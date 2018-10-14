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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den güneydeki ayrılıkçılara mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 00:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi: - "Ülkenin güneyinde halkı birbirine kırdırmayı düşünenler bundan uzak dursun. Çünkü buna izin vermeyeceğiz"

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkenin güneyinde halkın birbiriyle savaşmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikametgahında, Yemen'de İngiliz işgaline karşı başlatılan devrimin 55. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, güneydeki bazı güçlerin ülkeden ayrılmayı ilan etme hazırlığı içinde olduğu yönündeki söylentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayrılıkçılara seslenen Hadi, "Ülkenin güneyinde halkı birbirine kırdırmayı düşünenler bundan uzak dursun. Çünkü buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Ulusal diyalog konferansında alınan kararların ülkenin geleceği için tek çare olduğunu belirten Hadi, kongrede 6 bölgeden oluşan yekpare bir Yemen inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve Yemen'in kuzeyi, güneyi ve orta kesimi bu yolda ilerlediklerini ifade etti.

Ülke ekonomisinde yaşanan krize de değinen Hadi, Yemen Riyali'nin dolar karşısındaki değer kaybı ve ekonomik sıkıntıların hedefinin meşru hükümeti devirmek olduğunu savundu ve halkı bu konuda sabırlı olmaya çağırdı.

- Yemenli taraflar arasındaki diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015 yılında İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Husiler, BM'nin heyeti taşıyacak uçak için izin alamaması nedeniyle toplantılara katılamadıklarını ileri sürmüştü.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki ise Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmayan Husileri ciddiyetsizlikle suçlamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Abdurabbu Mansur ayrılıkçı güney Birleşik Arap Emirlikleri Husiler iç savaş Yemen

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