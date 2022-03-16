Yasak Elma'da Kumru'nun giydiği leopar desenli muhteşem elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz olan Yasak Elma dizisi, sadece başarılı oyunculukları ile değil dizi stilleri ile de herkesin beğenisini kazanmayı başarıyor. Özellikle sinsi güzel Kumru'nun tıpkı kendisi gibi güçlü bir desen olan leopar deseniyle kombinleri çok şık bulunuyor. Önceki bölümlerde giydiği Love on Friday markalı leopar elbise ile de hepimizi büyüleyen Kumru, tarzımıza leoparın saf ve femme fatale gücünü katmak için ilham oldu. Şanslıyız ki Kumru'nun muhteşem leopar elbisesinin uygun fiyatlı alternatifleri bulunuyor. Gelin, bu seçeneklere bir göz atalım!

1. Modern leopar dokunuşu

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Leoparın çok eskide kaldığını ve artık demode bir desen olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kahverengi, hardal, camel gibi daha ağır renk tonlarında gördüğümüz leopar daha açık tonlara ve net çizgilere bürünerek modern bir tavır ortaya koymayı başarıyor. TSWRK markasının, alışılmıştan farklı renklerle tasarlanan leopar elbisesi güzel karakterimizin leopar stilinin genç enerjisini yakalamayı başarıyor. Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken bu elbiseyi dilerseniz topuklu ayakkabılarla birleştirebilir veya spor ayakkabılar giyerek günlük stilinize uyarlayabilirsiniz. Özellikle leoparı günlük stiline taşımak isteyenlerin çok seveceği bu elbiseye mutlaka şans verin.

2. Leoparın gücü sizi sarsın

Vücudu kusursuzca saran bir elbiseden daha şık ne olabilir ki? Kumru'nun bu tarz görünüşünün altında leopar deseninin güçlü sesinin yanında şüphesiz elbisenin sadelikle ve narince vücudu saran formunun da payı var. Tasarımları ile göz kamaştıran Kadın Modası, açık renk ve kibar çizgilerden oluşan leopar deseni ile fark yaratmayı başarıyor. İddialı karakter Kumru'nun leopar stilinden ilham alan bu elbise ile siz de Kumru gibi şık ve havalı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Gardırobunuza zamansız ve şık bir parça katmak istiyorsanız bu elbiseye göz atmayı ihmal etmeyin.

3. Leoparın tadını soğuk havalarda da çıkarmak isteyenlere

Kumru gibi bir stile imza atmak istiyor ancak havaların henüz o kadar ısınmadığını düşünüyorsanız müjde! Leoparın benzersiz şıklığını maxi elbise formlarında da yakalayabilirsiniz. Cool & Sexy, sezonun en trend parçalarından biri olan maxi elbiseleri klasik leopar ile buluşturarak huzurlarınıza sunuyor. Balıkçı yakası ve uzun formu ile soğuk havalarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu modeli özellikle uzun çizmeler ile kombinleyebilirsiniz. Kullandığınız aksesuarlara göre her ortama uyum sağlayabilecek olan bu joker parçayı alışveriş listenize eklemeyi sakın unutmayın.

4. Ofis stiline yepyeni bir ruh katın

Ofise giderken sürekli aynı şeyleri döndürüp giymekten bıktıysanız Yasak Elma'nın Kumru'suna kulak verin. Genellikle daha ağır kıyafetlerde görmeye alışkın olduğumuz leopar deseni, kendini güncelleyerek gri plazalara yepyeni bir ruh katmaya hazır. Moda denince akla ilk gelen marka olan Koton, leopar desenini dik yakalar ve düz formlara uygulayarak sade ancak iddialı bir ofis stili yaratmayı başarıyor. Her gün ne giyeceğinizi düşündüğünüz sabahlarda kahraman gibi yetişecek olan bu parçayı dilerseniz uzun çizmeler veya loafer ayakkabılar ile bir araya getirerek şık bir görünüme ulaşabilirsiniz. Bu sezon ofiste stilinizle konuşulmak istiyorsanız bu elbise sizin için ideal.

5. Renklenmekten korkmayın

Şu bir gerçek ki leopar deseni moda dünyasının en klasikleşmiş unsurlarından biri. Onlarca yıldır podyumlardaki yerini koruyan bu efsanevi desen, farklı şeyler denemeyi ihmal etmiyor ama ne olursa olsun asla kendinden ödün vermiyor. Vatkalı, leopar desenini sıkışıp kaldığı renk paletinden çıkararak ilkbahar-yaz sezonunun trendlerinden biri olan neon renkler ile bir araya getiriyor. Yeşil ve sarı tonlarında bir zemini koyu renkli leopar desenleri ile süsleyen bu parça, tıpkı Kumru'nun sıra dışı yakası gibi asimetrik detaylara da sahip. Klasik leoparı yeni trendlerle buluşturan elbise sezonun favorisi olmaya aday.

