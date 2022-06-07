Yaz aylarında deniz kum güneş üçlüsünü karşılayabileceğiniz son moda, tasarım mayo ve bikini önerileri

Yaz sıcaklarının ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde, tatil planları yapılmaya ve bavullar hazırlanmaya başlandı. Tatil planlarınızı yaparken veya bavulunuzu hazırlarken bikini ve mayolarınızın modasının geçmiş olduğunu mu fark ettiniz? Sizler için 2022 yılı plaj modasına damga vuracak, rengârenk desenleri ve eşsiz kesimleri ile üzerinize çok yakışacak plaj ürünlerini liste hâline getirdik. İşte, plajlarda tozu dumana katmanızı sağlayacak o ürünler!

1. Yaka kesimiyle dikkat çeken Koton Kadın Derin V Yaka Tek Parça Mayo

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Plajlarda esen şıklık rüzgârında söz sahibi olmak ve görünümünüz sayesinde adınızı altın harflerle yazdırmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise sizi buraya alalım! Derin V yaka kesimi ve çapraz sırt detayı ile şıklığınızı yansıtan Koton Kadın Derin V Yaka Tek Parça Mayo, vücudunuzu toparlayarak kusursuz görünüme kavuşturur. Kaliteli kumaş yapısına sahip olan ürün, ıslandığında kolayca kurur ve uzun yıllar boyunca kullanılsa bile renginde herhangi bir değişiklik yaşanmaz. 34-44 beden aralığına sahip olan kadınların tercih edebileceği mayoyu daha yakından incelemeye ne dersiniz?

2. Fazlalıkları gizleyen TRENDYOLMİLLA Leopar Desenli Yüksek Bel Bikini Takımı

Yüksek bel kesimiyle özellikle bel bölgesindeki kusurları gizleyen bikini takımı, plaj şıklığınızı yansıtır. Leopar desenli straplez bikini, elastik ve kaliteli kumaş yapısı sayesinde vücudu sıkıca sarar. Islandığında kolayca kuruyan ürün, güneşe maruz kaldığında solma yapmaz ve dayanıklılığını korumaya devam eder. 34 bedenden 42 bedene kadar tüm bedenlerle uyum sağlayabilen ürünün mavi ve yeşil olmak üzere farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Askısız tasarımı ile vücudunuzu mükemmel forma sokan TRENDYOLMİLLA Leopar Desenli Yüksek Bel Bikini Takımı aradığınız ürün olabilir!

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3. Fit kesime sahip olan DeFacto Bikini Üstü

Fit kesimi sayesinde tarz görünmenizi sağlayan DeFacto Bikini Üstü, bu sene plajlarda sıklıkla karşılaşacağınız bikini modelleri arasında bulunabilir. X-Small bedenden XX-Large beden aralığına kadar her bedene uyan bikini modeli, en çok seveceğiniz plaj ürünleri arasına girmeye aday! İnce ve kaliteli kumaş yapıya sahip ürün, ıslandığında hemen kurumaya başlar. Üçgen kesimi sayesinde göğüslerinizi toparlar ve kusursuz forma kavuşturur. 2022 yaz modasına uyum sağlayan fıstık yeşili renkli bikini üstünü ister kendi takımı ister farklı modeller ile kombin yaparak kullanabilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek istiyorsanız hemen tıklayın!

4. Üstteki ürünün tamamlayıcısı DeFacto Bikini Altı

Yukarıdaki bikini üstünü çok beğendiniz ve takımı ile kombinlemek mi istiyorsunuz? Cevabınız "Evet." ise aradığınız ürüne kavuşmaya hazır olun! DeFacto markalı bikini üstünün takımı olarak üretilen DeFacto Bikini Altı, plajların tozunu attırmanıza yardımcı olabilir. Fit kesime sahip olan ipli bikini modeli, vücudunuzun kusursuz görünmesini sağlar. Ürünün yan kısımlarında bulunan boncuk detayları, görünümünüze şıklık katar. Bikini altını renkli pareolar ve başka bikini üstleri ile kombin yaparak kullanabilirsiniz. Hafif ve kaliteli kumaş yapısı sayesinde plajda rahat etmenizi sağlayan ürün, en seveceğiniz parçalardan biri olmaya aday!

