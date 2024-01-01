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  4. Yeni yıla bombalar altında girdiler! Gazze'de can kaybı ve yaralılar artıyor

Yeni yıla bombalar altında girdiler! Gazze'de can kaybı ve yaralılar artıyor

01.01.2024 16:12 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusu, yılın ilk gününde Gazze Şeridi’ndeki Maghazi Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen saldırılarda ise en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 87 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede ayrım gözetmeksizin tüm noktaları vuran İsrail ordusu, yılın ilk gününde de sivilleri hedef aldı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nın batısında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL, MAGHAZİ’DE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BİNAYI VURDU: 15 ÖLÜ

İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin sığındığı binaya düzenlenen saldırıda onlarca kişi yaralandı.

BATI ŞERİA’DA 32 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

İsrail ordusunun bugün Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinli tutuklandı.

Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinli sayısı 4 bin 910’a ulaştı.

CAN KAYBI VE YARALILAR ARTTI

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldi.

(İHA)

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Filistin İsrail Gazze
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