Yeni tablet modelleri sektörü hareketlendirdi

Tablet pazarında liderliği Apple götürüyor. Pazar daralsa da Apple’ın iPad tarafına getirdiği yenilikler, Cupertino merkezli şirketin gelirlerinin azalmasını engellemişti.

DİĞER ÜRETİCİLER DE HAREKETE GEÇTİ

Fakat pandemi ile birlikte ortaya çıkan uygun fiyatlı tablet arayışını gören farklı üreticiler de devreye girdi. TCL, Xiaomi ve Huawei gibi isimler geliştirdikleri uygun fiyatlı tabletler ile pazara hareketlilik getirdi.

Yeni tablet modellerinin peşi sıra satışa sunulması, kullanıcıların tabletlere olan ilgisini de tekrardan uyandırmış oldu. Elbette bu ilginin uyanmasında pandemiye bağlı şartlar da önemli bir yer tutuyor.

Malum pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya geçilmesi, eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesi pek çok kişiyi tablet kullanmaya itti. Çünkü tabletler genel olarak dizüstü bilgisayar modellerine göre çok daha makul fiyatlardan satılıyor.

Örneğin bugün uzaktan çalışırken kullanabileceğiniz ortalama bir tableti 1500 – 2000 TL fiyat aralığına satın almanız mümkün. Aynı kalibredeki bir dizüstü bilgisayar için ise kesenin ağzını biraz daha açmanız gerekiyor. Bu durum da tabletleri bir adım öne çıkartıyor.

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