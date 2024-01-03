Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?' 17 yaşındaki Melek Nur'u hastane önüne bırakıp kaçtı

Olay, yeni yıla girerken saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi. Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere N.A.(17) ve E.D.(32) ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada E.D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada E.D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında gözaltına alınan N.A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Öte yandan, N.A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.