5. Çiçek desenlerini sevenlere: TRENDYOLMİLLA Turuncu Floral Desen Belden Bağlama Detaylı Mayo

"Spor şıklığını plajdaki tarzıma yansıtmak istiyorum." diyenlerin aradığı ürün burada! Plajlarda en çok sevilen ve cıvıl cıvıl görünüme sahip olan TRENDYOLMİLLA Turuncu Floral Desen Belden Bağlama Detaylı Mayo, tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olur. Bel kısmındaki cut-out kesimi ve bağlama detayı sayesinde alt karın bölgesinde bulunan fazlalıkları gizleyen ürün, daha ince görünmenizi sağlar. Farklı renk ve desen seçenekleri ile geniş seçim yelpazesi sunan mayo, 34-44 beden aralığına sahip tüm kadınlara uyum sağlayarak plaj modasını belirler. Kaliteli mayo arayışındaysanız bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

6. Sadelikten hoşlananlara: Koton Kadın Strapless Mayo

Vücudu toparlayarak kum saati formuna kavuşmanızı sağlayan Koton Kadın Strapless Mayo, tatil bavulunuza mutlaka eklenmesi gereken ürünler arasında bulunabilir. Kendinden desenli dikey çizgili kumaş yapısı ile daha ince görünmenizi sağlayan mayo, sahip olduğu neon turuncu rengi ile plajlarda ışıl ışıl parlamanızı sağlar. 34-42 beden aralığında bulunan ürünü ister askılı ister straplez olarak kullanabilirsiniz. Güneşlenirken cildinde iz bırakmadan bronzlaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan model, kusursuz görünümü ile iddianızı korumaya devam edebilir!

7. Son trendi yakından takip edenlere: TRENDYOLMİLLA Lila Puantiyeli Bağlama Detaylı Bikini Takımı

"Trendleri her zaman yakından takip ediyorum." diyorsanız 2022 yaz modasında sıkça karşılaşacağınız ve bu yazın kasıp kavuran bikini modelini incelemeden geçmeyin. TRENDYOLMİLLA Lila Puantiyeli Bağlama Detaylı Bikini Takımı, fiziğine güvenenlerin tercih ettiği modellerden bir diğeri. Ürün, %90 polyester ve %10 elastan içeriği bulunan kumaş yapısı sayesinde denizden çıkıldığı andan itibaren kurumaya başlar. İplerini farklı bağlama şekilleri ile bağlayarak her seferinde farklı bir tarz elde edebilirsiniz. Kusursuz görünmenizi sağlayacak bikini takımı ile plaja iddialı şekilde damga vurabilirsiniz!

8. Tarz görünmek isteyenlere: Koton Tek Omuz Leopar Desenli Kemer Detaylı Mayo

Klasik giyim tarzını benimseyen kişilerin stiline uyan Koton Tek Omuz Leopar Desenli Kemer Detaylı Mayo'ya göz atmadan geçmeyin! Tek omuz tasarımlı mayo, belinde bulunan kemer detayı sayesinde kum saati görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur. Makinede rahatlıkla yıkanabilen ürün, kaliteli kumaş yapısı sayesinde herhangi bir şekilde solmaz. Pareo ve plaj çantaları ile kombin yaparak tarzınızı yansıtabileceğiniz mayo, plajın en şık görünen kişileri arasında olmanızı sağlar. 36-44 beden seçenekleri bulunan ürünü daha yakından inceleyin ve sepetinize eklemeyi unutmayın!

9. Canlı renkleri sevenlere: Angelsin Özel Tasarım Bikini

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Canlı renkleri sevenler, sizi böyle alalım. Kendinizi daha özel hissetmek istiyorsanız Angelsin Özel Tasarım Bikini tam size göre! Puantiye, dikey çizgi ve cut-out detayların bir arada kullanıldığı eşsiz tasarımlı bikini takımında; neon pembe, siyah ve beyaz renkleri kullanılmış. Rahatlığın ve kalitenin bir arada olduğu ürün, kaliteli kumaşı sayesinde denizde ve sahilde rahat etmenizi sağlar. Güneş ışınları, güneş kremleri ve deniz suyuna karşı dayanıklılık göstererek uzun süre boyunca ilk günkü görünümünü korumaya devam eden bikini modelini daha yakından incelemek ister misiniz?

10. Eşsiz tasarım: TRENDYOLMİLLA Kırmızı Tek Omuz Kemer Detaylı Mayo

Farklı tasarımıyla neredeyse gece kıyafeti şıklığında olan TRENDYOLMİLLA Kırmızı Tek Omuz Kemer Detaylı Mayo, plajda ve havuzda eşsiz görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Tek omuz kesimi, kemer detayı ve drape dikiş tekniklerinin kullanıldığı mayo modeli, kusursuz görünmenizi sağlar. Kot şort ve kot etekler ile kombin yapıldığında plaj dışında günlük hayatta da giyebileceğiniz ürün, dolabınızın sevilen parçaları arasına girebilir. Yeşil, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile seçim imkânı sunan ve 34-44 beden aralığına sahip mayoyu çok seveceğinize eminiz.