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WhatsApp ne zaman çevrimiçi görünür? WhatsApp'ta birinin çevrimiçi olduğu nasıl anlaşılır?

30.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ta konuştuğunuz kişinin çevrimiçi olup olmadığını normal şartlarda görebilmek mümkün. Fakat karşınızdaki kişi bu özelliği kapatmışsa WhatsApp'ta birinin çevrimiçi olduğu nasıl anlaşılır?

WhatsApp ne zaman çevrimiçi görünür? WhatsApp'ta birinin çevrimiçi olduğu nasıl anlaşılır?

WhatsApp'ı hem iş hemde sosyal yaşantımızda oldukça fazla kullandığımız için bazen sohbet ettiğimiz kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya ne zaman çevrimiçi olduğunu bilmek isteyebiliyoruz.

WhatsApp Ne Zaman Çevrimiçi Görünür?

Son görülme ayarınız ile ilgili herhangi bir kişiselleştirme yapmadıysanız, çevrimiçi olma bilginiz rehberinizde kayıtlı olan ve olmayan herkese görünür. Bu ayarı aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.

WhatApp > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son Görülme

Ayarların açıklaması ve nasıl işlediği aşağıdaki gibidir:

  • Herkes modu, numaranızı bilen herkesin,
  • Kişilerim modu, sadece rehberinizdeki kişilerin,
  • Şunlar Hariç Kişilerim modu, seçtiğiniz veya seçeceğiniz kişiler hariç rehberinizdeki kişilerin çevrimiçi durumunuzu görebileceği anlamına gelir.
  • Hiç kimse moduda, kimse tarafından WhatApp'taki çevrimiçi durumunuz görülemez. Sadece uygulamaya girdiğiniz an çevrimiçi görünürsünüz.

WhatsApp'ta Birinin Çevrimiçi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Yukarıdaki ayarlara göre birinin WhatApp'ta çevrimiçi olup olmadığı anlaşılabilir. Sohbet ettiğiniz kişi ayarlarında son görülme ayarını "hiç kimse" olarak güncellediyse sadece uygulamaya girdiğinde çevrimiçi görünür. Diğer ayarlarda ise size özel bir ayar yapmadıysa son görülme bilgisini WhatApp'taki kişinin isminin altında görebilirsiniz.

WhatApp'ta birinin çevrimiçi olup mesajlarınızı okuyup okumadığını anlamanın bir başka yolu da mavi tık özelliğini açmak olabilir. Fakat mavi tık ayarının da kapatılabildiğini unutmamak ve sohbet ettiğiniz kişinin de mavi tık ayarı açıksa sizin mesajlarını okuduğunuzu görebileceğini unutmamak gerekir.


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whatsapp
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