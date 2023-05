Yaptığı egzersizler sayesinde arabada doğum yaptı! "Her şey bir saat içinde oldu"

35 yaşındaki iki çocuk annesi Jade Mead, doğumun olabildiğince hızlı ve kolay geçmesi umuduyla son hamileliği boyunca egzersiz yaptı. Ve ikinci doğumunda her şey o kadar hızlı gelişti ki hastaneye zamanında yetişemedi. Dijital pazarlamacı olan 40 yaşındaki kocası Ryan, arabasını kenara çekip bebeğini yol kenarında doğurmak zorunda kaldı. Jade, kolay doğum yapmasını sağlayan derin ağız kavgası ve yan hamle içeren - fitness rejimini anlattı.

"HER ŞEY ÇOK ÇABUK OLDU"

"Bebeğim Lottie, şimdi dört haftalık, onu 26 Nisan 2023'te sadece dört itişte doğurdum." Doğumdan sonra hastaneye kaldırılan anne ve bebek kontrolden geçirildi. Şu an evlerinde ve sağlıklılar. Avustralya'da fitness koçu olan Jade, "Yolun ortasında doğum yapmak zorunda kaldım. Işık yoktu, ağrı kesici yoktu ve her itişte çığlık atıyordum. Her şey çok çabuk oldu!" dedi.

Jade, üç yaşındaki ilk kızı Mali ile benzer bir durum yaşamıştı. Mali üç hafta erken doğdu - bu, Jade'in doğum hazırlık egzersizlerine tam dönem devam edemediği anlamına geliyordu.

Jade, 27 Aralık 2019'da Mali'yi sadece beş saat içinde doğurdu ve yine bu kolay doğumun fitness rutini sayesinde gerçekleştiği düşündü. "Her doğuma hazırlanmak için kalça açma egzersizlerine çok odaklandım. Birçoğu yoga ve esneme üzerine odaklandı. Bu yüzden derin ağız kavgası, çocuk duruşu, kedi-inek duruşu, derin hamle esnemeleri ve yan hamle esnemeleri üzerine yemin ediyordum."

BOL BOL YÜRÜYÜŞ YAPTI

"Ayrıca bol bol ahududu yaprağı çayı içtim ve kaldırımda çokça yürüyüş yaptım - burada bir ayağınız kaldırımda, bir ayağınız yolda yürüyorsunuz." Ebesinin doğum deneyimlerinin benzer olacağını söylemesi üzerine, ikinci hamileliğinin son üç haftasında da aynı rejimi uyguladı.

Jade'in kasılmaları 'çok yavaş' başladı, bu yüzden doğumunun çok farklı olacağını düşündü - bu yüzden doğrudan hastaneye gitmediler. Jade şöyle dedi: "Doğum çok uzun bir süre ilerlemedi - ta ki ilerleyene kadar ve her şey son bir saat içinde oldu!"

Akşam 6:30'da Ryan ve ben Mali'yi yatırdık ve onu annemle bıraktık. Sırf güvende ve sıralanmış olduğunu bilmek için onu yatağına yatırmak ve kendimiz yıkamak istedik.

Ama bunu yaptığımız için çok geç ayrıldık. Akşam 7'de arabaya bindik ve tüm vücudum titriyor ve titriyordu.

"Kasılmalarım gerçekten yoğunlaştı. Ağrı kesicisi yoktu, bu yüzden dikkatini dağıtacak şeyler arıyordu. Doğum o kadar hızlı oldu ki, çift hala arabada olmasına rağmen doğum için itmesi gerektiğini biliyordu." Jade şöyle dedi: "Ryan etrafı yoklayınca çığlık attım ve ittim - eli dışarı fırladı - ve bebeğin kafası da öyle."

"BU BİR MUCİZEYDİ"

"İlk iki büyük itişten sonra şortumu çıkarmaya karar verdim. Lottie iki kez daha ittikten sonra 19:28'de çıktı. Çok bulanıktı. bitkindim Ebe, Ryan'a onu göğsüme bastırıp sırtını ovmasını söyledi. Bu bir mucizeydi, ağlıyordu ve hemen yüzü kızarmıştı." Ryan, sağlık görevlilerinin gelmesini beklerken Jade ve Lottie'yi battaniyelere sardı.