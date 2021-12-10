Yasemin Özilhan'ın son kombinini beğenenlere deri etek gömlek/ceket önerileri

İlkbaharın bohem süet ceketleri, yazın kısa çiçekli elbiseleri, sonbaharın camel trençkotları... Kışın imzalarından biri ise şüphesiz deri parçalar. Havalı duruşunun yanında vücudu sarıp sıcacık tutan deri parçalar, soğuk aylarda dış giyimden kırmızı halı kostümlerine kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Kombinlerinde deriye sıklıkla yer veren ikonik isimlerden biri de Yasemin Özilhan. Günlük kıyafetlerinde deri unsurları kullanmayı çok seven yıldız, özellikle Common Leisure imzalı deri etek ve ceketi ile herkesin beğenisini kazandı. Siz de derinin gücüne inananlardansanız, Yasemin Özilhan'ın üzerindeki gibi bir stile tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Çekicilikte son nokta: Deri gömlek

Genellikle çantalarda veya ayakkabılarda kullanmaya alışkın olduğumuz deri, son zamanlarda formdan forma bürünerek gömlek trendlerinde başı çekmeye başladı. Günlük oversize gömlek modellerinin salaşlığını kırarak havalı bir görünüm yaratan bu parçalar, deriyi sokak stilinde kullanmanın en tarz yöntemlerinden biri. Yasemin Özilhan'ın etkileyici tavrını arşa çıkaran siyah deri gömleğinden ilham alan Selente, sade ama güçlü tasarımıyla karşınızda! Metal düğme detaylarıyla dikkat çeken siyah suni deri gömleği ister Özilhan gibi deri parçalarla ister kot pantolonlarla kullanabilirsiniz.

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2. Derinin asabiyeti, mavinin huzuru...

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Mavi rengin güvenilir sükuneti ile buluşan deri formlar, moda dünyasında bambaşka bir boyuta ulaşarak tüm kuralları baştan yazıyor. Özellikle bütünüyle deri parçalarla oluşturulan kombinlerde dengeleyici unsur olarak karşımıza çıkan mavi renk deriler, bu kışın çok sevilen trendlerinden biri olacak gibi. Deri gömleği yine deri bir etekle kombinleyen Yasemin Özilhan da asi gömleğini dengelemek için mavi rengi tercih edenler arasında.

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3. Feminenliğin dozunu artırmak isteyenlere...

Basit bir tasarıma bile anında vamp ve çekici bir hava katan deri, büzgü detaylarla bir araya gelerek feminen bir stil yakalamak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başarıyor. Spor kıyafetler kadar iddialı parçaları da başarılı bir şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kış stilinde bir farklılık yapmak istemiş olacak ki deri ilhamlı kombininde büzgü detaylardan vazgeçememiş. Derinin ve asimetrik büzgülerin ahenkle bir araya geldiği bu model, kış stilinde feminenliğin dozunu arttırmak isteyenlerin favori parçası olacak.

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4. Sokak stilinin yeni starı!

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Derinin sadece özel günlere yakışacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Her şekilde kalbinizi çalabilen deri parçalar, sportif seçenekleriyle de gardıropların yıldızı olmayı başarıyor. Stil sahibi görünmenin yeni yolu olan deri gömlekler, son hızla günlük stilin kilit parçaları arasına giriyor. Yasemin Özilhan'ın kullanmayı çok sevdiği deri parçalara daha sportif seçenekler arıyorsanız bu model tam size göre. Casual tasarımlarıyla dikkat çeken Street One'ın yarım kollu bu modelini diğer deri parçalarla bir araya getirebilir veya kot pantolonunuzla kombinleyebilirsiniz.

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5. Sıkıcı ve sıradan ofis kıyafetlerine elveda

Hayatınızın büyük bölümünü işte geçiriyor olmanız ofis kıyafetlerinize özenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Birbirine benzeyen ceketlerden, orijinallikten uzak eteklerden ve rahatsız gömleklerden kurtularak yeni yılda stilinize heyecan katmaya ne dersiniz? Herkesin hayran kaldığı deri stili, kendini kıyafetleriyle ifade etmeyi tercih eden moda sevdalılarına yeni yılda rehberlik edecek gibi görünüyor. Nude rengi ve süet detaylarıyla dikkat çeken bu deri etek, sıkıcı iş tarzından kurtulmak isteyenler için güzel bir başlangıç olabilir.

