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Yaz Oyunları Petal Search’te!

28.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir bekleyişin ardından, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde 32’ncisi düzenlenen Yaz Oyunları, açılış seramonisi ile resmen başladı.

Yaz Oyunları Petal Search’te!

Yaz Oyunları süresince toplamda 36 branşta 206 ülke adına 10 binden fazla sporcu madalya kazanmak için mücadele ederken, toplamda 339 altın madalyanın sahiplerini bulması bekleniyor. Toplamda 108 sporcusu ile yarıştaki yerini alan Türkiye ise atletizm, atıcılık, bisiklet, yüzme, güreş ve karate de dahil olmak üzere toplamda 18 branşta mücadele edecek.

Global olarak 170’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılan ve başta spor olmak üzere haber, seyahat ve finans gibi 20’den fazla kategorisi ile en güncel gelişmeleri kullanıcılarına sunan Petal Search, Yaz Oyunları süresince bu heyecana ortak oluyor. Kullanıcılar, Petal Search’ün Yaz Oyunları için özel olarak oluşturduğu alandan tüm branşlara dair merak ettikleri; en popüler konu başlıklarına ait içeriklere, yarış programlarına, müsabaka sonuçlarına, sporculara dair bir çok bilgiye, madalya sıralamasına ve videolara kolaylıkla ulaşabilecek.

Siz de hemen Petal Search’ü indirebilir, Yaz Oyunları’nı yakından takip edebilirsiniz.

• AppGalery’den indirmek için buraya,
o https://appgallery.huawei.com/#/app/C100995735?sharePrepath=ag&locale=tr_TR&source=appshare&subsource=C100995735

• HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayablirsiniz.
o http://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/PetalSearch.apk

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