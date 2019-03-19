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"Yeni Zelanda’da şehit oldu, ateşi Filistin’e düştü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda şehit olan Yeni Zelanda Futsal Milli Takımı Kalecisi Filistinli mühendis Ata Muhammed İleyyan için işgal altındaki Doğu Kudüs'te taziye çadırı kuruldu - Şehit İleyyan'ın amcası İbrahim İleyyan: "Yeni Zelanda’da şehit oldu, ateşi Filistin’e düştü"

KUDÜS (AA) - ESAT FIRAT - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olan Filistinli mühendis Ata Muhammed İleyyan için işgal altındaki Doğu Kudüs’te taziye çadırı kuruldu.

Babasıyla Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur Camisi’ne cuma namazını kılmak için giden 33 yaşındaki Filistinli İleyyan, terör saldırısında şehit olurken babası Muhammed İleyyan ağır yaralandı.

Ata İleyyan’ın şehadet haberi, başta Filistin olmak üzere Ürdün ve Kuveyt’teki İleyyan aşiretinin mensuplarını yasa boğdu. Yazılım mühendisi İleyyan için Filistin, Ürdün ve Kuveyt’te ayrı ayrı taziye çadırları kuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün banliyölerinden Ayrım Duvarı'nın ardında kalan Ebu Dis Mahallesi'nde İleyyan için kurulan taziye çadırını onlarca Filistinli ziyaret etti.

AA muhabirine yaşadıkları acıyı anlatan şehit Filistinlinin babasının kuzeni İbrahim İleyyan, yeğeninin aynı zamanda Yeni Zelanda Futsal Milli Takımı'nın kaleciliğini de yaptığını belirterek, şehadet haberinin FIFA tarafından da doğrulandığını ve taziye mesajı yayınlandığını söyledi.

Amca İleyyan, ibadet eden Müslümanları hedef alan terörist saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak, yeğeni için "Yeni Zelanda’da şehit oldu, ateşi Filistin’e düştü." ifadelerini kullandı.

Yeğeninin güzel ahlaka sahip olduğunu dile getiren amca İleyyan, Filistinli şehidin geride 2 yaşında bir kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bıraktığını ifade etti.

- Yaralı baba oğlunun şehadetinden henüz haberdar değil

Amca İleyyan, yeğeninin ailesinin Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinden kısa bir süre önce Kuveyt’e yerleştiğini, oradan Ürdün’e ve daha sonra eğitim amacıyla Amerika’ya yerleştiğini belirtti.

Terör saldırısında ağır yaralanan baba Muhammed’in de uzun süre ABD’deki üniversitelerde öğretim üyeliği yaptığını hatırlatan amca, "Oturumu ABD makamlarınca iptal edilince kuzenim, önce Ürdün’e kısa süre sonra da ailesini yanına alarak Yeni Zelanda’ya göç etti." dedi.

Baba İleyyan’ın kimya profesörü ve Nur Camisi’nin kurucusu olduğuna dikkati çeken amca İleyyan, baba Muhammed İleyyan’ın oğlunun şehadetinden henüz haberdar olmadığını söyledi.

İbrahim İleyyan, terörist saldırının korkunç olduğunu ve internet üzerinden doğrudan insanlara canlı yayınla taşınmasının insanlığa sığmadığını vurgulayarak, yeğeni ile amcaoğlunun şehit ve yaralı olduğu haberini önce sosyal medyadan öğrendiklerini, daha sonra da aile fertleriyle yaptıkları görüşmeyle öğrendiklerini kaydetti.

İleyyan ailesini acı ve hüzün kapladığını belirten amca İleyyan, şöyle devam etti:

"Tabii ki bizde bir hüzün ve öfke havası hâkim. Aile bir evladını kaybediyor ve biri de ağır yaralı olarak kurtuluyor. Aralarında Filistinliler de olmak üzere çok sayıda Müslüman şehit oluyor. Yani bir yerde 50 kişinin hain eller tarafından öldürülmesine dayanmak kolay değil."

Filistin yönetimi, Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında 4 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 6’sının yaralandığını, 2'sinin de kayıp olduğunu, hayatını kaybedenler arasında Filistin asıllı başka ülke vatandaşlarının da olabileceğini duyurmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kuveyt Ürdün Yeni Zelanda

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