6. Çekiciliğin dozunu arttırıyoruz

Kumru'nun stilinde sık sık kullandığı transparan ve leoparı buluşturmaya ne dersiniz? Hâlihazırda iddialı ve çekici olan leopar, transparan kumaşlar ile gücünü birleştirerek cüretkâr bir şıklık sunuyor. Funwave, Yasak Elma'nın yakıcı güzeli Kumru'nun stiline ilham olabilecek leopar desenli transparan elbisesi ile dişil enerjinin dozunu doruklara taşıyor. Leopar desenini ten rengi ile kusursuzca birleştiren bu modeli, büstiyerler ve postallar ile tamamlayarak oldukça cool bir görünüm yaratabilirsiniz. Yaz akşamı partilerine çok yakışacak olan bu elbise ile Kumru kadar iddialı hissedeceksiniz.

7. Ekip ruhunu leopar ile tamamlayın

Yasak Elma'nın güzel kadınları tıpkı leopar gibi tek başlarına her şeyi halledebilecek kadar güçlü olsalar da kimi zaman Kumru bile sinsi planlarında onunla ekip olabilecek biriyle iş birliğine gitmeyi tercih edebiliyor. Yasak Elma güzellerinin tarzlarına ilham olan leopar da başka materyallerle buluşarak gücüne güç katıyor. Butikburuc, moda dünyasının iki kilit parçası olan dantel ile leoparı tek elbisede buluşturmayı başarıyor. Leoparın vahşiliği ile dantelin dinginliğinin kusursuzca bir araya geldiği bu elbise, yarattığı şıklık ile ekip ruhunun benzersiz gücünü kanıtlıyor. Romantik ve retro bir tarza sahip olanların çok seveceği bu elbise gardırobun başköşesine yerleşmeyi hak ediyor.

8. Yakalara özgürlük!

Kumru'nun elbisesini bu kadar beğenmemizin tek nedeni tabii ki sadece leopar değil. Asimetrik yakası ile benzerlerinden ayrılan fenomen elbise, leoparın da yenilikçi ve güncel bir tarz oluşturabileceğini kanıtlıyor. Leopardaki bu yenilenmeyi takip eden Alta Moda, asimetrik yakanın sınırlarını genişleterek omuzları da oyuna sokuyor. Maniple edilmiş balıkçı yaka modeline sahip elbise, omuzdaki askı detayı ile leopara sportif bir hava katıyor. Desenlerinde mavi ve gri gibi soğuk renkler tercih edilen bu elbiseyi gardırobunuza eklemeden yeni sezona başlamayın.

9. Spor-şıklıktan ödün vermeyenlerdenseniz sizi şöyle alalım

"Kumru'ya çok yakışıyor ancak leopar deseni benim sportif tarzıma uyum sağlamıyor." diyenlerdenseniz çok yanılıyorsunuz. Tıpkı Kumru'nun stilinde olduğu gibi kendi sınırlarını aşan leopar, sportif parçalarla da bir araya gelerek sokak modasının nabzını tutuyor. Özgün tasarımları ile her zevke ve tarza uygun bir şıklık sunan Cool & Sexy, leopar desenli sweat elbisesiyle sportif ruhların kalbini kazanıyor. Düz siyah renk sweat formu leopar deseni ile detaylandırarak iki zıt tarzı buluşturan bu elbiseyi sneaker'lar veya postallar ile bir araya getirebilirsiniz. Atkuyruğu saç modelinin ve güneş gözlüğünün çok yakışacağı bu parça, sokak modasının yeni yıldızı olacak.

10. Bonus: leopara giriş 101

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Doğruya doğru. Leopar insanı rezil de eder vezir de. Oldukça riskli bir parça olan leopar desenini daha önce hiç kullanmadıysanız ve leopar giymeye bir elbise ile başlamaya korkuyorsanız şallardan yardım alabilirsiniz. SwirlColor, şifon leopar desenli şalı ile her kombine seviye atlatmaya hazır. Leoparı stilinize yavaş yavaş eklemek için ideal bir seçenek olacak bu parçayı, hem günlük kıyafetlerinizde hem gece kombinlerinizde kullanarak kendinize has bir leopar tarzı yaratabilirsiniz. Kumru gibi bir leopar ustasına dönüşmek için ilk adım olan bu şala bakmadan geçmeyin.