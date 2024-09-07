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  4. Yavaş, CHP'ye sitem etti! Özel, 'sorumluluk benim' dedi, İmamoğlu haberinin olmadığını söyledi

Yavaş, CHP'ye sitem etti! Özel, 'sorumluluk benim' dedi, İmamoğlu haberinin olmadığını söyledi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.09.2024 15:16
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CHP Kurultayına ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri damga vurdu. CHP'ye sitem eden Yavaş, konuşma yapması için geç haber verildiğini ve sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kendinin konuşmasını, "Fitne ateşine odun atmış oluyoruz." sözleriyle yorumladı. Özel sorumluluğun kendinde olduğunu söylerken İmamoğlu da, "Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım." karşılığını verdi.

CHP’de İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı bugün de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisine konuşma haberi geç verildiği için ve sadece iki belediye başkanı konuşma yaptığı için eleştirilerde bulundu. Kurultay'a damga vuran sözlerin ardından CHP lideri Özgür Özel'den ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

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YAVAŞ'TAN AÇIK ELEŞTİRİ:'FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORUZ'

Yavaş konuşma yapacağı bilgisinin kendisine 1 saat önce haber verildiğini belirterek, “Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim, hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Yani değerli arkadaşlar bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz" dedi.

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ÖZEL: BÜTÜN SORUMLULUK BANA AİT

Yavaş’ın bu sözlerinin ardından, Özel söz aldı ve, “İkisini de birbirinden ayırmam. Ne olduysa şu yüzden oldu, bugün program yapılırken, bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce planlanan marjda söz istemişti. O sözler uzayıp bugüne kalınca, Selin Başkan böyle bir akışımız var. Ben de dedim ki Mansur Başkana da bir söz verelim, burada bütün sorumluluk bana aittir” dedi.

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İMAMOĞLU: SENİN RAHATSIZ OLACAĞINI BİLSEM KAĞIDI YERE ATARIM

Ekrem İmamoğlu ise söz alarak, “Ben dün öğrendim, ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim, hatta sayın genel başkanımız burada iki belediye başkanımız konuşacak deyince, siz de yanımdasınız, kim konuşacak onu da bilmiyorum. Selin hanım kendi konuşmasında, Yılmaz Büyükerşen mi konuşacak acaba dedim. Konuşmama son notları sizin kaleminizle yazdım orada. Başkanım, size hem Mansur Başkanım derim hem abi derim. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım.” açıklamasını yaptı.

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Başkanlar daha sonra el sıkışarak töreni tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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