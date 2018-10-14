Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den güneydeki ayrılıkçılara mesaj

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkenin güneyinde halkın birbiriyle savaşmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikametgahında, Yemen'de İngiliz işgaline karşı başlatılan devrimin 55. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, güneydeki bazı güçlerin ülkeden ayrılmayı ilan etme hazırlığı içinde olduğu yönündeki söylentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayrılıkçılara seslenen Hadi, "Ülkenin güneyinde halkı birbirine kırdırmayı düşünenler bundan uzak dursun. Çünkü buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Ulusal diyalog konferansında alınan kararların ülkenin geleceği için tek çare olduğunu belirten Hadi, kongrede 6 bölgeden oluşan yekpare bir Yemen inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve Yemen'in kuzeyi, güneyi ve orta kesimi bu yolda ilerlediklerini ifade etti.

Ülke ekonomisinde yaşanan krize de değinen Hadi, Yemen Riyali'nin dolar karşısındaki değer kaybı ve ekonomik sıkıntıların hedefinin meşru hükümeti devirmek olduğunu savundu ve halkı bu konuda sabırlı olmaya çağırdı.