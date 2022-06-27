Yaz aylarının en büyük kurtarıcısı en iyi inverter klima modelleri

Enerji tasarrufu sağlayan bir klimaya sahip olmak isteyenlere inverter klimalar tavsiye ediliyor. "İnverter klima ne demek?" veya "İnverter klima nedir, ne işe yarar?" sorularını soranlar için hemen yanıtlayalım: Kompresör hızını ayarlayabilen inverter klimalar, akım ve güç tüketiminden büyük ölçüde tasarruf edebiliyor. Düşük güç tüketimi sırasında herhangi bir performans kaybı yaşatmıyor ve tam verimlilikle çalışmaya devam edebiliyor. İnverter klimaların kendini otomatik temizleyebilen, Wi-Fi destekli, çevre dostu, kolayca buz eritebilen, sessiz çalışan ve uyku modu bulunan birçok başarılı modeli bulunuyor. Hazırsanız bu ürünleri inceleyelim!

1. Yapay zekâ destekli klimaları keşfedin: Samsung Wind-Free Premium AR09TSFCAWK/SK A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

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Başarılı özellikleri ve performans odaklı kullanımıyla kullanıcılarının yüzlerini güldüren Samsung Wind-Free Premium AR09TSFCAWK/SK A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, kolay temizlenebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Otomatik temizleme özelliği bulunan model, iç kısımdaki fanını çalıştırarak toz ve nemi kısa sürede yok ediyor. Böylece bakteri ve küf oluşumunu engelleyerek klimanın her zaman hijyenik kalmasını sağlıyor. Wind-Free soğutma özelliğiyle öne çıkan model, arzu edilen sıcaklığın kolayca belirlenmesini sağlıyor. Modelin önemli özelliklerinden biri de yapay zekâ desteğine sahip olması. Yapay zekâ, kullanıcıların isteği doğrultusunda en iyi ayarları önerebiliyor.

2. Çevre dostu teknoloji: Copa Naya Line 24.000 Btu Split İnverter Klima

"Çevre dostu ve enerji tasarruflu en uygun inverter klima hangisi?" sorusunu soranlara sıklıkla Copa Naya Line 24.000 Btu Split İnverter Klima tavsiye ediliyor. Yeni nesil inverter özelliğine sahip model, çok düşük enerji tüketimi yaparak verimli bir şekilde çalışabiliyor. Buz çözme özelliğiyle öne çıkan klima, buz çözerken aynı zamanda kendi kendini temizleyebiliyor. Böylece klima içerisinde bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Modelin önemli özelliklerinden biri de sıcak ve soğuk havayı farklı kanallardan vermesi. Bu sayede hava kalitesinin bozulmasına izin vermiyor. Ayrıca modelin ince tasarımlı ve ele rahatça oturan bir kontrol kumandası bulunuyor.

3. Kullanıcı dostu özellikler: Hisense Perla Duvar Tipi Klima 18.000 Btu/h R32 Dc Inverter A++

"En iyi inverter klima markası hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Hisense, kullanıcıların yaşantısına fonksiyon katacak birbirinden başarılı klimalar üretiyor. Hisense Perla Duvar Tipi Klima 18.000 Btu/h R32 Dc Inverter A++, üstün enerji tasarrufuyla kullanıcılarının takdirini kazanıyor. "İnverter klima ne kadar yakar?" sorunu soranlar için hemen yanıtlayalım: A++ seviyesinde enerji tasarrufuyla öne çıkan model, elektrik faturalarında kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Süper modu sayesinde inverter klima sıcaklık ayarı arzu edilen değere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca quiet modunda sessiz çalışan model, yaşam alanlarının kalitesini arttırıyor.

4. Dilediğiniz gibi kontrol edin: Arçelik 12325 Ekolojik Inverter 12.000 Btu/h Klima

En iyi inverter klima markaları arasında ilk sıralarda yer alan Arçelik, akıllı özellikleri ve üstün teknolojileriyle öne çıkan birçok inverter klima modeli üretiyor. Kullanıcıları tarafından en iyi inverter klima yorumlarını alan Arçelik 12325 Ekolojik Inverter 12.000 Btu/h Klima, kablosuz bağlantı özelliğiyle öne çıkıyor. Wi-Fi aracılığıyla cep telefonlarından kolayca kontrol edilebilen model, evde olunmayan zamanlarda bile klimanın açılıp kapatılmasına imkân tanıyor. Ayrıca sıcaklık derecesi ve çeşitli modlar da mobil uygulama üzerinden seçilebiliyor. Böylece eve gelindiği anda arzu edilen buz gibi bir serinlikle karşılaşılabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise enerji kontrolü sağlayabilmesi.

