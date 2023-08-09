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  4. Yalova'da özel hastanede yangın! '5 metrekare odada...' 61 hasta tahliye edildi

Yalova'da özel hastanede yangın! '5 metrekare odada...' 61 hasta tahliye edildi

09.08.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir özel hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Hastanede tedavi gören 61 hasta ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını dile getirdi. Yangının 5 metrekare odada meydana geldiğini ifade etti ve yangından etkilenen olmadığını söyledi.

Yalova'da özel hastanede yangın! '5 metrekare odada...' 61 hasta tahliye edildi

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yalova'da özel bir hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, polis ve bölgedeki hastanelerden sağlık ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

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61 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Hastanede tedavi gören 61 hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere götürüldü. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

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"YANGINDAN ETKİLENEN YOK"

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını dile getirdi. Yangının 5 metrekare odada meydana geldiğini ifade eden Tutuk, “Yangına anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen birisi yok. 61 hastanın sevki ildeki diğer hastanelere gerçekleşmişti” dedi. (DHA)

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yangın Yalova hastane

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