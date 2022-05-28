Yaza hazırlananların listesinde bulunması gereken en iyi ve ucuz pareo çeşitleri

Yılın tüm yorgunluğunu atmak için gidilen tatillerde şık görünmek her kadının hakkı. Plajlarda bikini üstüne giyilen en şık pareo modelleri ise sahil modasına yön vermeye devam ediyor. "Peki, plajlarda sıklıkla tercih edilen pareo kumaşı nasıl olmalı?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Pareo'larda genellikle şifon ve tül gibi ince kumaşlar kullanılıyor. Islandığında daha çabuk kuruması ve yaz sıcağında terletmemesi amacıyla bu tür kumaşlar tercih ediliyor. Gelin, sizler için seçtiğimiz en güzel pareo'lara birlikte göz atalım!

1. Şık ve rahat model arayanlara: Sinhan Püsküllü Pareo

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Bu yazın trend pareo modelleri arasında en ucuz pareo'lar araştırılıyor. Şıklık için çok fazla para harcamanıza gerek kalmadığının kanıtı olan Sinhan Püsküllü Pareo ise plajların tozunu attırmanızı sağlayacak. Dantel ve tül görünümüne sahip pareo'nun saks mavisi ve fuşya pembe olmak üzere 2 adet renk seçeneği bulunuyor. Standart beden olan ürün neredeyse tüm bedenlere uyum sağlayabiliyor. "Pareo ne zaman giyilir?" diye soracak olursanız hemen cevaplayalım. Denizden ya da havuzdan çıkar çıkmaz hemen giyebilirsiniz. Hem ucuz hem şık gösteren bir pareo arıyorsanız ürünü daha detaylı incelemeden geçmemenizi öneririz!

2. Bürümcük kumaş türüyle rahat ettiren: XHAN Bej Yanı Yırtmaçlı Pareo

"Pareo nedir?" sorusunun cevabına gelecek olursak plajda bikini üstüne giyilen bir kıyafet türü diyebiliriz. Farklı çeşitleri bulunan pareo'lar; etek, elbise ve kimono gibi seçenekler ile üretiliyor. Yarasa kol ve geniş kesime sahip XHAN Bej Yanı Yıtmaçlı Pareo modeli, âdeta üstünüzden akıp giden tasarımıyla plajlarda fark yaratmanızı sağlayacak. Sadeliği ve şıklığıyla dikkat çeken ürünün lila, mavi, bej, beyaz, turuncu, siyah ve gri olmak üzere 7 renk seçeneği bulunuyor. Standart beden türüne sahip pareo neredeyse her bedene uyum sağlayabiliyor. Kendinize en çok uyan rengini belirledikten sonra plajlarda iddianızı sergilemeye ne dersiniz?

3. İddialı görünmek isteyenlere: PembeDeniz Etek Pareo

En çok tercih edilen pareo modelleri arasında bulunan etek pareo'lar, plaj şıklığını belirlemenize yardım ediyor. Şıklığıyla dikkat çeken ve en ucuz pareo modelleri arasında yer alan PembeDeniz Etek Pareo, şifon kumaşıyla tiril tiril bir görünüme sahip. Çok fonksiyonlu olarak kullanılabilen etek pareo, belden bağlamalı modeli sayesinde ister pelerin ister etek olarak giyilebiliyor. Derin yırtmaçlı ve fırfırlı görünümü sayesinde şıklığı yakalamanızı sağlayan pareo, ıslandığında hemen kuruyor ve plajın en çok dikkat çeken kişisi olmanıza yardımcı oluyor.

4. Uzun modeliyle dikkat çeken: Life For Moda Kimono Pareo

Havuzda ve denizde kullanılan pareo'lar plaj modasını belirleyen en önemli ürünler arasında yer alıyor. Hem şık hem en uygun pareo modelleri arasında bulunan Life For Moda Kimono Pareo, çok desenli ve yırtmaçlı tasarımıyla tarz görünmenize yardımcı oluyor. Ütü gerektirmeyen şifon kumaşlı ürün, ıslandığında hemen kuruyor ve güneşe maruz kalsa dahi renginde herhangi bir solma olmuyor. S-M ve L-XL beden ölçüleriyle uyumlu pareo'nun sarı ve pembe olmak üzere 2 renk seçeneği bulunuyor. Bedeninizi ve renginizi belirledikten sonra sipariş verin ve plajın en şık kadını olun!