5. Yeni teknolojileri keşfedin: LG Artcool S3-M18KLRZA A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Beyaz renkli klimalardan hoşlanmayanların mutlaka göz atması gereken LG Artcool S3-M18KLRZA A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, ev ve ofis için en iyi inverter klima seçenekleri arasında yer alıyor. Kullanıcı dostu model, hızlıca kurularak dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle geliyor. Pürüzsüz dış yüzeyiyle bulunduğu ortama estetik bir değer katan inverter klima, optimize edilmiş yapısı sayesinde jet hızında soğukluk sağlayarak ortamı hızlıca serinletiyor. Otomatik temizleme özelliğiyle hijyenik bir kullanım sunan model, zararlı partiküllerin oluşumunu önleyerek hoş bir hava deneyimi yaşatıyor.

6. Geniş kullanım seçenekleri: Eca Spylos ESA1312A100 R32 A++ 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

En iyi ve kaliteli inverter klima çeşitleri arasında bulunan Eca Spylos ESA1312A100 R32 A++ 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, başarılı özellikleriyle harika bir serinlik deneyimi yaşatıyor. Modelin en büyük avantajı, Wi-Fi bağlantısına sahip olması. Böylece cep telefonlarından kontrol edilebiliyor. Geniş voltaj çalışma aralığı ve A++ enerji verimliliği özellikleri sayesinde çok fazla güç tüketmiyor. Çevre dostu üründe beş kademeli fan hızının yanı sıra uyku modu da bulunuyor. Hassas anti karbon filtresiyle öne çıkan model, kolay temizlenebilir tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

7. Modern ve şık tasarım: Bosch Vertu B1ZMI12922 Wi-Fi A++ 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Modern ve etkileyici tasarımıyla bulunduğu ortama tarz katan Bosch Vertu B1ZMI12922 Wi-Fi A++ 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima, güçlü özellikleri sayesinde son derece memnun edici bir kullanım vadediyor. V tasarımlı model, yan kısımlarında ışıklı gösterge alanı bulunduruyor. Farklı çalışma modları için mavi ve kırmızı renkte ışıklandırma yapan model, kullanıcılarını kolayca bilgilendiriyor. Wi-Fi bağlantısıyla kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunan klima, nem alma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Donmaya karşı koruyucu özelliğiyle güvenle kullanabileceğiniz inverter klimada uyku modu da bulunuyor.

8. Enerji tasarruflu klima isteyenler için: LG Dual Cool S09ETK S3-W09JA2AA A++ 9.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

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En iyi enerji tasarruflu klima modeli arasında yer alan LG Dual Cool S09ETK S3-W09JA2AA A++ 9.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, dual inverter compressor sistemi sayesinde üst düzey verimlilik ve güçlü soğutma sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, kendini otomatik olarak temizleyebilmesi. Çevre dostu olmasıyla kullanıcılarının takdirini kazanan model, düşük güç tüketerek enerji tasarrufu da yapıyor. "LG Dual Cool İnverter Klima nasıl ekonomik kullanılır?" sorusunu soranlar için hemen yanıtlayalım. Model, dört farklı enerji tüketim seviyesi sunuyor.

9. Havanız tazelensin: Baymak Elegant Plus 12 12.000 Btu/h A++ DC Sezonsal Ionizer Inverter Klima

En başarılı klima markalarından Baymak tarafından üretilen Baymak Elegant Plus 12 12.000 Btu/h A++ DC Sezonsal Ionizer Inverter Klima, kullanıcılarını memnun edecek bir dolu başarılı özelliğe sahip. Gelişmiş filtreleme sistemiyle öne çıkan inverter klima, güçlü hava sirkülasyonu yaratıyor. Ayrıca dört farklı yöne otomatik hava üfleyebilen tasarımı sayesinde soğuk havayı geniş alana yayabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise eco modunun olması. Eco mod sayesinde yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece bütçeleri sarsmıyor ve çevre dostu kullanımıyla doğaya katkı sunuyor. LCD ekranlı uzaktan kumandası, mevcut sıcaklık değerinin kolayca kontrol edilmesine imkân tanıyor.

