavarı olacağını bilmiyordu. Biz de." ifadelerini kullandı.