5. Cesur görünmeyi sevenlere: İlayda Karakuş Tül Pareo

"Her zaman iddialı ve cesur görünmeyi tercih ediyorum" diyorsanız sizi buraya alalım! İddialı seçenekler arasında en iyi pareo modeli olan İlayda Kuş Tül Pareo, bedeninizi saran yapısıyla vücudunuzu daha güzel gösteriyor. XS ve XL beden aralığındaki hemen her kadına uygun ürün, ince yapısıyla ıslandığında hemen kuruyor ve kötü bir görünüme sebep olmuyor. Omuzları açık modeldeki ürün, transparan görünümü ile bikini detaylarını ön plana çıkarıyor. Plaj modasını belirleyen şık pareo ile 2022 yazında sahillerin gözdesi olmak istiyorsanız ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

6. Desenli giyinmeyi sevenlere: Armes V Yakalı Uzun Pareo

Pareo elbiseler genellikle cep yakan fiyatlarıyla biliniyor. Diğerlerinin aksine en ucuz pareo elbise modelleri arasında yer alan Armes V Yakalı Uzun Pareo ise rahatlığın ve kalitenin bir araya gelmiş hâli. Tavus kuşu tüyü desenine sahip uzun pareo, derin dekolteli V yakası, fırfırlı kol modeli ve yandan yırtmaçlı tasarımı ile plaj modasına yön veriyor. Hem şık görünmenizi sağlayan hem kalitesiyle uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyan plaj elbisesi, uygun bir bikini ile giyildiğinde şık görünüme kavuşuyor. Standart beden ölçüsü ile ürün, neredeyse her bedene uyum sağlayarak plajlarda göz zevkine hitap ediyor.

7. Retro giyinmeyi tercih edenlere: Usraka Safari Desenli Kimono Pareo

"Belden bağlamalı kimono pareo nasıl bağlanır?" diye soracak olursanız orası sizin yaratıcılığınıza kalmış diyebiliriz. Kuşağı ister arkadan ister önden bağlayarak plaj şıklığınızı tamamlayabilir ve şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Oversize kesime sahip Usraka Safari Desenli Kimono Pareo, retro giyinmeyi sevenlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Saten kumaşı sayesinde âdeta üzerinizden akıp giden pareo, karışık desen türü ve renkleri ile neredeyse her mayoya uyum sağlayabiliyor. Plajlarda şıklığınızı konuşturmaya ve vintage tarzını yansıtmaya ne dersiniz?

8. Dantelli modeliyle dikkatleri üzerine toplayan: RAPAPA Pareo

"Hiçbir zaman şıklığımdan ödün vermem" diyorsanız sizin için en doğru pareo tercihi RAPAPA Pareo olabilir! Pareo, dantel ve güpür modeli ile plajda prensesler gibi hissetmek istiyorsanız tam aradığınız ürün! Beyaz renge sahip ürün farklı kol kesimi, detaylı etek ve yaka kenarları ile neredeyse dışarıda giyilebilecek bir elbise şıklığında! Kendinizi özel hissetmenizi sağlayan pareo ölçüleri ise S ve XL beden aralığında bulunan kadınlara hitap ediyor. Denizde ve havuzda şıklığınızla adınızdan söz ettirmek istiyorsanız özel olarak tasarlanan pareo modelini incelemenizi öneririz!

9. Zarif görüntüsüyle dikkat çeken: Armes Tül Pareo

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Zarif görünümüyle dikkat çeken pareo uzun bir modele sahip. Transparan görünümlü tül pareo, derin dekolteli V yakası ve derin yırtmacı ile daha iddialı görünmenizi sağlıyor. Plajlarda boy gösterirken âdeta ortalığın tozunu attırmanızı sağlayacak Armes Tül Pareo, 2022 yaz plaj modasına yön veren pareo modelleri arasında yer alıyor. Yıllar geçse de modası geçmeyecek olan siyah tül pareo, ince kumaş yapısı ile ıslandığında hemen kuruyor ve şık görünümünü korumaya devam ediyor. Herhangi bir ütüleme işlemi gerektirmeyen ürün, her bedene ve bikiniye uyum sağlayarak güzel görünmenize yardımcı oluyor.

10. Hem spor hem şık: Dosimira Kapşonlu Pareo

"Plajlarda şık olduğu kadar spor tarzı da tercih ediyorum" diyorsanız Dosimira Kapşonlu Pareo tam size göre! Rahatlığınızı sağlayan pareo yapımında özel teknikler kullanılıyor. Temiz dikiş tekniği ile teninizi asla rahatsız etmeyen ürün, üzerinizdeki konforun adı olmaya aday. %100 pamuk penye kumaşı ince ve nefes alabilen yapısı ile asla terletmiyor ve rahatsız etmiyor. Islandığında hemen kuruyan ve nemi içine çeken ürün, hem pareo hem sabahlık olarak kullanılabiliyor. S-M ve M-L beden ölçülerine uyumlu ürünü hemen satın alın, şıklığın ve konforun aynı anda tadını çıkarmaya başlayın!