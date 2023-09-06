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Yapay zekanın olmadığı masa kalmıyor: Şimdi de ünlü bir şirket, yapay zekalı sırt çantasının patentini aldı!

06.09.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zekalı robot, yapay zekalı süpürge derken yapay zekanın girmediği alan neredeyse kalmadı! Şimdi de teknoloji gündemine tam da bu konuyla ilgili tuhaf bir haber daha düştü... O habere göre ABD'li ünlü şirket Microsoft, sensörlerle donatılan yapay zeka destekli bir sırt çantasının patentini aldı.

Yapay zekanın olmadığı masa kalmıyor: Şimdi de ünlü bir şirket, yapay zekalı sırt çantasının patentini aldı!

Bir süredir teknoloji dünyasının ana gündem maddesi olan bir konu var; Evet, yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka, günlük yaşantımızın hemen hemen her kesimine girmiş durumda. Yapay zekanın günlük yaşantımızın bir parçası haline gelişinin arkasında gün içinde kullandığımız birçok ürünün içine yapay zekanın entegre edilmiş olması da yatıyor. Yapay zekalı robot süpürgeler, yapay zekalı akıllı bisikletler bu örneklerden sadece birkaçı... Ancak yakında yapay zeka destekli bir ürün daha karşımıza çıkabilir gibi görünüyor. Bu ürün, yapay zeka destekli bir sırt çantası olabilir...

YAPAY ZEKALI SIRT ÇANTASI!

Futurism'in haberine göre, yazılım devi Microsoft, sensörlerle donatılan yapay zeka destekli bir sırt çantasının patentini aldı.

Habere göre, ilk olarak MSPowerUser blogu tarafından dikkat çekilen ve geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan sırt çantası patenti, giyilebilir cihazın kullanıcı konuşmasını algılayabileceği ve Siri tarzı önerilerde bulunabileceği ve ayrıca bazı nedenlerden dolayı ses kaydetme ve depolama yeteneğine sahip olabileceği gibi bazı ilginç özellikler içeriyor.

Söz konusu haberde, blog yazısında, henüz isimlendirilmemiş sırt çantasının potansiyel olarak etrafındaki nesneleri tanımlama, yol tarifi verme, buluta erişme ve diğer akıllı cihazlarla konuşma yeteneğine de sahip olacağının belirtildiğine dikkat çekiliyor.

Sırt çantasının kullanılabileceği bazı yolları gösteren bir dizi illüstrasyon da var.

Bu illüstrasyonlar arasında, kayak yapan bir kişi gösteriliyor. Sırt çantası, kayak yapan kişiye hangi yönün yasak olduğuna dair bilgilendirme yapıyor.

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Akıllı sırt çantasının piyasaya sürülmesi için doğru zaman olabilir. Ancak burada söz konusu olan sadece bir patent. Bu patent ve patentin işaret ettiği yapay zekalı sırt çantası, illa piyasaya sürülecek bir tüketici ürününe dönüşecek diye bir şey ise yok.

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