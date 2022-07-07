"Yaz aylarında terlik giyemiyorum" diyenler için ortopedik sandalet modelleri

Sandaletler farklı tarzları ve rahatlıkları ile öne çıkan en güzel yazlık parçalardan biri. Ancak ayak sağlığı, rahatlığı ve kemik yapısı için her zaman ortopedik sandaletlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ortopedik sandaletler ayak tabanı ve topuk ile birebir uyum sağlayarak hem rahat etmenizi sağlıyor hem sizleri yaz aylarında kapalı ayakkabı giyme eziyetinden kurtarıyor. Eğer birçok model arasında kararsız kalıyorsanız yazımızı inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Günlük kullanıma uygun: GUJA Gri Ortopedik Günlük Sandalet

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İç ve dış bölümlerinde tamamen doğal tekstil malzemeleri kullanılan GUJA Gri Ortopedik Günlük Sandalet hem günlük hem tatil için oldukça uygun bir model. Renkleri ve taşları ile şık bir görünüm sergileyen ürünün topuk ve ayak taban boşluklarına denk gelen bölümlerinde destekleyici bulunuyor. Bu destekleyici tam olarak tabanlık bölümünde yer alıyor ve böylece gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Ayrıca topuğun üst bölümünde bulunan bant, lastikli yapısı ile dilediğiniz ölçüde esneyebiliyor. Bu da sandaleti çok rahat bir şekilde giyebilmenize fırsat tanıyor.

2. Spor tarzda kombinler için: Muggo Şeritli Sandalet

Ortopedik taban üzerine hasır işlemelerin yer aldığı ve dışı tekstil materyal ile üretilen Muggo Şeritli Sandalet, son derece şık ve spor bir ürün. Şerit lastikleri ayak yapınıza göre şekilleniyor ve böylece ayağınızı sıkı tutarak rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor. Birçok farklı rengi bulunan model, çeşitli parçalarla kombinlenebiliyor. Taban yüksekliği ve doğal tekstil malzemeleri sayesinde gün boyu rahat kullanılan sandalet; ayağınızı tahriş etmiyor. Uzun yıllar size eşlik edecek şık ürün, tatillerde bavulunuzdan eksik etmemeniz gereken özel bir parça!

3. Tarzınızı yansıtacak: Qiheng Dolgu Sandalet

Dolgu topuğu ile ayağınızı topuktan parmak uçlarına kadar rahat ettirecek, farklı tasarımı ile göz dolduracak Qiheng Dolgu Sandalet, bu yazın vazgeçilmezi olacak gibi duruyor. Ayarlanabilir kemer yapısı ile bilek ölçünüze göre ayarlayabileceğiniz model, gündelik kullanım için uygun. Terlik giyemeyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği model, ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor. Üstelik terletmez yapısı ile son derece uzun ömürlü kullanım imkânı da sunuyor. Poliüretan deriden üretilen ayakkabı, ayak kemiğine uygun tasarımı ile günün her saati rahat etmenize yardım ediyor.

4. Ayağınızda varlığını bile anlamayacağınız: Pandora Moda Yumuşak Taban Sandalet

Taba rengi ile oldukça şık bir hava yakalayan Pandora Moda Yumuşak Taban Sandalet'i topuk dikeni gibi rahatsızlıklara sahip kişiler rahatlıkla tercih edebilir. Ürün, topuk bölümünde hafif ölçüde bir dolguya ve ayak tabanının rahat etmesi adına yumuşak deri kaplamaya sahip. Ayarlanabilir kemer bandı sayesinde de bilek ölçüleri ile birebir uyum sağlıyor. Modelin ön ve yan bölümlerinde bulunan boşluklar, ayağın yaz aylarında nefes almasını sağlıyor. Ön bantlar parmakları sıkıştırmıyor ve parmaklara göre şekil alarak ayağa tam oturuyor. Gün boyu konforlu hissettirecek ürüne mutlaka şans verin.

