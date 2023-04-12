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  4. 'Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?' Direksiyondaki Bakan Soylu'ya böyle seslendi... Yolda karşılaştı, gidecekleri yere kadar bıraktı

'Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?' Direksiyondaki Bakan Soylu'ya böyle seslendi... Yolda karşılaştı, gidecekleri yere kadar bıraktı

12.04.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni makam aracı yerli ve milli otomobil Togg'u kullanırken; yolda karşılaştığı gençleri aracına alarak gidecekleri yere kadar bıraktı. Bakan Soylu'nun kullandığı otomobile binen gençler o anları kameraya kaydetti. Direksiyon başındaki Bakan Soylu kırmızı ışıkta durduğunda, gençlerle aralarında geçen samimi diyalog gündem oldu.

Yerli ve milli otomobil Togg'u teslim alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togg'u makam aracı olarak kullanacağını açıklamış "Togg bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı" diyerek paylaşımda bulunmuştu.

YOLDA KARŞILAŞTI, GİDECEKLERİ YERE KADAR BIRAKTI

Yeni makam aracının şoför koltuğuna geçen Bakan Soylu, yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı.

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SAMİMİ DİYALOG KAMERAYA YANSIDI

Soylu ve gençler arasında geçen samimi diyalog ise kameraya yansıdı.

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"YA KIRMIZI IŞIKTA DURAN BAKAN MI OLUR?"

Kırmızı ışıkta durduğu sıradan gençlerden biri "Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?" derken, Bakan Soylu her zaman kırmızı ışıkta durduklarını belirtti. O anlar gündem oldu.

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