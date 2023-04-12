'Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?' Direksiyondaki Bakan Soylu'ya böyle seslendi... Yolda karşılaştı, gidecekleri yere kadar bıraktı

Yerli ve milli otomobil Togg'u teslim alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togg'u makam aracı olarak kullanacağını açıklamış "Togg bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı" diyerek paylaşımda bulunmuştu.
Yeni makam aracının şoför koltuğuna geçen Bakan Soylu, yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı.
Soylu ve gençler arasında geçen samimi diyalog ise kameraya yansıdı.
Kırmızı ışıkta durduğu sıradan gençlerden biri "Ya kırmızı ışıkta duran Bakan mı olur?" derken, Bakan Soylu her zaman kırmızı ışıkta durduklarını belirtti. O anlar gündem oldu.