Yine benzer tonlarda deri bir gömlekle ofis standartlarına uygun, benzersiz bir stil yaratabileceğiniz bu eteği incelemek için tıklayabilirsiniz.

6. Moda riski sever!

Deri parçaları çok riskli buluyor ve başka materyallerle bir araya getirmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ancak bazı tasarımlar var ki deriye karşı tüm önyargıları bir çırpıda silip atmanızı sağlayabilir. Siz de modanın derin sularında yüzmeyi sevenlerdenseniz deri parçalara bakış açınızı değiştirmeye hazır olun! Deri gömlek formunun kot detaylar ve transparan işlemelerle buluştuğu bu model, deri parçalarda özgünlük isteyenlere ilaç gibi gelecek.

Deri bir pantolon ile günlük kombinlerinizde veya şık eteklerle gece gezmelerinizde kullanabileceğiniz bu gömleği detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

7. Kış mevsiminin vazgeçilmez ikilisi: Midi etek ve deri

Havalar soğudukça değeri anlaşılan midi etekleri payetliden kot kumaşa kadar birçok şekilde görmeniz mümkün. Ancak midinin asil ve sıcak havasına en çok yakışan materyal şüphesiz deri. Özellikle oversize kazaklarla kombinlendiğinde oldukça trend bir görünüm yakalayan midi etekler, deri üstüne deri akımında da yardımınıza koşuyor. Defacto, derinin asiliğini midinin asaletiyle buluşturarak tüm deri severlerin rüyalarını gerçeğe dönüştürüyor. Pilili modeli ve soğuk tonuyla her renk parçaya uyum sağlayabilecek bu modeli deri gömlek ve uzun çizmelerle kombinleyebilirsiniz.

Hafta sonu gezmelerine şıklık katacak bu parçayı buradan inceleyebilirsiniz.

8. Shacket trendinde son nokta!

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Bu sezonun en sevilen trendlerinden olan gömlek formlu ceketler eforsuz şıklığın anahtarına dönüştü. Özellikle oduncu gömlek formunda görmeye alışkın olduğumuz shacket, derinin hakimiyetinden daha fazla kaçamıyor. Yasemin Özilhan'ın ilhamını dış giyiminize de taşımak istiyorsanız, Jack&Jones'un gömlek ceketine göz atabilirsiniz. Oversize duruşu ve belindeki kuşağı sayesinde hem gömlek hem de ceket olarak kullanabileceğiniz bu parça, kış stilinin en fonksiyonel kıyafeti olmaya aday.

Deri üstü deri kombinlerinize çok yakışacak olan bu ceketi daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Minimum parça maksimum şıklık!

Yasemin Özilhan'ın deri kombinini çok beğendiyseniz ancak farklı parçalarla uğraşmayı sevmeyen bir moda tembeliyseniz deri elbiseler tam size göre. Tek adımda derinin göz alıcı şıklığının tadını çıkarmanızı sağlayan elbiseler, özellikle yoğun günlerde kahramanınız olacak. Modaya yön veren marka Trendyolmilla, deri elbisesi ile kış stilinizi baştan yaratmak için hazır. Soğuk havalara çok yakışan bordo rengi ve gömleğe göz kırpan modeli ile dikkat çeken bu elbiseyi, hem günlük hayatınızda hem de özel gecelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Özellikle yılbaşı kutlaması için havalı bir seçenek arayanların çok seveceği tasarımı incelemek için tıklayın.

10. Sıra şimdi pantolonlarda!



Yıllarca kot veya kumaş formlarda görmeye alışkın olduğumuz pantolonlara bambaşka bir gözle bakmaya ne dersiniz? Günlük stilinizin kilit parçaları olan pantolonları bu sezon derinin heyecanı sarıyor. Cesur, iddialı ve umursamaz tavrıyla boy gösteren deri pantolonlar Lily Collins'ten Hailey Bieber'a kadar ünlü yıldızların kombinlerinde yer almaya başladı. Yasemin Özilhan'ın deri kombinine alternatif arayanların çok seveceği deri pantolon, kış aylarında etek giymeyi sevmeyenlerin beğenisini kazanacak. Özellikle deri büstiyerler ile çok yakışacağını düşündüğümüz bu modeli, triko kazaklarınızla da kullanabilirsiniz.

Yumuşak derisi ve fermuar detayıyla öne çıkan parçayı buradan inceleyebilirsiniz.

