KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

27.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Yasak Elma dizisinin birbirinden güzel oyuncuları, son derece şık elbiseler ile seyircinin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, dizinin renkli simalarından olmasının yanı sıra birbirinden güzel kıyafetleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Anvelop kesim lacivert elbisesi de bu şıklığı ortaya koyan parçalardan biri! Siz de yaz aylarını renklendirip canlandıracak uygun fiyatlı mini anvelop elbisel

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yaz aylarının başlamasıyla elbise stoklarınızı güncellemeye ve rengârenk elbiselerle enerji dolup canlanmaya ne dersiniz? Hem günlük hayat hem özel günler için vazgeçilmez olan elbiseler, şahane bir görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. Yıldız'ın en çok tercih ettiği modeller arasında yer alan anvelop elbiseler ise ince ve zarif bir görünüm kazanmanızı sağlarken yıllara da meydan okuyor. Gelin, Eda Ece'nin hayat verdiği Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı gibi parlamanızı sağlayacak elbiselere birlikte göz atalım.

1. Yaz akşamlarının kusursuz tercihi: Schapshik Mini Anvelop Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaz aylarının gelişiyle birlikte âdeta elbise sezonu açıldı. Her yerde rengârenk ve desen desen elbiseler karşımıza çıkmaya başladı. Her dönemin klasiği olan anvelop kesim elbiseler, vücudu ince ve zarif gösteren kesimi ile yine gözde olmayı başaracak gibi görünüyor. Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın tercihi olan mini anvelop elbiseden ilham alarak seçtiğimiz sade fakat dikkat çekici Schapshik Mini Anvelop Elbise ile ışıltınızı artıracaksınız. Elbisenin toplamda altı renk seçeneği bulunuyor. Ten renginize en çok uyacak olan elbiseyi seçebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Turuncunun verdiği sonsuz enerjiyi isteyenlere: Oben Ceket Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yaz renkleri arasında en canlı ve dinamik olanlardan biri hiç kuşkusuz turuncu. Turuncu için insana bambaşka enerji veren ve âdeta hayat dolu bir renk dersek hiç de abartılı olmaz. Kruvaze kesimin ve turuncunun mükemmel uyumunu Oben Ceket Elbise'de bulabilirsiniz. Son derece şık olan ürün, Yıldız'ın stilini takip edip beğenenler ve yazın canlılığına uyum sağlamak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor. Günlük şıklığı yakalamak ya da yaz akşamlarını renklendirmek istiyorsanız hem gündüz hem gece kombinleyebileceğiniz ceket elbiseyi tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Midi boy tasarımı arayanlara: Ayhan Anvelop Truvakar Krep Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece'nin Yıldız karakterini canlandırırken giydiği lacivert mini anvelop elbiseyi midi boy olarak tercih etmek ister misiniz? Anvelop kesimin zarafeti, midi boy modellerde de ön plana çıkıyor ve âdeta naifliğin temsilcisi oluyor. Önden bağlamalı ve sırtı fermuarlı bir model olarak tasarlanan Ayhan Anvelop Truvakar Krep Elbise ile şıklığı garantilemeniz mümkün. Birbirinden farklı renk seçenekleri de bulunan elbisenin tasarımı sayesinde siz de yıldız gibi parlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Yaza bohem bir başlangıç: Fairnull Çiçek Baskılı Yırtmaçlı Anvelop Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Anvelop kesim elbiseleri farklı tasarımlarla görmek mümkün. Fairnull Çiçek Baskılı Yırtmaçlı Anvelop Elbise modeli maksi boy olarak karşımıza çıkıyor ve bohem bir havaya bürünmenizi sağlıyor. Yaz aylarının getirdiği doğal enerjiyi üzerinde hissetmek isteyenler için harika bir seçim olan elbise, Yasak Elma'nın gelecek bölümlerinde Yıldız'ın da üzerinde görebileceğimiz türde bir model. Müşterilerine iki farklı renk tercihi sunan marka; plaj, okul, ofis, çeşitli randevular ve benzeri yerlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tasarım ortaya çıkarmış. Bahar tazeliğini üzerinizde hissedeceğiniz elbiseye şans tanıyın.

Ürünü İncele

5. Anvelop kesime iddialı bir yaklaşım: PİCCOLOBRAND Saten Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Anvelop kesime biraz heyecan katmak isteyenler buraya! Gözde elbise modellerinden biri olan anvelop kesim elbiseleri farklı kumaş türleriyle görmek elbette mümkün. Saten kumaş ile tasarlanmış anvelop elbiselerin ise yeri kesinlikle apayrı. Satenin kendine has iddialı şıklığı, zarif anvelop kesimle birleştiğinde mükemmel uyum yakalıyor. PİCCOLOBRAND Saten Elbise'nin kırmızı seçeneğinin yanı sıra taş rengi de bulunuyor. Gece organizasyonlarında veya nikah, kokteyl gibi davetlerde zarif ve şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız saten elbiseyi kesinlikle seçeneklerinizin arasına dâhil etmeniz gerekiyor!

