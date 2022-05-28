Yasak Elma Yıldız'ın giydiği mini anvelop elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yaz aylarının başlamasıyla elbise stoklarınızı güncellemeye ve rengârenk elbiselerle enerji dolup canlanmaya ne dersiniz? Hem günlük hayat hem özel günler için vazgeçilmez olan elbiseler, şahane bir görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. Yıldız'ın en çok tercih ettiği modeller arasında yer alan anvelop elbiseler ise ince ve zarif bir görünüm kazanmanızı sağlarken yıllara da meydan okuyor. Gelin, Eda Ece'nin hayat verdiği Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı gibi parlamanızı sağlayacak elbiselere birlikte göz atalım.

1. Yaz akşamlarının kusursuz tercihi: Schapshik Mini Anvelop Elbise

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Yaz aylarının gelişiyle birlikte âdeta elbise sezonu açıldı. Her yerde rengârenk ve desen desen elbiseler karşımıza çıkmaya başladı. Her dönemin klasiği olan anvelop kesim elbiseler, vücudu ince ve zarif gösteren kesimi ile yine gözde olmayı başaracak gibi görünüyor. Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın tercihi olan mini anvelop elbiseden ilham alarak seçtiğimiz sade fakat dikkat çekici Schapshik Mini Anvelop Elbise ile ışıltınızı artıracaksınız. Elbisenin toplamda altı renk seçeneği bulunuyor. Ten renginize en çok uyacak olan elbiseyi seçebilirsiniz.

2. Turuncunun verdiği sonsuz enerjiyi isteyenlere: Oben Ceket Elbise

Yaz renkleri arasında en canlı ve dinamik olanlardan biri hiç kuşkusuz turuncu. Turuncu için insana bambaşka enerji veren ve âdeta hayat dolu bir renk dersek hiç de abartılı olmaz. Kruvaze kesimin ve turuncunun mükemmel uyumunu Oben Ceket Elbise'de bulabilirsiniz. Son derece şık olan ürün, Yıldız'ın stilini takip edip beğenenler ve yazın canlılığına uyum sağlamak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor. Günlük şıklığı yakalamak ya da yaz akşamlarını renklendirmek istiyorsanız hem gündüz hem gece kombinleyebileceğiniz ceket elbiseyi tercih edebilirsiniz.

3. Midi boy tasarımı arayanlara: Ayhan Anvelop Truvakar Krep Elbise

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece'nin Yıldız karakterini canlandırırken giydiği lacivert mini anvelop elbiseyi midi boy olarak tercih etmek ister misiniz? Anvelop kesimin zarafeti, midi boy modellerde de ön plana çıkıyor ve âdeta naifliğin temsilcisi oluyor. Önden bağlamalı ve sırtı fermuarlı bir model olarak tasarlanan Ayhan Anvelop Truvakar Krep Elbise ile şıklığı garantilemeniz mümkün. Birbirinden farklı renk seçenekleri de bulunan elbisenin tasarımı sayesinde siz de yıldız gibi parlayabilirsiniz.

4. Yaza bohem bir başlangıç: Fairnull Çiçek Baskılı Yırtmaçlı Anvelop Elbise

Anvelop kesim elbiseleri farklı tasarımlarla görmek mümkün. Fairnull Çiçek Baskılı Yırtmaçlı Anvelop Elbise modeli maksi boy olarak karşımıza çıkıyor ve bohem bir havaya bürünmenizi sağlıyor. Yaz aylarının getirdiği doğal enerjiyi üzerinde hissetmek isteyenler için harika bir seçim olan elbise, Yasak Elma'nın gelecek bölümlerinde Yıldız'ın da üzerinde görebileceğimiz türde bir model. Müşterilerine iki farklı renk tercihi sunan marka; plaj, okul, ofis, çeşitli randevular ve benzeri yerlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tasarım ortaya çıkarmış. Bahar tazeliğini üzerinizde hissedeceğiniz elbiseye şans tanıyın.

5. Anvelop kesime iddialı bir yaklaşım: PİCCOLOBRAND Saten Elbise

Anvelop kesime biraz heyecan katmak isteyenler buraya! Gözde elbise modellerinden biri olan anvelop kesim elbiseleri farklı kumaş türleriyle görmek elbette mümkün. Saten kumaş ile tasarlanmış anvelop elbiselerin ise yeri kesinlikle apayrı. Satenin kendine has iddialı şıklığı, zarif anvelop kesimle birleştiğinde mükemmel uyum yakalıyor. PİCCOLOBRAND Saten Elbise'nin kırmızı seçeneğinin yanı sıra taş rengi de bulunuyor. Gece organizasyonlarında veya nikah, kokteyl gibi davetlerde zarif ve şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız saten elbiseyi kesinlikle seçeneklerinizin arasına dâhil etmeniz gerekiyor!

6. Biraz renklenme zamanı: TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Yeşil Çiçek Baskılı Elbise

TRENDYOLMİLLA'nın birbirinden güzel elbise modelleri arasında anvelop kesime de rastlamak elbette mümkün. Saten şıklığı ile tasarlanan TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Yeşil Çiçek Baskılı Elbise'ye, iri çiçek desenleri hoş bir canlılık katıyor ve âdeta enerji yüklüyor. Zincir askı detayları ile tamamlanan modelin yırtmaçlı midi boy tasarımı ise elbisenin ön plana çıkmasını sağlıyor. Ayrıca elbise, parlak renkleri ile de göz dolduruyor. Elbise, kullanıcıların verdiği yüksek puanlar ile de hayli dikkat çekiyor. Anvelop şıklığını satenle birleştirerek iddialı bir görünüm yakalamak istiyorsanız siz de ürüne mutlaka göz atmalısınız!

7. Kırmızının ve siyahın uyumunu sevenler için: QUINCEY Anvelop Elbise

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Anvelop kesim elbiselerin pek çok farklı stiline rastlamak mümkün. Bu yönüyle de hemen hemen herkesin zevkine uygun bir anvelop modeli olduğunu söylemek gerekiyor. Siyah ve kırmızının klasik uyumu içerisinde beğeniye sunulan QUINCEY Anvelop Elbise, günlük hayatta hem sadeliği hem şıklığı yakalamak isteyenlerin tercihi olacak bir tasarım. Elbiseyi ister spor ister klasik tarzda çanta ve ayakkabı ile kombinleyebilir, kendi giyim stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Dökümlü ince kumaşıyla efil efil hissettiren elbiseye göz atmadan geçmeyin.

8. Çiçekler içinde zarif bir elbise isteyenlere: FOREVER UNIQUE Fırfırlı Mini Anvelop Elbise

Şıklığı yakalamanızın renk renk, desen desen yolundan biri olan anvelop kesim elbiseler ile Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece gibi yıldızınız parlayacak. FOREVER UNIQUE Fırfırlı Mini Anvelop Elbise, detayları ve zarif kumaşı ile hoş görünüm yakalamanıza yardımcı oluyor. Farklı beden seçeneklerine sahip elbise, göz alıcı ve çiçekli tasarımı sayesinde her bedende çekici bir görüntü ortaya çıkmasını sağlıyor. Astarlı elbisenin hem iç hem dış kısmında yer alan bağcıklar elbiseyi sıkı şekilde bağlamanıza olanak tanıyor. Baharın naifliğini üzerinizde hissetmek istiyorsanız elbiseyi mutlaka incelemelisiniz.