5. Terletmez, ayak tabanı dostu: Dagoster Sandalet

İç ve dış yapısının tamamında doğal tekstil malzemeleri kullanılan Dagoster Sandalet, dikişleri ve tarzı ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında hem tatilde hem gündelik yaşamda kullanılabilecek bir model olarak öne çıkan ürün, ayarlanabilir cırt bandı sayesinde kolay giyiliyor. Hafif topuğuyla sizi yormayacak model, ortopedik yapısıyla gün boyu konfor vadediyor. Parmak uçlarını açıkta bırakan sandalet, yumuşak dolgulu tabanıyla rahatsızlık hissini en aza indiriyor. Hem şık hem spor kombinlerinizde kullanabileceğiniz model için dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

6. Yazın da şıklığınızı koruyabileceğiniz: Mira Terlik Ortopedik Deri Sandalet

Hem şık olmak hem de ayaklarınızı rahat ettirmek istiyorsanız Mira Terlik Ortopedik Deri Sandalet, tam size göre! Siyah rengi ile yaz akşamlarının şık partilerinde ve davetlerinde tercih edebileceğiniz bu özel parça, günlük kullanım için de uygun. Topuğu ise ideal kalınlıkta ve uzunlukta olduğu için uzun süre giyilse de herhangi bir zorluk yaşatmıyor. Üstelik ayarlanabilir kemeri sayesinde istediğiniz ölçüde kullanılıyor. Ön çapraz bantları ile farklı bir tasarım sunan ve 2 ayrı rengi bulunan model, şıklığınızı tamamlamak için sizi bekliyor. Acele edin!

7. Hem rahat hem spor bir görüntü için: Nine West Abilaniel Sandalet

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Orantılı dolgu yapısı ve konfor taban özelliği ile yazın da rahat olmayı tercih edenler için en uygun parçalardan bir tanesi, Nine West Abilaniel Sandalet. Eşsiz pudra pembesi rengi ve ayarlanabilir yapısı sayesinde de kullanıcılarını memnun eden model, esneyen bant yapısıyla ayağınıza göre şekil alıyor. Topuk kısmında yer alan yumuşak destek ise ağrı hissini en aza indiriyor. Ayrıca ayak tabanının boşluğunda bulunan hava delikleri de ayağın nefes almasını sağlayarak terlemeyi ve kötü kokuyu önlüyor. Kaliteli materyaliyle sandalet, uzun yıllar size eşlik ediyor.

8. Rahatlığı ararken şıklığı elden bırakmak istemeyenlere: Star Shoes Beyaz Bantlı Sandalet

Yazın her alanda ve her saatte giyilebilecek rahat, rahat olduğu kadar da şık ve farklı bir model arayışında olanlar; Star Shoes Beyaz Bantlı Sandalet'ini tercih ediyor. Konforlu sandalet, parmakları ve topuk bölümünü sıkmadan rahat hareket etmenizi sağlıyor. Hafif yapısı sayesinde ayağınızda varlığını bile hissettirmiyor. Ortopedik taban yapısı ve bağcıksız tasarımı da giyerken kolaylık sağlıyor. Suni deri materyali ve beyaz rengi ile göze çarpan ürünün farklı renk seçenekleri ve numaraları da bulunuyor. Siz de modeli edinerek ayaklarınıza hak ettiği konforu vermeye ne dersiniz?

9. Düz tabanı ve şıklığı ile göz dolduran: StWenn Chnel Sandalet

Kim demiş "Ortopedik sandaletler güzel görünmez." diye? Sıradaki ürün konforlu olduğu kadar şık tasarımıyla da göz kamaştırıyor. StWen Chnel Sandalet, sandalette topuk tercih etmeyen ve düz taban ürünler ile rahat edenlerin ilk tercihlerinden biri. Modelin cırtlı bantları sayesinde ayarlanabilen yapısı, her ayağa rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Terlik giyemeyenler için son derece pratik bir ürün olarak öne çıkan sandaletin ayağı sıkıştırmayan yapısı ve taban dolgusu, gün boyu rahat etmeyi sağlıyor. Dikişleri ve malzemeleri ile farklı bir tarz arayanlara yönelik geliştirilen sandalet, son derece kullanışlı tasarımıyla öne çıkıyor.

10. Ortopedik sandalette yüksek topuktan vazgeçemeyenler için: Prestij Dolgu Topuk Sandalet

Ortopedik tabanı ve kalın bantlarının yanı sıra yüksek topuğu ile de dikkat çeken Prestij Dolgu Topuk Sandalet, farklı tarzıyla göz kamaştırıyor. Model, yazın günlük hayatta rahatlıkla tercih edilebilen ve tatil bölgelerinde de özel davetlerde ya da akşam gezmelerinde kullanılabilen sandaletler arasında yer alıyor. Ayarlanabilir kemeri ve topuk üstü bandı sayesinde ayağın yapısına göre şekil alarak rahatlık sunuyor. Topuk ve taban boşluk dolgusu ise orantısız yük binmesinin önüne geçiyor. Böylece gün boyu giyilse de ayak ağrılarının oluşmasını önlüyor.