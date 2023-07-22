Yaklaşan yerel seçimler öncesi dikkat çeken anket! Listede sürpriz isimler var

2024 yerel seçimlerine geri sayım başlarken ALF Araştırma şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dikkat çeken bir anketin sonuçlarını paylaştı.

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' sorusunun yöneltildiği, 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 bin 750 kişi ile yapılan araştırmada dikkat çeken isimler yer aldı.

İMAMOĞLU İLK SIRADA

Verilen cevaplar arasında yüzde 31.7 ile en yüksek oranı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu'nun yüzde 20.7 ile Mustafa Sarıgül takip etti. Süleyman Soylu ise yüzde 15.5 ile 3'üncü sırada yer aldı.

Araştırmada yer alan diğer isimler ise şöyle:



Tevfik Göksu: Yüzde 9.6

Numan Kurtulmuş: Yüzde 5.2

Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 3.5

Murat Kurum: Yüzde 2.8

Buğra Kavuncu: Yüzde 2.2

Diğer: Yüzde 8.8