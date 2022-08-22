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  4. Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

22.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz ürünlerin başında güneş kremi geliyor. Güneş kreminin cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar da güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanımının çok önemli olduğunun altını çiziyor. "En iyi koruyan güneş kremi hangisi?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için en iyi koruyan güneş kremlerini listeledik. İşte detaylar!

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

İçindekiler

  • 1. Parlama karşıtı olan: NIVEA Sun SPF 50 Parlama Karşıtı Matlaştırıcı Etki UV Güneş Yüz Kremi
  • 2. Aydınlık bir cilt için: Missha Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu SPF50+/PA+++
  • Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (22.08.2022)
  • 3. Suya dayanıklı olmasıyla dikkat çeken: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem
  • 4. Leke oluşumuna yatkın bir cilt için: Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Güneş Koruyucu
  • 5. Güneşe ışınlarından etkili biçimde koruyan: Celenes by Sweden Herbal Dry Touch Yüksek Korumalı Fluid 50 Spf / Güneş Koruyucu
  • 6. Cilt tonunu eşitleyen: Avene Creme Teintee SPF 50+ Renkli Güneş Koruma
  • 7. Yüksek koruma sağlayan: La Roche Posay Anthelios Uvmune Fluid Spf 50 Tüm Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi
  • 8. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için: Dermoskin Be Bright Pigmentyl Güneş Koruyucu
  • 9. Eşsiz yapısı sayesinde vazgeçemeyeceğiniz: Solante Pigmenta Lotion Spf 50+
  • 10. Yağlı cildi olanlara: Roox Beauty Yağlı Ciltlere Özel Güneş Kremi - Leke & Parlama Karşıtı

Cildi, güneşin zararlı ışınlarından ve etkilerinden koruyan güneş kremlerini yaz kış demeden yüzümüz başta olmak üzere vücudumuzun güneş ışınlarından etkilenen bölgelerine sürmemiz gerekiyor. Çünkü güneş kremi, düzenli kullanıldığında güneş lekeleri, güneş yanığı, cilt kanseri ve dudak kanseri gibi durumların oluşmasının önüne geçiyor. Siz de sağlıklı bir cildin anahtarı olan, cilt için önemi büyük güneş kremlerini hayatınıza dahil etmenin zamanının geldiğini düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! İşte cildinizi ihmal etmeden, kullanmamız gereken en iyi koruyan güneş kremi ürünleri...

1. Parlama karşıtı olan: NIVEA Sun SPF 50 Parlama Karşıtı Matlaştırıcı Etki UV Güneş Yüz Kremi

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

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En iyi koruyan güneş kremi önerilerinden olan NIVEA Sun SPF 50 Parlama Karşıtı Matlaştırıcı Etki UV Güneş Yüz Kremi, parlama karşıtı olması ile dikkat çeker. Ürün, "Güneş kremi nasıl sürülür?" sorusuna karşılık olarak kolay sürülmesiyle pratik kullanım sağlar. Matlaştırıcı etkisi ile yüzünüzdeki fazla olan yağ oranını ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve canlı bir görünüm oluşturur. Yüksek koruması sayesinde cildinizde güneş ışınlarından kaynaklanabilecek en ufak bir zararın oluşumunu engeller. Çantanızda taşıyabileceğiniz boyutu ile her yere götürebileceğiniz ürün sayesinde yaz mevsimini sağlıklı biçimde geçirebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Aydınlık bir cilt için: Missha Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu SPF50+/PA+++

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Missha Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu SPF50+/PA+++ ile güneşin zararlı etkilerinden korunmak artık mümkün. Yüksek koruma filtresi sayesinde ürün, güneş ışınlarından etkilenerek cildinizde oluşabilecek lekelere karşı sizleri korur. Yağlı, kuru ya da karma ciltlerin kullanımına uygun olan bu güneş kremi; içeriğinde bulunan greyfurt özü, vanilya özü, dut çiçeği özüyle cildi besler. Güneş ışınlarından etkilenmiş veya yıpranmış bir cildiniz varsa ürün, kullandığınız andan itibaren cildinize bakım sağlar. Cilt tonunu eşitleme özelliği bulunan güneş kremi ile cildiniz, eskisinden daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilir.