10. Enerji tasarruflu ve sessiz: Bosch Climate 3000i A++ 12.000 Btu Duvar Tipi Inverter Split Klima

En kaliteli inverter klima modelleri arasında yer alan Bosch Climate 3000i A++ 12.000 Btu Duvar Tipi Inverter Split Klima, kalite odaklı kullanımıyla birçok kişinin beğenisini kazanıyor. A++ enerji sınıfına sahip olduğu için verimlilik konusunda etkileyici bir performans sergiliyor. Zararlı bakterilerin barınmasına kesinlikle izin vermeyen inverter klima, son derece temiz bir hava akışı sağlayarak bulunduğu ortamı ferahlatıyor. Hem soğutma hem ısıtma görevleri üstlenebilmesi de modele önemli bir avantaj kazandırıyor. Wi-Fi bağlantı özelliği bulunan model, evde olunmadığı zamanlarda bile akıllı telefon aracılığıyla çalıştırılıp kontrol edilebiliyor.

11. Dört mevsim kullanılabilecek bir model: Demirdöküm Kion Inverter Klima DDAI1-120WNI 12.000

Bütçesi kısıtlı olan ve tamamen fiyat performans odaklı bir inverter klima modeli satın almak isteyenlere Demirdöküm Kion Inverter Klima DDAI1-120WNI 12.000 tavsiye ediliyor. Demirdöküm markasının imzasını ve kalitesini başarıyla taşıyan model, kullanıcıların birçok isteğine kolayca yanıt veriyor. Soğutma konusunda A++, ısıtma konusunda ise A+ verimle çalışan inverter klima, düşük güç tüketimiyle yüksek verimlilik sağlayabiliyor. Düşük, orta ve yüksek fan seçenekleri sunarak kullanıcıların kendi tercihlerine göre ayarlar yapmasına imkân tanıyor. Uyku modu, akıllı buz çözme ve hızlı soğutma gibi özellikleriyle dikkat çeken modelin çevre dostu olması da cabası!

12. Dayanıklı malzeme kalitesi: Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W(S) Silver Serisi A Enerji Sınıfı 15.000 Btu/h Inverter Klima

Tercihini her zaman kaliteli ürünlerden yana kullananların mutlaka bir şans vermesi gereken Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W(S) Silver Serisi A Enerji Sınıfı 15.000 Btu/h Inverter Klima, en kaliteli inverter klima modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güçlü ve dayanıklı malzemelerden üretilen model, ısıtma ve soğutma yapabildiği için hem kış hem yaz aylarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Çok soğuk zamanlarda dış ünitesindeki buzları otomatik çözebilen klima, zorlu koşullarda dahi maksimum verimden faydalanılmasını sağlıyor. Enerji tasarrufu özelliğine sahip modelin sessiz çalışabilmesi de kullanıcılarından tam not alıyor. Cihaz, geniş alanlı ortamlarda etkileyici bir performans sergiliyor.

13. İhtiyacınız olan tüm özellikler: GE Appliances GES-NJGB35 A++ 12.000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima

Şık tasarımıyla öne çıkan GE Appliances GES-NJGB35 A++ 12.000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klima, rakiplerini geride bırakacak ve kullanıcılarının yüzlerini gülümsetecek birbirinden akıllı özelliklere sahip. Quiet seçeneğiyle eğimli fan bıçaklarını devreye sokarak son derece sessiz ve verim kaybı yaşatmadan çalışabilen inverter klima, huzurlu ve konforlu bir ortam sunuyor. Akıllı hava akımı özelliği sayesinde karşısındaki kişinin konumuna göre havanın akış yönü rahatlıkla seçilebiliyor. Böylece klima çarpmalarının önüne geçiliyor. Buharlaştırıcı özelliği sayesinde kendi kendini başarıyla temizleyen cihaz, içerisinde toz ve virüs gibi zararlı bileşenlerin bulunmasına izin vermiyor.

14. Kaliteli ve konforlu deneyim: Sharp Kyoto AY-XC12VSR A++ 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

"Enerji tasarruflu en iyi inverter klima hangisi?" sorusunu soranların mutlaka şans vermesi gereken Sharp Kyoto AY-XC12VSR A++ 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, etkileyici özellikleriyle öne çıkarak tam performans sunuyor. I feel özelliğine sahip model, bulunulan noktadaki sıcaklığı kolayca analiz ederek en ideal soğutma veya ısıtma seçeneğini otomatik olarak belirleyebiliyor. Modelin en önemli özelliği ise Cool Plazma İyon Teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde daha sağlıklı bir hava deneyimi yaşatıyor. Akıllı zamanlama özelliğiyle tercih edilen zaman aralığında otomatik olarak devreye girebilen modelin turbo modu da bulunuyor.