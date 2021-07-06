Yazın deniz kenarında okunacak 10 kitap önerisi

Yaz aylarında, deniz kenarında kitap okumak bir başkadır. Dalgaların huzurlu sesi, içine alıp sürükleyen hikayeler, kitapların büyülü dünyasında sayfalar hızla çevrilir. Deniz kenarında okumaktan büyük zevk alacağınız kitapları sizler için derledik. Kitapların konuları, karakterleri sizi bambaşka bir dünyaya taşıyacak.

1- Savaşçı (Doğan Cüceloğlu)

Yakın zamanda kaybettiğimiz psikolog ve akademisyen olan Doğan Cüceloğlu, “Savaşçı”da bireyin tüm durumlarını, hayatla giriştiği mücadeleyi ve kendini bulma çabasını konu alıyor. “Kendi olarak kalabilmek, dünyanın en büyük savaşıdır” diyor yazar... Kendinizi ve çevrenizdekileri keşfe çıkartan bu kitap, şu ana kadar keşfetmediğiniz özelliklerinizi de ortaya çıkaracak. Deniz dalgalarının huzur veren sesinde "Savaşçı"yı okuyabilir, derin sorgulamalara dalabilirsiniz.

"Savaşçı"ya BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Eskisi Gibi (Alfred)

Fabio ve Giovanni kardeşlerin öykülerini okuyorsunuz bu kitapta. İtalya, Fransa, araba yolculuğu… Yolların ıssızlığını, yaz sıcağını, tatlı esintileri grafik romanın büyülü atmosferine girerek okuyacaksınız. Görmediğiniz İtalyan kasaba ve kırlarını “Eskisi Gibi”de bizzat göreceksiniz. Bir kitap ancak bu kadar içinde hissettirebilirdi. Yaz aylarında, bambaşka bir yerin hikayesini okumak, bambaşka bir esinti hissetmek bu kitaba özel bir durum.

"Eskisi Gibi"ye BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Hayvanlardan Tanrılara (Sapiens)

Sapiens, “Hayvanlardan Tanrılara” kitabında evrimi konu alırken, dünya düzeninde var olan sistemleri sorguluyor. İnsanlığın ilk zamanlarından şimdiye olan değişimini detaylı bir şekilde anlatırken, betimlemeleri, cümleleri ve sorgulatıcı düşünceleri sayesinde kitabı elinizden düşüremiyorsunuz.

"Sapiens’in Hayvanlardan Tanrılara"ya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Sevilen (Toni Morrison)

Kadınlık ve anneliğin harmanlandığı müthiş bir eser. Köleliğe karşı savaşan bir kadının hikayesini anlatıyor. Geçmiş, ırkçılık, sosyal tabakalaşma, annelik… Tüm bu kavramların harmanlandığı bir hikaye diyebiliriz. Hem üzerine düşünebileceğiniz hem de düşüncelere dalacağınız bir kitap...

"Sevilen"e BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Damızlık Kızın Öyküsü (Margaret Atwood)

"Damızlık Kızın Öyküsü", distopik bir roman. ABD’de dindar bir grubun ayaklanması, hükümeti yıkması ve kendi dindar rejimini uygulamasıyla hikaye başlıyor. Bu rejim, doğurgan kadınların isimlerini, ailelerini, çocuklarını, tüm hayatlarını çalıyor. Dudak uçuklatan kurgusu ve muhteşem diyolagları ile bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

"Damızlık Kızın Öyküsü"ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Zamanın Kısa Tarihi (Stephen Hawking)

"Zamanın Kısa Tarihi", Stephen Hawking’in evren ve yaratılış ile ilgili sorularına cevap bulmaya çalıştığı bir kitap. Derin derin düşündürtecek, elinizden hiç bırakamayacağınız.

"Zamanın Kısa Tarihi"ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Cesur Yeni Dünya (Aldous Huxley)

Aldous Huxley’in yazmış olduğu “Cesur Yeni Dünya”, distopik bir kitap. Oldukça popüler olan bu eser, varolamayan bir dünyada gezinmenizi sağlıyor. Bambaşka bir olay örgüsü, bambaşka karakterler…

"Cesur Yeni Dünya"ya BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Her Şey Seninle Başlar (Mümin Sekman)

“Her Şey Seninle Başlar”, bir kişisel gelişim ve motivasyon kitabı. Bu kitabı okuduktan sonra hayatınız bambaşka bir güzergaha yöneliyor. Başarın oluşumunda en temel faktörünün “kendimiz” olduğunu fark ettiren bir eser. Sürükleyici, düşündürücü aynı zamanda huzurlu ortamda okunabilecek bir kitap.

"Her Şey Seninle Başlar"a BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Yüzyıllık Yalnızlık (Gabriel Garcia Marquez)

Gerçekliğin içinde yaşadığı “Yüzyıllık Yalnızlık”, yazarın hayatından kesitler barındırıyor. Yazar, babaannesinin anlattıklarını ve kendi yaşadıklarını bu kitapta aktarmış. Oldukça sürükleyici bir roman.

Gabriel Garcia Marquez’in "Yüzyıllık Yalnızlık" kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Güngezgini (Fabio Moon ve Gabriel Ba)

İki kardeşin kaleminden çıkan "Güngezgini", hayatın kendisini anlatıyor. Hayatınız ne zaman başladı? Doğduğunuz anda mı yoksa 21 yaşında mı? Hayatın gerçekliğini içinde barındıran "Güngezgini" adlı grafik romana BURADAN ulaşabilirsiniz.