Ürünü İncele

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3. Suya dayanıklı olmasıyla dikkat çeken: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem, içerisinde bulunan UVA ve UVB filtresi sayesinde güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı aktif koruma sağlar. Ürünün içeriğindeki provitamin B5, cildinizi canlı gösterir. Paraben, parafin gibi zararlı maddeler yer almaz. E vitamini ise cildinize antioksidan desteği sağlar ve aynı zamanda teninizin beslenmesine yardımcı olur. Suya dayanıklılığı ile cildinizde akma yapmayan ürün, yoğun nemlendirme sağlar. Hassas bir cilde sahipseniz içerisinde mevcut olan bisabolol sayesinde güvenle Sebamed markalı güneş kremini tercih edebilirsiniz.

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4. Leke oluşumuna yatkın bir cilt için: Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Güneş Koruyucu

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Leke oluşumuna eğilimli bir cilde mi sahipsiniz? Öyleyse Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Güneş Koruyucu tam size göre olabilir. Güneş ışınlarının yakıcı ve zararlı etkilerine karşı yüksek koruma sağlamayı vadeden güneş kremi, leke oluşumuna eğimli ciltler için özel olarak üretilir. İçeriğinde bulunan glabridin sayesinde cildinizdeki lekelerin görünümünün azalmasında yardımcı olur. En iyi güneş koruyucu kremlerden biri olan Bioderma markalı ürünü, taşınabilir boyutu ve hafif olması ile çantanızda kolayca taşıyabilir ve dilediğiniz zaman güneş kreminizi tazeleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Güneşe ışınlarından etkili biçimde koruyan: Celenes by Sweden Herbal Dry Touch Yüksek Korumalı Fluid 50 Spf / Güneş Koruyucu

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Hassas bir cilde sahipseniz güvenle kullanabileceğiniz Celenes by Sweden Herbal Dry Touch Yüksek Korumalı Fluid 50 Spf / Güneş Koruyucu ile güneş ışınlarının zararlı etkileri, cildinize zarar vermez. İçerisinde organik ve mineral güneş filtreleri bulunan ürün ile tam koruma sağlayabilirsiniz. Paraben içermeyen temiz içerikli güneş kremi, sürüldüğünde beyazlık bırakmayan özelliği sayesinde ciltle tam bütünleşir. Parlama yapmayan mat bitişli özelliği ile cildinizi yağlı bir görünümden kurtarır. Güneş ışınlarının oluşturacağı güneş lekelerine karşı sizleri korur. Yağlı, karma ya da kuru tüm cilt tipleri ürünü rahatlıkla kullanılabilir.

Ürünü İncele

6. Cilt tonunu eşitleyen: Avene Creme Teintee SPF 50+ Renkli Güneş Koruma

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

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Güneş kremiyle yüksek cilt koruması sağlamanın yanında cilt tonunu da eşitlemek istiyorsanız sizi Avene Creme Teintee SPF 50+ Renkli Güneş Koruma'yla tanıştıralım. Renkli olduğu için cilt tonunu eşitleyen ürün, ciltteki kızarıklık ve kusurların görünümünü azaltır. Sürüldüğü andan itibaren cildinize parlak bir görünüm kazandırır. İçeriğinde termal su bulundurduğu için ürün, ciltle bütünleştiğinde yağlı görünmez. Sürüldüğünde yapış yapış bir his bırakmadığı için kullanıcılar tarafından çok sevilir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı cildinizi özenle koruyan ve tüm cilt tipleri tarafından kullanıma uygun bir ürün arıyorsanız bu güneş kremine şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Yüksek koruma sağlayan: La Roche Posay Anthelios Uvmune Fluid Spf 50 Tüm Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