Ürünü İncele

6. Biraz renklenme zamanı: TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Yeşil Çiçek Baskılı Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

TRENDYOLMİLLA'nın birbirinden güzel elbise modelleri arasında anvelop kesime de rastlamak elbette mümkün. Saten şıklığı ile tasarlanan TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Yeşil Çiçek Baskılı Elbise'ye, iri çiçek desenleri hoş bir canlılık katıyor ve âdeta enerji yüklüyor. Zincir askı detayları ile tamamlanan modelin yırtmaçlı midi boy tasarımı ise elbisenin ön plana çıkmasını sağlıyor. Ayrıca elbise, parlak renkleri ile de göz dolduruyor. Elbise, kullanıcıların verdiği yüksek puanlar ile de hayli dikkat çekiyor. Anvelop şıklığını satenle birleştirerek iddialı bir görünüm yakalamak istiyorsanız siz de ürüne mutlaka göz atmalısınız!

Ürünü İncele

7. Kırmızının ve siyahın uyumunu sevenler için: QUINCEY Anvelop Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Anvelop kesim elbiselerin pek çok farklı stiline rastlamak mümkün. Bu yönüyle de hemen hemen herkesin zevkine uygun bir anvelop modeli olduğunu söylemek gerekiyor. Siyah ve kırmızının klasik uyumu içerisinde beğeniye sunulan QUINCEY Anvelop Elbise, günlük hayatta hem sadeliği hem şıklığı yakalamak isteyenlerin tercihi olacak bir tasarım. Elbiseyi ister spor ister klasik tarzda çanta ve ayakkabı ile kombinleyebilir, kendi giyim stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Dökümlü ince kumaşıyla efil efil hissettiren elbiseye göz atmadan geçmeyin.

Ürünü İncele

8. Çiçekler içinde zarif bir elbise isteyenlere: FOREVER UNIQUE Fırfırlı Mini Anvelop Elbise

Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Şıklığı yakalamanızın renk renk, desen desen yolundan biri olan anvelop kesim elbiseler ile Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece gibi yıldızınız parlayacak. FOREVER UNIQUE Fırfırlı Mini Anvelop Elbise, detayları ve zarif kumaşı ile hoş görünüm yakalamanıza yardımcı oluyor. Farklı beden seçeneklerine sahip elbise, göz alıcı ve çiçekli tasarımı sayesinde her bedende çekici bir görüntü ortaya çıkmasını sağlıyor. Astarlı elbisenin hem iç hem dış kısmında yer alan bağcıklar elbiseyi sıkı şekilde bağlamanıza olanak tanıyor. Baharın naifliğini üzerinizde hissetmek istiyorsanız elbiseyi mutlaka incelemelisiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...
İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!
Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...

Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...

Uygun fiyatlı bu eteklere aşık olacaksınız!

Uygun fiyatlı bu eteklere aşık olacaksınız!

Aracına önem verenlere özel en iyi karbüratör markası çeşitleri

Aracına önem verenlere özel en iyi karbüratör markası çeşitleri

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elektrikli süpürge önerileri

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elektrikli süpürge önerileri

Tümünü Gör
Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elektrikli süpürge önerileri

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elektrikli süpürge önerileri

Ofisinizde eksik etmemeniz gereken en iyi A4 kâğıdı markaları

Ofisinizde eksik etmemeniz gereken en iyi A4 kâğıdı markaları

Hem spor hem şık! Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma...

Hem spor hem şık! Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma...

Robot süpürgelerin kralı Xiaomi robot süpürge ve alternatifleri

Robot süpürgelerin kralı Xiaomi robot süpürge ve alternatifleri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Uygun fiyata yüksek performans: Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Uygun fiyata yüksek performans: Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Tümünü Gör
Uygun fiyata yüksek performans: Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Uygun fiyata yüksek performans: Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Fiyat performans canavarı olarak beğeni alan akıllı telefonlar

Fiyat performans canavarı olarak beğeni alan akıllı telefonlar

Mutfağınızın baş köşesinde bulunması gereken Samsung Mikrodalga Fırın ve benzersiz özellikleri

Mutfağınızın baş köşesinde bulunması gereken Samsung Mikrodalga Fırın ve benzersiz özellikleri

Çeşitli bitkileri rahatlıkla büyütebileceğiniz kaliteli saksılar

Çeşitli bitkileri rahatlıkla büyütebileceğiniz kaliteli saksılar

Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...

Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...

Uygun fiyatlı bu eteklere aşık olacaksınız!

Uygun fiyatlı bu eteklere aşık olacaksınız!

Hem spor hem şık! Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma...

Hem spor hem şık! Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma...

İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine...

Farklı tarzlarıyla kombininize kalite katacak sıra dışı inci ayakkabı önerileri

Farklı tarzlarıyla kombininize kalite katacak sıra dışı inci ayakkabı önerileri

2021 boyunca ünlülerin takıp takıştırmaktan vazgeçemediği takı önerileri

Ünlülerin takıp takıştırmaktan vazgeçemediği takı önerileri

Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Duygu Özaslan'ın havaların güzelleşmesiyle yaptığı kombini beğenenlere uygun fiyatlı etek önerileri

Uygun fiyatlı bu eteklere aşık olacaksınız!

Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma uygun fiyatlı alternatif öneriler

Hem spor hem şık! Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.