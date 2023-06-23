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Yeni bir parti kuracakları iddia ediliyordu! Canlı yayında duyurdu: 'DEVA, Saadet ve Gelecek partileri anlaşamadı'

23.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP listelerinden milletvekili çıkaran Saadet, DEVA ve Gelecek partileri, Meclis'te ortak grup kurma için çalışmalara başlamıştı. 3 partinin çatı bir parti kuracağı ve genel başkanın ise 3 genel başkanı yansıtacak biri olacağı konuşuluyordu. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Yeni bir parti kuracakları iddia ediliyordu! Canlı yayında duyurdu: 'DEVA, Saadet ve Gelecek partileri anlaşamadı'

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, milletvekili seçimleri sonrasında TBMM'de ortak grup kurma için harekete geçmişti. Çatı bir parti kurulacağı ve genel başkanın farklı bir isim olacağı ifade ediliyordu. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"ARKADAŞLARIMIZ BU MODELİN SORUN DOĞURACAĞINI DÜŞÜNDÜ"

3 partinin anlaşamadığını ifade eden Yeneroğlu "3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü" dedi.

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"BU AŞAMADA BİZİM ÖNCELİĞİMİZ..."

Saadet Partisi'nde de aynı görüşün olduğunu ifade eden Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağı ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimliğini yıpratacağı ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."

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