La Roche Posay Anthelios Uvmune Fluid Spf 50 Tüm Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi, hafif yapısı sayesinde cilt ile kolay şekilde bütünleşir. Cilde sürüldüğünde yağlı bir görünüm oluşturmayan ürün, suya ve terlemeye karşı dayanıklı olduğu için ciltte akma yapmaz. Yüzünüze uyguladığınız zaman beyazlık bırakmaz. Göz çevresinde de kullanabileceğiniz La Roche Posay markalı güneş kremi, göz ile temas ettiğinde yakma hissi vermez. Kuru, yağlı ya da karma fark etmeksizin tüm cilt tipleri için kullanılabilir. Yüksek koruma sağlayan bu ürünü yanınızda rahatlıkla taşıyabilir, dilediğiniz yerde güneş kreminizi yenileyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için: Dermoskin Be Bright Pigmentyl Güneş Koruyucu

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Dermoskin Be Bright Pigmentyl Güneş Koruyucu, cildinizde var olan hafif görünümlü lekelerin görünümünü azaltır ve yeni leke oluşumunu engeller. Cildinizi besleyerek ideal nem oranını sağlayan ürün, cildinizle bütünleştiği andan itibaren nemlendirme sağlar. Yaşlanma karşıtı etkisi bulunan güneş kremi, aynı zamanda yüzünüzü aydınlık bir görünüme kavuşturur. Parfüm içermeyen yapısı sayesinde sizi rahatsız etmez. Güneşte dışarı çıkmadan 20 dakika kadar önce bu güneş kremini sürmeniz önerilir. Taşınabilir boyutu ve düşük ağırlığı sayesinde ürünü yanınızda taşıyabilir ve istediğiniz zaman güneş kreminizi tazeleyebilirsiniz.

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9. Eşsiz yapısı sayesinde vazgeçemeyeceğiniz: Solante Pigmenta Lotion Spf 50+

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Lekeli görünümlü ciltler için üretilen Solante Pigmenta Lotion Spf 50+ ile lekeli cilt görünümü sona erecek! Kullandığınız andan itibaren ürünün cilt ile bütünleşen yapısını hissedebilirsiniz. Cildinizde var olan lekeli görünümün ilerleyip koyulaşmasını önleyen benzersiz bir yapıya sahip güneş kremi, cildinizde yeniden leke oluşmasının önüne geçer. Güneş ışınlarının yakıcı ve zararlı etkilerinden büyük oranda koruma sağlayan ürün sayesinde güneş sonrası cilt yanıklarını önleyebilirsiniz. Cildinizi nemlendiren ve besleyen yapısı sayesinde teninize aydınlık bir görünüm kazandıran ürün, renk tonunu eşitleyen yapısı sayesinde daha canlı ve parlak bir görünmenizi sağlar.

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10. Yağlı cildi olanlara: Roox Beauty Yağlı Ciltlere Özel Güneş Kremi - Leke & Parlama Karşıtı

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak için en iyi koruyan güneş kremi önerileri

Yağlı veya karma bir cilde sahipseniz Yağlı Ciltlere Özel Güneş Kremi - Leke & Parlama Karşıtı'na göz atabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde ciltle kolayca bütünleşen ürün, sürüldüğü andan itibaren ciltte ağırlık yapmaz. Yağlandırma yapmayan özel formülü sayesinde cildiniz yağdan parlamaz. Dermatolojik olarak test edilen ve sizlerin kullanımına sunulmuş olan bu güneş kreminin içeriğinde hyalüronik asit de bulunur. Hyalüronik asit, cildinizin nem dengesini güçlendirmekle ön plana çıkar. Ayrıca ürünün içeriğinde bulunan E vitamini ise cildinizi sağlıklı görünüme kavuşturup onu korur. Ciltle kolayca uyum sağlayan yapısı sayesinde ürün, cilt tarafından kolayca emilir.

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