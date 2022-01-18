"Yemek yemeyi bırakamıyorum!" Koronavirüs varyantı Omicron’un bilinmeyen semptomlarına dikkat

TikTok’da onbinlerce takipçisi olan Avustralya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Alexandra Duffin, Omicron varyantına yakalandıktan sonra yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Yemek yemeyi bırakamadığını söyleyen fenomen, ikinci doz aşısını Ocak ayında olmasına rağmen Omicron varyantına yakalandığını dile getirdi.

İlk kez koronaya yakalandığı sırada ‘zar zor yemek yediğini’ belirtirken, Omicron’a yakalandıktan sonra ise durumun tamamen farklı olduğunu ve ‘yemek yemeyi durduramadığını’ aktardı.

"YEMEK YEMEYİ BIRAKAMIYORUM"

Sosyal medyadan yayınladığı video ile durumunu anlatan Duffin, “Son Covid deneyimimde yemek yemedim, iştahım yoktu. Biraz kilo verdim. Şaka yapmıyorum bu durumu sevmiş bile olabilirim.” dedi. Ancak Omicron’dan sonra durumunun tam terse döndüğünü belirten Duffin, “günün her beş dakikasında bir yemek yemek istediğini” dile getirdi.

TikTok fenomeni, “Yemek yemeyi bırakamıyorum. Üzgünüm ama bırakamıyorum…” dedi.

Daha önce de Omicron varyantının sıra dışı semptomları bildirilmişti. Bilim insanları ve uzmanlar virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra hastaların yüzde 20'sinde ishal görüldüğünü belirtmiş, bir başka incelemede de pembe göz ve saç dökülmesi Omicron’un sıra dışı semptomları arasında yer almıştı.



