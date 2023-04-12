'Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?' Direksiyondaki Bakan Soylu'ya böyle seslendi... Yolda karşılaştı, gidecekleri yere kadar bıraktı

Yerli ve milli otomobil Togg'u teslim alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togg'u makam aracı olarak kullanacağını açıklamış "Togg bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı" diyerek paylaşımda bulunmuştu.

YOLDA KARŞILAŞTI, GİDECEKLERİ YERE KADAR BIRAKTI

Yeni makam aracının şoför koltuğuna geçen Bakan Soylu, yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı.

SAMİMİ DİYALOG KAMERAYA YANSIDI

Soylu ve gençler arasında geçen samimi diyalog ise kameraya yansıdı.

"YA KIRMIZI IŞIKTA DURAN BAKAN MI OLUR?"

Kırmızı ışıkta durduğu sıradan gençlerden biri "Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?" derken, Bakan Soylu her zaman kırmızı ışıkta durduklarını belirtti. O anlar gündem oldu.



